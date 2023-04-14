«Это безумие»: что говорят о новом запрете для спортсменов из Украины

— Понятно, что это безумие. Это решение министерства спорта Украины не про спорт. МОК многие десятилетия уходил от таких вещей. Конечно, и раньше во время политических конфликтов некоторые спортсмены не выходили на арену. Но среди нас, славян, не помню, чтобы было подобное. На данный момент свободно участвуют в международных соревнованиях наши теннисисты, но в нейтральном статусе. И с ними в матчах спокойно играли украинцы. И сейчас они, видимо, будут отказываться от матчей. А министерство спорта Украины таким образом пытается надавить на организаторов соревнований, а это самое последнее. Ну никто не любит, когда на них кто то давит, тем более какая то страна.



Я понимаю, что МОК не обратит внимание на заявление Минспорта Украины. Но в регламентах МОК есть такая норма: когда-то или иное государство воздействует на национальный олимпийский комитет своей страны, на деятельность спортсменов и тем самым блокирует развитие спорта, такую страну можно отстранить от Олимпийских игр. Самих спортсменов отстранить нельзя, просто они будут выступать в нейтральном статусе. Гипотетически возможно такое развитие событий, — сказала Журова «Матч ТВ».