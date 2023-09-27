- Ну, это все бесполезно. Думаю, никто нас туда не пустит, потому что Англия уже заявила о том, что она против этого и будет стараться сорвать все мероприятия, в которых участвует команда России. Но главное, что, даже если и пустят, туда не стоит ехать потому, что игра без флага и гимна это унижение страны. Это никуда не годится. Они просто очень боятся, что мы уйдем. Им нужны наши деньги. Так что здесь ни в коем случае не нужно с ними соглашаться. Лучше уйти в Азию. А, может быть, тормознуться пока по поводу Азии. До нашей победы. Потом все обязательно встанет на свои места. Никуда они не денутся.