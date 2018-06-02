Все результаты UFC Fight Night 131 в Ютике: бонусы у Мораэша, Гиллеспи, Сондерса и Вуда

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 131, который состоялся 1 июня в Ютике (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый заработали Марлон Мораэш, Грегор Гиллеспи, Бен Сондерс и Нэйтениэль Вуд. Все — за «Выступление вечера».

Результаты UFC Fight Night 131:

Марлон Мораэш (20-5-1) — КО 1 — Джимми Ривера (21-1)

Грегор Гиллеспи (11-0) — SBM 2 — Винс Пичел (11-1)

Хулио Арсе (14-2) — SBM 3 — Даниэль Теймур (6-1)

Сэм Элви (32-10) — SD 3 — Жан Вильянте (16-9)

Сияра Юбэнкс (2-2) — UD 3 — Лорен Мёрфи (10-3)

Дэвид Теймур (7-1) — UD 3 — Ник Ленц (28-8-2)

Белал Мухаммад (13-2) — UD 3 — Ченс Ренкантр (12-2)

Нэйтениэль Вуд (13-3) — SBM 2 — Джонни Эдуардо (28-11)

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