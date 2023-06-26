Журова выразила надежду на оправдательный приговор по делу Валиевой в CAS
Депутат Государственной думы России и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала назначение новых дат слушаний по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой, выразив надежду на оправдательный приговор.
Ранее сообщалось, что коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS), отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и российской фигуристкой Камилой Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года. Они пройдут в закрытом формате.
Там все-таки будут независимые арбитры. И если учитывать совокупность всех факторов, то, как по мне, они должны принять положительное решение [оправдать Валиеву - прим. ред.]. Потому что, судя по практике аналогичных судебных процессов, в подобных случаях происходило именно так. Думаю, что так произойдет и с Валиевой, если не вмешается политика, если на арбитров не будут оказывать давление. Если мы говорим об объективности, то должно быть оправдание.Светлана ЖуроваОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ
Доза запрещенного вещества - триметазидина, найденного у Валиевой, была крайне мала, подчеркнула собеседница Рамблера.
"Если бы это была "супердоза", то мы бы сейчас не вели никаких разговоров. А за микродозу спортсменов все-таки не дисквалифицируют на такой срок, не затягивают так судебный процесс. Обычно все решается очень оперативно. Но здесь все затянулось", — отметила Журова.
Депутат вместе с тем оценила решение CAS проводить заседания по делу российской спортсменки в закрытом формате.
"Допускаю, что это связано с тем, что Валиева несовершеннолетняя. Поэтому слушания будут особыми. Очень надеюсь, что на них ее оправдают", — заявила она.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее выразил мнение, что "справедливости в деле Валиевой ждать не приходится".