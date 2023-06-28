Под домашний арест: обвиняемого в избиении баскетболиста Шведа выпустили из СИЗО

Суд отпустил Глеба Писарева, которого обвиняют в жестоком избиении баскетболиста Алексея Шведа, из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Подозреваемый не сможет пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами уголовного дела.

Сейчас в СИЗО находится только один обвиняемый — Юсуф. Нападавшие утверждают, что именно он сильнее всего избил спортсмена.

1 мая 2023 года Швед вместе с женой и друзьями отдыхал в одном из ресторанов в центре Москвы. На выходе из заведения у баскетболиста и компании возник конфликт. На улице он подвергся нападению нескольких человек: от удара он упал, у него из уха пошла кровь.

В результате нападения Швед был доставлен в больницу медицинской бригадой. Отмечалось, что Алексей Швед находился после избиения 20 минут без сознания. Он уже вернулся домой после лечения в больнице.

материал от 13 июня

Братья Князь и Рамзин Амирслановы, которые были заключены 5 мая под стражу на два месяца по делу о нападении на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа, были замечены гуляющими в столице. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему обвиняемые по делу спортсмена могли оказаться на свободе.

Telegram-канал Shot со ссылкой на свой источник сообщил, что обвиняемые по делу о нападении на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа 21-летний Князь Амирсланов и его 17-летний брат Рамзин были замечены на улицах Москвы. 5 мая они вместе с 19-летним Глебом Писаревым были арестованы на два месяца, а на следующий день под стражу был заключен четвертый подельник — Юсуф. Все четверо должны были находиться в заключении до начала июля. Также сообщается, что Рамзин 13 июня покинул Россию, улетев в столицу Азербайджана — Баку. Местоположение трех других обвиняемых сейчас неизвестно.

Стоит отметить, что Амирслановых и Писарева обвиняют в хулиганстве с применением насилия (до пяти лет лишения свободы). Больше может получить Юсуф, который наносил самые тяжелые удары баскетболисту; ему грозит до 12 лет заключения.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что братьев Амирслановых могли освободить, поскольку следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

«Здесь ситуация простая, объясню почему. 2 мая Швед был избит, и в отношении нападавших судом было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Как правило, данное постановление выносится на месяц или два. Первое, в данном случае возможно, что суд вынес решение о содержании под стражей в отношении двух подозреваемых на месяц, и поэтому они вышли.



Второй вариант — следствие могло обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в связи с определенными обстоятельствами — признание вины, и так далее, любое обстоятельство.



Как правило, если следователь обращается с подобным ходатайством, то примерно в 90% случаев судом они удовлетворяются — как о заключении под стражу, так и об изменении меры пресечения.



Вообще, когда новость появилась, что подозреваемые задержаны, я сильно удивился, потому что дело было возбуждено по пункту Д части 2 статьи 112 Уголовного кодекса, то есть, причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Наказание — до пяти лет лишения свободы. Данное преступление считается преступлением средней тяжести. Я удивился, что подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Как правило, по преступлениям средней тяжести такая мера пресечения избирается крайне редко, потому что, вероятнее всего, по данному преступлению суд вынесет условный срок. В настоящее время, как я предполагаю, уже обвиняемые дали признательные показания, сотрудничают со следствием, может, пошли на сделку со следствием. В обмен на это им изменили меру пресечения», — заявил Калинов.

Также адвокат, говоря об отъезде младшего Амирсланова в Азербайджан, заявил, что скрываться по такому преступлению нет смысла, поскольку наказание за него с высокой далей вероятности будет условным.

«У нас с Азербайджаном подписано соглашение о сотрудничестве, поэтому Азербайджан может выдать преступников. Но хочу отметить, что им нет смысла скрываться, на мой взгляд. По данному преступлению 99% будет условное наказание, если у подозреваемых до этого не было непогашенной судимости или также условного наказания.



Но даже если было условное, то еще одно условное может быть, просто срок увеличится. Нет оснований у них скрываться по такому незначительному преступлению», — заключил Калинов.

Напомним, что на баскетболиста напали в ночь с 1 на 2 мая около одного из ресторанов столицы. На выходе из заведения у спортсмена возник словесный конфликт с компанией мужчин, сообщается, что они предъявляли Шведу претензии после поражения ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ от краснодарского клуба «Локомотив-Кубань». В результате конфликта баскетболист подвергся нападению, врачи прибывшей на место скорой помощи госпитализировали спортсмена, у которого позднее была диагностирована черепно-мозговая травма. Из больницы Швед вышел уже 9 мая.

Сам спортсмен 6 июня рассказал, как себя чувствует после нападения, а также вспомнил некоторые подробности произошедшего инцидента.

«Сейчас чувствую себя намного лучше, чем было, восстановление идет хорошо. Но сама ситуация ужасная, такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие то непонятные ребята так себя вели. Не знаю, что было у них в голове. Хорошо, что произошло так, как есть сейчас.



Могло быть намного хуже. Мне врачи говорили, что 60–70% случаев заканчиваются плохо. Многие умирают, либо калеками остаются.



Когда я лежал на асфальте, они прыгали, смеялись», — приводит слова баскетболиста «Матч ТВ».

Обрад Фимич, агент Шведа, за несколько часов до новости о том, что братья Амирслановы оказались на свободе, рассказал о самочувствии своего клиента и о том, когда баскетболист сможет вернуться к тренировкам.

«Алексей чувствует себя лучше. Лечится, динамика стабильная. Он приступит к легким тренировкам в начале июля, а дальше перейдет к нагрузкам. Но посмотрим, как будет все дальше проходить», — сказал Фимич Sport24.

новость от 13 июня

Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, заявил, что СМИ приписывают ему слова, которых он не говорил. Ранее некоторые издания опубликовали слова Фимича, в которых он якобы заявил о том, что у Шведа в голове обнаружили тромб после уличной драки.

«Не понял откуда это взялось. Какой тромб в голове Алексея? Я не говорил такие слова ни одному российскому журналисту. Повторное КТ не показало никаких проблем. Понятно, что совсем бесследно для здоровья эти побои пройти не могут, но динамика выздоровления идет хорошо. Как я говорил ранее, врачи дают оптимистичные прогнозы. Уже в июле Швед сможет проводить тренировки с мячом», — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».

новость от 15 мая

Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед продолжит игровую карьеру. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в понедельник.