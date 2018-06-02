Ещё
Все результаты UFC Fight Night 131 в Ютике: бонусы у Мораэша, Гиллеспи, Сондерса и Вуда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все результаты UFC Fight Night 131 в Ютике: бонусы у Мораэша, Гиллеспи, Сондерса и Вуда 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 131, который состоялся 1 июня в Ютике (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый заработали Марлон Мораэш, Грегор Гиллеспи, Бен Сондерс и Нэйтениэль Вуд. Все — за «Выступление вечера».
Результаты UFC Fight Night 131:
Марлон Мораэш (20-5-1) — КО 1 — Джимми Ривера (21-1)
Грегор Гиллеспи (11-0) — SBM 2 — Винс Пичел (11-1)
Уолтер Харрис (10-7) — КО 2 — Дэниел Шпитц (6-1)
Бен Сондерс (21-9-2) — КО 1 — Джейк Элленбергер (31-13)
Хулио Арсе (14-2) — SBM 3 — Даниэль Теймур (6-1)
Сэм Элви (32-10) — SD 3 — Жан Вильянте (16-9)
Сияра Юбэнкс (2-2) — UD 3 — Лорен Мёрфи (10-3)
Дэвид Теймур (7-1) — UD 3 — Ник Ленц (28-8-2)
Белал Мухаммад (13-2) — UD 3 — Ченс Ренкантр (12-2)
Десмонд Грин (20-7) — UD 3 — Глейсон Тибау (33-13)
Нэйтениэль Вуд (13-3) — SBM 2 — Джонни Эдуардо (28-11)
Хосе Торрес (7-0) — КО 2 — Джарред Брукс (13-1)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Рафаэль Карвалью и Гегард Мусаси — о предстоящем поединке Видео боя: Марлон Мораэш — Джимми Ривера Непобеждённый украинец Ярослав Амосов дебютирует в Bellator: есть дата и соперник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию568
Мутко останется в российском футболе22
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Автобусы оказались не готовы к мундиалю22
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину179
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение