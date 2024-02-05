«Боюсь, что международные организации уже вряд ли встанут на сторону Камилы. Им только на руку, если мы подадим апелляцию. И тут есть дилемма. С одной стороны, мы защитим интересы Валиевой. Но с другой, всё это снова будет в повестке, будут говорить, что мы всё равно виноваты. Они также будут отслеживать выступление Камилы в официальных соревнованиях, если это произойдёт – мы понимаем последствия. От Валиевой не отстанут, ей не дадут спокойной жизни. В деле Валиевой был политический заказ, за неё зацепились, международные организации стараются вытаскивать из неё как можно больше», — приводит слова Журовой Betonmobile.