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23 минуты назад

Впервые в четвертьфинале: как Марокко празднует безумную победу над Испанией

Газета.Ru

Сборная Испании проиграла команде из Марокко — после счета 0:0 в основное и дополнительное время «Красная фурия» не смогла забить ни одного мяча в серии пенальти, марокканцы смогли — три раза. Несколько дней назад «атласские львы» впервые попали в 1/8 финала — теперь их ждет первый в истории четвертьфинал и битва с Португалией.

1/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Марсель, Франция, 6 декабря 2022 года
Фото: Daniel Cole/AP
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2/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Andrea Comas/AP
3/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Andrea Comas/AP
4/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Бильбао, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Vincent West/Reuters
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5/20 Полиция во время празднования победы сборной Марокко футбольными болельщиками в Брюсселе, Бельгия, 6 декабря 2022 года
Фото: Valeria Mongelli/AP
6/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Марсель, Франция, 6 декабря 2022 года
Фото: Daniel Cole/AP
7/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Барселона, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Nacho Doce/Reuters
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8/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Juan Medina/Reuters
9/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Барселона, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Nacho Doce/Reuters
10/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Бильбао, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Vincent West/Reuters
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11/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Juan Medina/Reuters
12/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Барселона, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Pau de la Calle/AP
13/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Бильбао, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Vincent West/Reuters
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14/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Барселона, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Pau de la Calle/AP
15/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Бильбао, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Vincent West/Reuters
16/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Juan Medina/Reuters
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17/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, Испания, 6 декабря 2022 года
Фото: Andrea Comas/AP
18/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Амстердам, Нидерланды, 6 декабря 2022 года
Фото: Peter Dejong/AP
19/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Амстердам, Нидерланды, 6 декабря 2022 года
Фото: Peter Dejong/AP
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20/20 Фанаты сборной Марокко празднуют победу над сборной Испании на чемпионате мира в Катаре, Рабат, Марокко, 6 декабря 2022 года
Фото: Mosa'ab Elshamy/AP

Фанаты команды празднуют победу во всем мире — от Рабата до Мадрида. И если на прошлой неделе они устраивали беспорядки (особенно массовые — в Нидерландах и Брюсселе), в этот раз ликование проходит в более спокойной обстановке — полиция заранее разгоняет скопления людей с фаерами.

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