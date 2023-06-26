Там все-таки будут независимые арбитры. И если учитывать совокупность всех факторов, то, как по мне, они должны принять положительное решение [оправдать Валиеву - прим. ред.]. Потому что, судя по практике аналогичных судебных процессов, в подобных случаях происходило именно так. Думаю, что так произойдет и с Валиевой, если не вмешается политика, если на арбитров не будут оказывать давление. Если мы говорим об объективности, то должно быть оправдание.

Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