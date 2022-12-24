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1 час назад

Главный судья ЧМ-2022 ответил на обвинения в несправедливом судействе

Майк Габриелян

Главный судья финального матча ЧМ-2022 Шимон Марциняк ответил на обвинения в несправедливом судействе. Его комментарий приводит TVP Sport.

Главный судья ЧМ-2022 ответил на обвинения в несправедливом судействе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судья и его помощники - Томаш Листкевич и Павел Сокольницкий - уже вернулись в Польшу. В четверг Марциняк пообщался в Слупно с журналистами.

«То, что говорят игроки, имеет значение. Французы поблагодарили нас после матча, судейством они остались довольны. Мбаппе, Льорис…», - сказал он.

Он также прокомментировал утверждения о том, что гол Аргентины на 108-й минуте был засчитан неверно, поскольку ее запасные игроки в этот момент выбежали на поле. По мнению арбитра, «выискивать такие вещи не очень серьезно».

«Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков», - отметил Марциняк.

Польское издание отмечает, что большинство специалистов оценило решения Марциняка положительно. И он «может гордиться чемпионатом мира в Катаре».

«Однако французская ежедневная газета L'Equipe удивила», поставив ему двойку по шкале от 1 до 10 (1 - самая низкая).

После финала в интернете появились фото, где видно, что запасные игроки сборной Аргентины вышли на поле в момент, когда команда забивала третий гол в ворота Франции.

Ранее министр спорта Франции обвинила Аргентину в провокациях и расизме из-за финального матча ЧМ-2022.

ЧМ-2022,Шимон Марциняк,Томаш Листкевич,
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