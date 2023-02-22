Врач оценила шансы Костомарова выжить

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится на грани смерти, заявила NEWS.ru врач-иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, у него мало шансов.
С самого начала у него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи — что-то невероятное, в таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение, — сообщила она.
Почти два месяца фигурист Роман Костомаров борется за жизнь. О состоянии спортсмена ежедневно поступают различные новости. «ФедералПресс» решил отследить хронологию событий, с которыми пришлось столкнуться олимпийскому чемпиону.
«В ночь на 10 января звезду «Ледникового периода» Романа Костомарова увезли в реанимацию. Причиной стала пневмония», – писал «ФедералПресс».
10 января в СМИ появились тревожные сообщения о госпитализации Костомарова в тяжелом состоянии. Супруга фигуриста Оксана Домнина подтвердила эту информацию.
Вскоре отец Романа Костомарова сообщил, что фигуриста переводят в Коммунарку и подозревают, что у него коронавирус. Спортсмена подключили к ИВЛ и ЭКМО. Источник в больнице сообщал о диагностированной пневмонии и сепсисе.
22 января сообщили, что фигурист приходит в сознание. Грипп и коронавирус подтверждены не были.
Роман Костомаров все 12 дней находился в медикаментозной коме. Однако его состояние оставалось стабильным.
В начале февраля стало известно, что фигуристу грозит ампутация пальцев на руках и ног.
6 февраля спортсмену ампутировали левую ступню, чтобы остановить некроз. Еще спустя неделю врачи отняли несколько пальцев на руках.
После хирургического вмешательства Роману стало хуже, и его снова ввели в искусственную кому. Сообщалось, что его легкие поражены фиброзом.
17 февраля стали появляться сообщения об улучшении состояния Костомарова. Однако уже 20 февраля общественность была шокирована известием об инсульте, поражении мозга и гематоме в лобной доле.
Также в Сети озвучивалось, что у фигуриста развился вторичный менингит и перестал видеть правый глаз. Официальных подтверждений этих новостей от врачей или близких Костомарова не было.
Врачи постоянно комментируют новости о состоянии Романа Костомарова. Большинство из них сходятся во мнении, что спортсмен в тяжелом состоянии.
Так, врач Ирина Ярцева уверена, что Костомарова может спасти только чудо. Она предположила, что иммунная система фигуриста отказала.
«Сейчас врачи вытаскивают его с того света. Но состояние фигуриста говорит о том, что организм уже готов уйти совсем», – сказала Ярцева.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что очень надеется на положительную динамику. Однако ситуация может меняться, добавил медик.
Невролог Лаврентий Неустроев в разговоре с «ФедералПресс» отметил, что прогнозы по состоянию Костомарова давать сложно. Все будет зависеть от неврологической симптоматики, объема и уровня поражения мозга.
Протезист Андрей Наконечный даже считает, что у Костомарова есть реальные шансы снова встать на коньки. Современные протезы позволяют сделать это, писал «ФедералПресс».
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров перенес еще один инсульт. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. Позднее в СМИ появилась информация, что из-за развития некроза врачи были вынуждены ампутировать Костомарову часть конечностей. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Накануне стало известно, что у фигуриста произошло кровоизлияние в мозг. Осведомленные источники сообщили, что поражение могло затронуть четверть головного мозга спортсмена.
По данным источника РЕН ТВ, Роман Костомаров провел минувшую ночь в реанимации и перенес еще один инсульт.
«Фигуристу провели плазмаферез (очистку крови) из-за развившегося сепсиса и диагностировали вторичный менингит. По некоторым данным, усугубить состояние Костомарова могла внутрибольничная инфекция», - отмечает издание.
Ранее жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина рассказала, что до госпитализации Роман Костомаров чувствовал себя вполне нормально и единственным симптомом был небольшой кашель, который появился в начале января. Фигурист продолжал работать, принимая противовоспалительные и болеутоляющие препараты, и выходил на лед, несмотря на недомогание.
Стало известно о состоянии здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. После перенесенного инсульта оно оценивается как критическое.
