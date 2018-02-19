Все результаты UFC Fight Night 126: бонусы у Льюиса, Миллендера, Дэвиса и Питерсона

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 126, который состоялся 18 февраля в Остине (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый получили Деррик Льюис и Кёртис Миллендер (за «Выступление вечера»), а также Брэндон Дэвис и Стивен Питерсон (за «Бой вечера»).

Дональд Серроне (32-10) — ТКО 1 — Янси Медейрос (15-4) видео боя Деррик Льюис (18-5) — КО 3 — Марцин Тыбура (16-3) видео боя Джеймс Вик (12-1) — UD 3 — Франсиско Триналдо (22-5)

Кёртис Миллендер (14-3) — КО 2 — Тьяго Алвеш (22-11)

Брэндон Дэвис (8-3) — UD 3 — Стивен Питерсон (16-6)

Сейдж Норткатт (9-2) — UD 3 — Тибо Гути (12-3)

Карлос Диегу Феррейра (12-2) — ТКО 1 — Джаред Гордон (14-1)

Джофф Нил (8-2) — SBM 1 — Брайан Камоцци (7-4)

Люси Пудилова (7-2) — UD 3 — Сара Морас (5-2)

Оскар Пьехота (10-0-1) — КО 1 — Тим Уильямс (15-3)

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