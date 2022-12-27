Пивной спонсор Чемпионата мира в Катаре обратился в суд

Пивной спонсор Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре обратился в суд, чтобы возместить понесённый после запрета продавать алкогольное пива на стадионах ущерб. Об этом сообщает «Матч.тв» со ссылкой на анонимного собеседника.

Свои убытки он оценил в размере 174 миллионов долларов. Эта сумма складывается из стоимости контракта, расходов на производство, логистику и упущенную выгоду. Кроме того, в ходе разбирательств может встать вопрос о скидке на следующий чемпионат мира в размере 47 миллионов долларов.

Напомним, что перед началом Чемпионата мира власти Катара запретили продажу алкогольного пива на стадионах. Когда об этом стало известно, производитель пива решил отправить всю подготовленную партию напитка в ту страну, которая выиграет турнир.