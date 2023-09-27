«Неоднозначное решение». В России отреагировали на допуск сборной U-17 к турнирам
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернуть юношескую сборную России на международные соревнования. Его слова передает «Чемпионат».
«Неоднозначное решение со стороны УЕФА по отношению к нам. Если сборная России U17 куда-то отбирается, что им делать через год? Получается, что они не смогут сыграть полностью турнир. Какой смысл тогда где-то играть? Также поставили требования выступать без гимна и нанесений на футболках. А если они завтра скажут еще без формы играть вообще? С этим тоже непонятно», — сказал Аршавин.
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
"УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе, по этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна", - говорится в заявлении.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал предложение вернуть в международные турниры юношеские сборные России в возрасте до 17 лет.
«Продолжение дисквалификации УЕФА в отношении взрослых российских команд отражает стремление занять позицию против агрессии. УЕФА намерен придерживаться этой позиции до тех пор, пока не закончится конфликт и не будет восстановлен мир. Однако, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаём и не поддерживаем фундаментальное право на их всестороннее развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы делаем ставку на то, что будущее поколение станет более ярким и способным», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.
В РФС прокомментировали решение исполнительного комитета УЕФА допустить юниорские сборные России к участию в международных турнирах.
«Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА», – говорится в сообщении службы коммуникация РФС.
Также союз отметил, что продолжит сотрудничество с УЕФА и диалог о возвращении российских команд к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился мнением на тему решения УЕФА допустить юношеские сборные России к международным соревнованиям.
«Решение УЕФА — отличная новость. Это первая ласточка. Надеюсь, дальше будет лучше», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Решение исполкома УЕФА по допуску сборных U 17 — большой шаг, но нужно понять, как оно будет реализовано, заявил Колосков
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил «Матч ТВ», что сомневается в реализации решения УЕФА о допуске сборных команд России до 17 лет к международным турнирам.
— Решение замечательное, это бесспорно, оно открывает путь нашим юношам на международную арену. По факту это частичное снятие санкций, которые были на нас наложены. Хороших решений в этом направлении почти не было, поэтому можно их только приветствовать. Это большой шаг для УЕФА.
Другое дело — как всё это будет реализовано на практике. Дома мы принимать иностранцев не сможем, да они к нам и не поедут. Получается, нужно искать нейтральное поле. А если мы по жребию попадем на сборную команду Германии, как нам играть? Игрокам дадут визы? Как туда лететь? Все это оставляет большой пласт вопросов, на которые нам только предстоит услышать ответ, — сказал Колосков корреспонденту «Матч ТВ».
«Разрешили, значит поедут». Мостовой — о предложении УЕФА допустить сборные U17 до международных матчей без флага и гимна
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что найдутся люди, которые назовут поездку национальной команды U17 на международные соревнования без флага и гимна, неправильной.
— Трудно ответить. Обязательно будут люди, которые выступят против поездки на соревнования без флага и гимна и скажут, что это неправильно. Разрешили, значит поедут, — сказал Мостовой «Матч ТВ».
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением по поводу возможного участия российских сборных до 17 лет в международных матчах без государственных флага и гимна.
- Ну, это все бесполезно. Думаю, никто нас туда не пустит, потому что Англия уже заявила о том, что она против этого и будет стараться сорвать все мероприятия, в которых участвует команда России. Но главное, что, даже если и пустят, туда не стоит ехать потому, что игра без флага и гимна это унижение страны. Это никуда не годится. Они просто очень боятся, что мы уйдем. Им нужны наши деньги. Так что здесь ни в коем случае не нужно с ними соглашаться. Лучше уйти в Азию. А, может быть, тормознуться пока по поводу Азии. До нашей победы. Потом все обязательно встанет на свои места. Никуда они не денутся.
Бывший нападающий московского "Спартака" Александр Прудников считает, что юношеские сборные должны дождаться права на флаг и гимн перед возвращением на международную арену. Об этом он заявил "Матч ТВ".
"Зачем нам унижаться перед кем то, чтобы выступить под нейтральным флагом? Сколько это может продолжаться? Спортсменам, может быть, без выступлений нелегко. Но это унижение, чтобы мы выступали без флага и гимна. Думаю, они в УЕФА скоро сами захотят, чтобы мы играли. Дождаться флага и гимна? Конечно. А то сейчас все выглядит, что вот они делают одолжение", - сказал Прудников.
Прудников является чемпионом Европы среди юношей (2006 год). Тогда россияне под руководством Игоря Колыванова в финале обыграли сборную Чехии.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему того, что не все положительно оценили решение УЕФА вернуть в международные соревнования юношеские команды сборной России по футболу, запретив им при этом выступать под своим флагом и исполнять свой гимн.
«Я вот не пойму! У юных футболистов появилась робкая надежда на игры в больших турнирах, это сборная России! Да, без флага и гимна, да, на нейтральном поле! Но играть! Однако тут завопили иные, нельзя так, надо обязательно с флагом, и т.д.! А вы самих ребят спросили, их родителей? Наставников? Или дети в футбол тухнуть без игр и соперников пришли? Надо играть при любой возможности, противодействие уже началось! А гимн и флаг вернём, без сомнений! Работать только надо! Договариваться и убеждать!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Англия откажется от участия во всех турнирах, где будут присутствовать юношеские команды России. Англичане не собираются отказываться от своих принципов, несмотря на решение УЕФА реинтегрировать российские национальные команды до 17 лет, сообщает The Times.
Ранее в УЕФА сообщили, что поставлена задача найти решение, с помощью которого российские юношеские команды – юноши и девушки – могут быть восстановлены в европейских соревнованиях, даже если жеребьёвки этих турниров уже проведены.
Тем не менее в Англии по-прежнему не готовы играть с Россией. Англичане приняли решение придерживаться своей позиции, согласно которой российские команды и сборные не должны принимать участия в международных соревнованиях.
Глава Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Фредрик Райнфельдт заявил, что национальные сборные страны не будут играть с российскими командами, сообщает РИА Новости.
По его словам, таким образом Швеция поступает также, как ранее Дания и Англия.
«Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены играть с российскими командами», - сказал он.
Ранее футбольные ассоциации Англии и Дании заявили, что откажутся встречаться с российскими командами, даже если их допустит УЕФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сборные Польши не будут играть с российскими командами, если их допустят до международных соревнований, заявил президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
Как заявил Кулеша, его удивило вчерашнее заявление исполкома УЕФА, если сборные России будут допущены к участию в соревнованиях, польские сборные не будут с ними играть, передает ТАСС.
Латвия заявила о бойкоте матчей с юношескими сборными России по футболу, которые по решению УЕФА возвращены к участию в международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает «Чемпионат.com».
В Латвийской федерации по футболу уточнили, что допуск россиян к международным соревнованиям противоречит позиции страны по поддержке Киева. Как подчеркивается, латвийские футбольные команды всех уровней не будут играть против российских сборных до тех пор, пока не прекратится конфликт на Украине. Кроме того, россиянам запрещен въезд на территорию республики.