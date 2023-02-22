Врач оценила шансы Костомарова выжить

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится на грани смерти, заявила NEWS.ru врач-иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, у него мало шансов.

С самого начала у него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи — что-то невероятное, в таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение, — сообщила она.

Почти два месяца фигурист Роман Костомаров борется за жизнь. О состоянии спортсмена ежедневно поступают различные новости. «ФедералПресс» решил отследить хронологию событий, с которыми пришлось столкнуться олимпийскому чемпиону.

«В ночь на 10 января звезду «Ледникового периода» Романа Костомарова увезли в реанимацию. Причиной стала пневмония», – писал «ФедералПресс».

Госпитализация

10 января в СМИ появились тревожные сообщения о госпитализации Костомарова в тяжелом состоянии. Супруга фигуриста Оксана Домнина подтвердила эту информацию.

Вскоре отец Романа Костомарова сообщил, что фигуриста переводят в Коммунарку и подозревают, что у него коронавирус. Спортсмена подключили к ИВЛ и ЭКМО. Источник в больнице сообщал о диагностированной пневмонии и сепсисе.

Изменение состояния

22 января сообщили, что фигурист приходит в сознание. Грипп и коронавирус подтверждены не были.

Роман Костомаров все 12 дней находился в медикаментозной коме. Однако его состояние оставалось стабильным.

В начале февраля стало известно, что фигуристу грозит ампутация пальцев на руках и ног.

Ампутация

6 февраля спортсмену ампутировали левую ступню, чтобы остановить некроз. Еще спустя неделю врачи отняли несколько пальцев на руках.

После хирургического вмешательства Роману стало хуже, и его снова ввели в искусственную кому. Сообщалось, что его легкие поражены фиброзом.

Как фигурист себя чувствует сейчас

17 февраля стали появляться сообщения об улучшении состояния Костомарова. Однако уже 20 февраля общественность была шокирована известием об инсульте, поражении мозга и гематоме в лобной доле.

Также в Сети озвучивалось, что у фигуриста развился вторичный менингит и перестал видеть правый глаз. Официальных подтверждений этих новостей от врачей или близких Костомарова не было.

Каковы прогнозы

Врачи постоянно комментируют новости о состоянии Романа Костомарова. Большинство из них сходятся во мнении, что спортсмен в тяжелом состоянии.

Так, врач Ирина Ярцева уверена, что Костомарова может спасти только чудо. Она предположила, что иммунная система фигуриста отказала.

«Сейчас врачи вытаскивают его с того света. Но состояние фигуриста говорит о том, что организм уже готов уйти совсем», – сказала Ярцева.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что очень надеется на положительную динамику. Однако ситуация может меняться, добавил медик.

Невролог Лаврентий Неустроев в разговоре с «ФедералПресс» отметил, что прогнозы по состоянию Костомарова давать сложно. Все будет зависеть от неврологической симптоматики, объема и уровня поражения мозга.

Протезист Андрей Наконечный даже считает, что у Костомарова есть реальные шансы снова встать на коньки. Современные протезы позволяют сделать это, писал «ФедералПресс».

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров перенес еще один инсульт. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. Позднее в СМИ появилась информация, что из-за развития некроза врачи были вынуждены ампутировать Костомарову часть конечностей. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Накануне стало известно, что у фигуриста произошло кровоизлияние в мозг. Осведомленные источники сообщили, что поражение могло затронуть четверть головного мозга спортсмена.

По данным источника РЕН ТВ, Роман Костомаров провел минувшую ночь в реанимации и перенес еще один инсульт.

«Фигуристу провели плазмаферез (очистку крови) из-за развившегося сепсиса и диагностировали вторичный менингит. По некоторым данным, усугубить состояние Костомарова могла внутрибольничная инфекция», - отмечает издание.

Ранее жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина рассказала, что до госпитализации Роман Костомаров чувствовал себя вполне нормально и единственным симптомом был небольшой кашель, который появился в начале января. Фигурист продолжал работать, принимая противовоспалительные и болеутоляющие препараты, и выходил на лед, несмотря на недомогание.

