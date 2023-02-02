В МОК сделали заявление по участию россиян в ОИ-2024

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже еще не принято, обсуждается вопрос их участия в соревнованиях в Азии. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Игры пройдут в столице Франции и продлятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Видео дня

«Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне.



Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпийских играх 2024 года для российских или белорусских спортсменов», — говорится в релизе МОК.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет обращаться к федерациям, которые завершили квалификационные соревнования к Играм-2024 в Париже, с просьбой пересмотреть регламент отбора для российских и белорусских спортсменов.

«Некоторые квалификационные соревнования по нескольким видам спорта уже состоялись.



МОК не будет просить международные спортивные федерации задним числом адаптировать квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российскими или белорусскими паспортами, которые не успели квалифицироваться», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.

Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) в области прав человека поддержали заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но заявили о недопустимости дискриминации атлетов по национальному признаку.

«Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности.



Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности. Любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена», — передает текст заявления спецдокладчиков ООН РИА Новости.

Олимпийский комитет Южной Кореи намерен отправить запрос в ОСА (Олимпийский совет Азии) для получения разъяснения от организации о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Азиатских играх. Об этом сообщает Yonhap.

Ранее исполняющий обязанности президента OCA Рандхир Сингх сообщил, что будет разработана специальная система олимпийских квот для российских и белорусских спортсменов, если они будут выступать в азиатских соревнованиях. Сингх заявил, что OCA пригласил россиян выступить на Азиатских играх.

Корейскую сторону в том числе интересует, в каких именно видах спорта планируется участие российских и белорусских атлетов.

Летние Азиатские игры 2023 года пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай).

Председатель Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал идею допуска российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Если условия нейтралитета, а также безопасной и честной конкуренции будут соблюдены, мы верим, что дух Олимпийских игр возобладает. Это всегда наша главная цель», - сказал американец журналистам.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале оценил заявление экспертов ООН, которые заявили о недопустимости дискриминации атлетов по национальному признаку.

«Особенно важным является четкое указание на недопустимость требования от спортсменов выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска к их участию в соревнованиях.



Со своей стороны, ОКР полностью поддерживает и разделяет эту позицию и настаивает на том, чтобы МСФ отказались от любых дискриминационных действий по отношению к российским спортсменам исключительно по причине их национальности. Мы исходим именно из этого», — написал Поздняков.

Стоит отметить, что не только эксперты ООН стали поднимать тему допуска атлетов. Так в Национальном олимпийском комитете (НОК) США заявили, что не против видеть россиян на турнирах, при условии обеспечения безопасной и честной игры.

Первыми возможность допуска россиян поднял Международный олимпийский комитет (МОК). Возможен допуск отечественных спортсменов в нейтральном статусе.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что последние заявления ООН, Международного олимпийского комитета (МОК) и Национального олимпийского комитета (НОК) США — хитрая схема искушения наших спортсменов.

«Заявления ООН, МОК, НОК США и остальных — хитрая схема искушения наших спортсменов. Вы посмотрите, как они хитро предлагают возможность выступать на Олимпиаде нашим спортсменам. Они могут выступать без флага, гимна, патриотизма и любви к государству. Даже если спортсмены согласятся, то наш народ не поймет такого решения от спортсменов.



Ведь они предлагают нам отказаться от президента Путина, от страны, от родины и гордости», — передает слова Журовой Sport24.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался об условиях допуска россиян на Олимпийские игры-2024. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Цзю выразил уверенность в том, что отечественные спортсмены поедут в Париж с флагом и гимном.

«Все будет нормально — уверяю вас. Я абсолютно искренне верю в полный допуск российских спортсменов к Олимпийским играм! У меня нет сомнений», — отметил он.

ООН в четверг, 2 февраля, призвала Международный олимпийский комитет не допустить дискриминации в адрес спортсменов по национальному признаку. Организация просит МОК допустить атлетов России и Белоруссии до участия в мировых и континентальных соревнованиях.

Чуть раньше президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о необходимости пересмотреть данный вопрос. И допускать до соревнований тех спортсменов, кто не поддерживает спецоперацию РФ на Украине.

России предлагают заведомо неисполнимые условия. Такое мнение высказал в интервью «Свободной прессе» трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член Совета Федерации Александр Карелин.

«Они же знают и понимают, что мы со своего первого участия в Олимпийских играх в 1952 году, всегда были одной из самых ярких сборных. Это всегда касса, сборы, всегда интересно. Сейчас же МОК просто потерял свою автономность, кстати, в отличие от НХЛ или теннисных ассоциаций, где россияне спокойно выступают. Поэтому МОК просто прячется за такими неуклюжими заявлениями, требованиями и сотрясанием воздуха», — подчеркнул Карелин.

На вопрос, должны ли российские спортсмены ехать на Игры «без флага и гимна», сенатор вспомнил, как в 1992 году в Барселоне сборная СНГ, в том числе команда борцов, заняла первое медальное место, выступая под белым олимпийским полотнищем.