Сборная Испании проиграла команде из Марокко — после счета 0:0 в основное и дополнительное время «Красная фурия» не смогла забить ни одного мяча в серии пенальти, марокканцы смогли — три раза. Несколько дней назад «атласские львы» впервые попали в 1/8 финала — теперь их ждет первый в истории четвертьфинал и битва с Португалией.