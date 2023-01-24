Допинг-скандал вокруг Валиевой: В РУСАДА рассказали о ходе рассмотрения дела

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о том, как будет дальше рассматриваться дело фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ждем полный текст решения от дисциплинарного комитета (ДАК) и будем принимать дальнейшее меры. Организации, которые уполномочены подавать апелляции на решение дисциплинарного комитета, также ждут полный текст решения. В ближайшие дни он будет», — сказала Логинова.

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По ее словам, в практике было несколько случаев, когда РУСАДА оспаривало решение собственного дисциплинарного антидопингового комитета.

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

РУСАДА проинформировало WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. «Комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что WADA подаст апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

14 ноября WADA выразило обеспокоенность задержкой в деле фигуристки и переносами слушаний в РУСАДА, после чего передало дело в CAS. В агентстве призвали дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

На Олимпиаде-2022 Европы Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу об умышленном употреблении запрещенных препаратов.

«Конечно, я довольна. Чемпионат России проходит каждый год. Это все, что я могу сказать», — приводит слова Валиевой «Чемпионат».

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об оправдании Камилы Валиевой по допинговому делу 2022 года.

По ее словам, основная часть разбирательства еще впереди.

«РУСАДА не совсем оправдало Валиеву, потому что факт нарушения установлен, но также они признали отсутствие вины из-за халатности. Это другое решение. То решение, которое сейчас обжалуется CAS со стороны WADA — это не вынесение решения, которое приравнивается к отсутствию нарушения.

С физической точки зрения это совсем другое решение», — приводит слова Анцелиович «Чемпионат».

Президент Союза конькобежцев Германии Андреас Вагнер высказался о допинг-скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой.

«Я предполагаю, что последует дисквалификация, даже если учитывать, что мне жаль эту девушку. То, что у нее отняли титул на чемпионате России, выглядит так, будто РУСАДА бросило нам в лицо, чтобы показать: мы что-то делаем», — передает слова Вагнера Schwetzinger-zeitung.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможной дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

«Если последует дисквалификация – это будет удар для Валиевой. Они долго будут девочку-то избивать?



А Вагнер просто высказывает свое мнение – имеет право. Это давно уже не дела только нашей страны, это дела уже международные», – сказала Тарасова.

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о допинговом скандале Камилы Валиевой.