Стало известно о состоянии здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. После перенесенного инсульта оно оценивается как критическое.

Фигурист пережил кровоизлияние в мозг с 20 на 21 февраля. По данным ФАН, сейчас специалисты оценивают состояние спортсмена как критическое. Отмечается, что информация о втором инсульте является недостоверной. Напомним, что Костомаров поступил на лечение в Коммунарку 10 января. Из-за развития сепсиса ему пришлось отрезать стопу и частично ампутировать пальцы на руках. Ранее медики сообщали об отеке мозга спортсмена и о поражении инфекцией.

Немного утешающая новость появилась о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова. Пятый канал со ссылкой на источник опроверг заявления о том, что олимпийский чемпион ослеп на один глаз.

Напомним, ранее были обнародованы сообщения о том, что Костомарову пришлось удалить ранее имплантированный искусственный хрусталик из-за повышенного внутриглазного давления.

В публикации Пятого канала отмечается, что сейчас у Костомарова наблюдается отек глаза, который вызвал помутнение. Офтальмологи следят за состоянием глаз спортсмена, капают лекарства. В то же время источник канала призвал не делать никаких прогнозов пока не спал отек.

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова ухудшается с каждым часом. Отмечается, что на течение болезни в худшую сторону могла повлиять внутрибольничная инфекция.

Главврач больницы «Коммунарки» Денис Проценко заявил, что инфекция была у спортсмена до попадания к ним в клинику. Однако выяснилось, что проблема могла возникнуть уже в стенах медучреждения, поскольку, по некоторым данным, большинство инфицированных коронавирусом умирали не из-за самой болезни, а от гипоксии, тромбоэмболии и септических осложнений, передает «МК».

Врач-терапевт, кардиолог с 30-летним стажем работы Людмила Пермякова рассказала, что могло вызвать закупорку сосудов у олимпийского чемпиона Романа Костомарова, передает «Спорт-Экспресс».

Как объяснила кардиолог, причинами тромбов могут быть состояния, вызывающие сгущение крови: любое воспаление, повышение давления, стресс, травмы и прочее. По словам врача, закупорка сосудов проявляется как нарушение функций того органа, который пострадал.

«Если это головной мозг, возможны слабость, головокружение, нарушение работы тех органов, которыми управляет этот участок мозга», — заявила специалист.

Спортивный врач Александр Яблуновский рассказал, откуда у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова могли возникнуть осложнения, передает KP.RU.

Последние дни в СМИ появлялась информация о проблемах с легкими спортсмена, 20 февраля ряд источников сообщил о поражении мозга: кровоизлиянии и гематоме в лобной доле.

«Такие же капилляры есть и в сердце, и в легких. И в головном мозге. Сосуды могут разрываться и возникают вот эти гематомы, излияние крови в головной мозг. Конечно, это неприятные осложнения. Они говорят о том, что заболевание носило системный характер, то есть, пострадали не только конечности, но и внутренние органы», — заявил Яблуновский.

Больше месяца фигурист Роман Костомаров находится в больнице. Врачи борются за его жизнь, но состояние спортсмена все еще вызывает опасения. Врач терапевт Людмила Лапа заявила, что случай Костомарова схож с тем, что произошло с певицей Юлией Началовой.

Она была госпитализирована из-за скачка сахара в крови, после началась подагра, а затем врачи поставили ей диагноз красная волчанка. Рана на ноге начала воспаляться и гноиться, началась гангрена, но провести операцию по чистке раны или ампутации врачи не смогли из-за того, что Юлия могла не перенести операцию. Затем болезнь прогрессировала, начался отек головного мозга, сепсис, с которыми певица уже не справилась.

Костомаров также пережил сепсис, ампутацию ступней, пальцев на руках, отек мозга и инсульт.

Как отметила Людмила Лапа, сейчас вопрос выздоровления Костомарова по большей степени зависит от ресурсов его организма.