Фигурист пережил кровоизлияние в мозг с 20 на 21 февраля. По данным ФАН, сейчас специалисты оценивают состояние спортсмена как критическое. Отмечается, что информация о втором инсульте является недостоверной. Напомним, что Костомаров поступил на лечение в Коммунарку 10 января. Из-за развития сепсиса ему пришлось отрезать стопу и частично ампутировать пальцы на руках. Ранее медики сообщали об отеке мозга спортсмена и о поражении инфекцией.
Немного утешающая новость появилась о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова. Пятый канал со ссылкой на источник опроверг заявления о том, что олимпийский чемпион ослеп на один глаз.
Напомним, ранее были обнародованы сообщения о том, что Костомарову пришлось удалить ранее имплантированный искусственный хрусталик из-за повышенного внутриглазного давления.
В публикации Пятого канала отмечается, что сейчас у Костомарова наблюдается отек глаза, который вызвал помутнение. Офтальмологи следят за состоянием глаз спортсмена, капают лекарства. В то же время источник канала призвал не делать никаких прогнозов пока не спал отек.
Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова ухудшается с каждым часом. Отмечается, что на течение болезни в худшую сторону могла повлиять внутрибольничная инфекция.
Главврач больницы «Коммунарки» Денис Проценко заявил, что инфекция была у спортсмена до попадания к ним в клинику. Однако выяснилось, что проблема могла возникнуть уже в стенах медучреждения, поскольку, по некоторым данным, большинство инфицированных коронавирусом умирали не из-за самой болезни, а от гипоксии, тромбоэмболии и септических осложнений, передает «МК».
Врач-терапевт, кардиолог с 30-летним стажем работы Людмила Пермякова рассказала, что могло вызвать закупорку сосудов у олимпийского чемпиона Романа Костомарова, передает «Спорт-Экспресс».
Как объяснила кардиолог, причинами тромбов могут быть состояния, вызывающие сгущение крови: любое воспаление, повышение давления, стресс, травмы и прочее. По словам врача, закупорка сосудов проявляется как нарушение функций того органа, который пострадал.
«Если это головной мозг, возможны слабость, головокружение, нарушение работы тех органов, которыми управляет этот участок мозга», — заявила специалист.
Спортивный врач Александр Яблуновский рассказал, откуда у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова могли возникнуть осложнения, передает KP.RU.
Последние дни в СМИ появлялась информация о проблемах с легкими спортсмена, 20 февраля ряд источников сообщил о поражении мозга: кровоизлиянии и гематоме в лобной доле.
«Такие же капилляры есть и в сердце, и в легких. И в головном мозге. Сосуды могут разрываться и возникают вот эти гематомы, излияние крови в головной мозг. Конечно, это неприятные осложнения. Они говорят о том, что заболевание носило системный характер, то есть, пострадали не только конечности, но и внутренние органы», — заявил Яблуновский.
Больше месяца фигурист Роман Костомаров находится в больнице. Врачи борются за его жизнь, но состояние спортсмена все еще вызывает опасения. Врач терапевт Людмила Лапа заявила, что случай Костомарова схож с тем, что произошло с певицей Юлией Началовой.
Она была госпитализирована из-за скачка сахара в крови, после началась подагра, а затем врачи поставили ей диагноз красная волчанка. Рана на ноге начала воспаляться и гноиться, началась гангрена, но провести операцию по чистке раны или ампутации врачи не смогли из-за того, что Юлия могла не перенести операцию. Затем болезнь прогрессировала, начался отек головного мозга, сепсис, с которыми певица уже не справилась.
Костомаров также пережил сепсис, ампутацию ступней, пальцев на руках, отек мозга и инсульт.
Как отметила Людмила Лапа, сейчас вопрос выздоровления Костомарова по большей степени зависит от ресурсов его организма.
«Каждый случай индивидуален. Все зависит от состояния здоровья человека и сложно сравнивать случай Костомарова и Началовой. Но ситуация и там, и тут была критичная. Не хочется говорить вслух, надо надеяться на чудо. С ней, к сожалению, чуда не произошло, но хочется верить, что оно случится с Романом», - добавила врач в разговоре с Woman.ru.