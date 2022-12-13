Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 на Чемпионате мира в Катаре

Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил. Счёт был открыт на 35 минуте матча – когда позади остались первые полчаса игры, сборная Аргентины заметно усилила своё давление на ворота соперника. Спустя уже пять минут оборона хорватов дрогнула, чем и успел воспользоваться Лионель Месси, забивший гол ровно под перекладину хорватских ворот. Но даже после этого аргентинская сборная не стала сбавлять своего напора, и уже на 40 минуте Хулиан Альварес закрепил успех во время стремительной контратаки после углового, в которой нападающий обыграл двух защитников и удвоил разрыв между командами.