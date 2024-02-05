Юрист рассказала об условии для возвращения Валиевой в спорт после дисквалификации
Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что российской фигуристке Камиле Валиевой придется вернуть все заработанные призовые деньги с декабря 2021 года, если она решит вернуться в спорт после дисквалификации, иначе спортсменку не допустят к стартам. Ее слова приводит "Татар-информ".
"Международные федерации пытаются трясти национальные федерации в этом вопросе, мол, у вас есть спортсмен, надо ему возвращать то-то и то-то. Но обычно национальные федерации ссылаются на позицию, что не могут обеспечить исполнение решения по спортсмену, или по-простому "выбить эти деньги", - заявила Анцелиович.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года. Спортсменка лишилась звания чемпионки Европы - 2022. Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.
Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила, возможен ли пересмотр срока дисквалификации (4 года) 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в меньшую сторону.
«К сожалению, антидопинговые правила не предусматривают сокращение срока по вновь открывшимся обстоятельствам. Такой концепции, чтобы пересмотреть в сторону уменьшения срока, нет. Но есть понятие существенного содействия. Если спортсменка в период своей дисквалификации поможет антидопинговым организациям раскрыть нарушение антидопинговых правил другими спортсменами или её персоналом, то это может служить основанием для снижения вынесенной санкции. Это единственный законный способ получить снижение после вынесения решения», — приводит слова Анцелиович «Татар-информ».
Глава французской юридической фирмы Pinna Legal Андреа Пинна подтвердил информацию ряда СМИ о том, что его компания представляла интересы 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) в сентябре-ноябре по делу о нарушении антидопинговых правил.
«Я подтверждаю, что моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. Мы пока не можем комментировать ситуацию. Команда юристов должна изучить мотивировочное решение CAS, прежде чем прокомментировать и принять решение о дальнейших действиях, которые могут включать в себя оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии», — приводит слова Пинны «Матч ТВ».
Фигуристка Камила Валиева, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сможет обжаловать решение в Верховном Суде Швейцарии в течение 30 дней, рассказала спортивный юрист Анна Анцелиович. Комментируя ситуацию «Царьграду», эксперт при этом подчеркнула, что апелляция может быть подана только по процессуальным основаниям.
Только по процессуальным основаниям. То есть Верховный Суд Швейцарии не рассматривает дело по существу. Он лишь контролирует, чтобы решение было вынесено с соблюдением всех процессуальных прав сторон, — пояснила юрист.
Анцелиович отметила, что прецеденты отмены решений CAS были, но очень редко. Она напомнила, что не так давно китайский пловец Сунь Яна доказал наличие конфликта интересов и необъективность одного из арбитров, после чего решение CAS отменили.
Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина сделала прогноз на возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».
Роднина заявила, что возвращение 17-летней спортсменки на лед будет зависеть от ее психики.
«Насколько вообще осталось желание что-то делать в этом виде спорта после всего, что произошло. Никто не знает, что у Камилы сейчас происходит в голове», — посчитала она.
Почетный глава ОКР Жуков о деле Валиевой: «Очень много загадок в этой истории. Максимально жесткий вердикт суда тоже вызывает большое удивление»
Из-за аннулированных результатов Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира фигуристов.
«Очень много загадок в этой истории. Начиная с того, что Камила, безусловно, была сильнейшей спортсменкой на тот момент. С Аней Щербаковой они были наголову выше всех соперниц. С этой точки зрения история с допингом непонятна.
Вторая загадка в этом деле, что проба была взята задолго до Олимпиады. Если тогда было известно, что положительная проба, почему ее допустили до соревнований?
Конечно, вердикт суда максимально жесткий. Он тоже вызывает большое удивление», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в очередной раз высказалась о допинговом скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, выразив уверенность в невиновности спортсменки. Ее слова приводит РИА Новости.
"Расследование дела Валиевой должно быть полным. Это дело государственной важности. Мы все довели девочку до такого и испортили ей жизнь. Конечно, Камила не употребляла допинг. Это случайность, поэтому надо разобраться", — заявила Тарасова.
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. Журова считает, что международные организации не встанут на сторону спортсменки.
«Боюсь, что международные организации уже вряд ли встанут на сторону Камилы. Им только на руку, если мы подадим апелляцию. И тут есть дилемма. С одной стороны, мы защитим интересы Валиевой. Но с другой, всё это снова будет в повестке, будут говорить, что мы всё равно виноваты. Они также будут отслеживать выступление Камилы в официальных соревнованиях, если это произойдёт – мы понимаем последствия. От Валиевой не отстанут, ей не дадут спокойной жизни. В деле Валиевой был политический заказ, за неё зацепились, международные организации стараются вытаскивать из неё как можно больше», — приводит слова Журовой Betonmobile.
Российская фигуристка Камила Валиева высказалась впервые после получения четырехлетней дисквалификации за применение допинга. Спортсменка опубликовала пост в Telegram.
Она выложила фотографию со своим плакатом на жилом доме. «Спасибо всем, кто рядом. Всем, кто поддерживает», — написала россиянка.