«Это безумие»: что говорят о новом запрете для спортсменов из Украины

Международный олимпийский комитет (МОК) не обратит внимание на запрет министерства молодежи и спорта Украины соревноваться украинским атлетам с россиянами и белорусами, заявила «Матч ТВ» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства спорта Украины.
— Понятно, что это безумие. Это решение министерства спорта Украины не про спорт. МОК многие десятилетия уходил от таких вещей. Конечно, и раньше во время политических конфликтов некоторые спортсмены не выходили на арену. Но среди нас, славян, не помню, чтобы было подобное. На данный момент свободно участвуют в международных соревнованиях наши теннисисты, но в нейтральном статусе. И с ними в матчах спокойно играли украинцы. И сейчас они, видимо, будут отказываться от матчей. А министерство спорта Украины таким образом пытается надавить на организаторов соревнований, а это самое последнее. Ну никто не любит, когда на них кто то давит, тем более какая то страна.
Я понимаю, что МОК не обратит внимание на заявление Минспорта Украины. Но в регламентах МОК есть такая норма: когда-то или иное государство воздействует на национальный олимпийский комитет своей страны, на деятельность спортсменов и тем самым блокирует развитие спорта, такую страну можно отстранить от Олимпийских игр. Самих спортсменов отстранить нельзя, просто они будут выступать в нейтральном статусе. Гипотетически возможно такое развитие событий, — сказала Журова «Матч ТВ».
Депутат Верховной рады Жан Беленюк опубликовал приказ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии. За нарушение приказа спортивные федерации будут лишаться финансирования.
"Вот мы и дождались официального приказа", - написал депутат в четверг в своем Telegram-канале и разместил фотографии документа.
"Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины <...> принимать участие в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Республики Беларусь", - говорится в приказе.
Документ поручает чиновникам министерства отзывать делегации из командировок в случае участия в состязаниях российских и белорусских спортсменов. Чиновники также должны отслеживать соревнования, а при выявлении нарушений приказа - подавать документы на лишение федерации по данному виду спорта статуса национальной. Именно этот статус дает право федерациям на государственное финансирование.
На фотографии приказа не указана дата, депутат также не уточняет, с какого момента начинает действовать документ. На сайте и в социальных сетях Минспорта информация о приказе пока не размещена.
Власти Украины неоднократно требовали запрета на участие спортсменов из РФ в соревнованиях. Исполком Международного олимпийского комитета 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.
31 марта член исполкома Национального олимпийского комитета Украины Олег Немчинов, являющийся министром кабинета министров страны, заявил, что украинские спортсмены не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты.
Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный объяснил приказ о запрете спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Его слова приводит «Суспільне Новини».
По положениям приказа, нарушающие это правило федерации будут лишены статуса национальных. Бедный подчеркнул, что решение о лишении статуса может быть принято только специальной комиссией. При этом каждый конкретный случай будет рассматриваться по отдельности.
Бедный добавил, что решение об участии сборной Украины в отборе на Евро-2024 по футболу не принято.
«Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть», — отметил он.
Приказ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете спортсменам страны участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами является попыткой радикального влияния и навязывания своей бредовой позиции. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
"Вывод такой: если бы не драконовские, беспрецедентные, маразматичекие меры [Министерства спорта и молодежи Украины], никто бы это так не муссировал, это позиция политического руководства, - сказал Мамиашвили. - Сейчас мы видим попытки радикально влиять, навязывать свою бредовую позицию. Рано или поздно любая спорная ситуация всегда заканчивается миром. И как тогда эти люди будут смотреть своим спортсменам, своим гражданам в глаза? Хотя, думаю, им на это наплевать".
"Даже на Украине спортсмены, специалисты и тренеры понимают, что бредовое разделение настолько абсурдно. Людей оставляют без куска хлеба. Они могли бы участвовать, как это и делали [до СВО] - пусть под жесточайшим давлением, без копейки финансирования. Они выходили на нас, мы помогали им с финансированием. Кто-то удачно, кто-то нет, но на российских мероприятиях под эгидой UWW (Объединенного мира борьбы - прим. ТАСС) они участвовали", - добавил собеседник агентства.
Бывший защитник сборной Украины по футболу Артём Федецкий раскритиковал решение Министерства спорта и молодёжи страны запретить всем национальным командам участвовать в соревнованиях, на которые допущены атлеты из России и Беларуси.
«Мда. Я просто в шоке», — написал Федецкий в комментариях к посту экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули в соцсетях.
Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина назвала введение Министерством спорта Украины запрета для атлетов соревноваться с россиянами «проблемой украинцев», а не России, передает Sport24.
По ее словам, страна лишает своих спортсменов «хорошей конкуренции с россиянами». Она заявила, что на украинских спортсменов постоянно оказывают давление в политических целях. В этой связи их «жаль», подчеркнула Роднина.
Она также отметила, что Украина может «жаловаться» на Россию «сколько угодно», однако эти претензии скоро никто не будет воспринимать.
«Кто будет постоянно слушать их нытье? От них только жалобы исходят, которые всем уж надоели», — подчеркнула Роднина.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение украинского правительства запретить спортсменам выступать на турнирах с россиянами.
«Украинское минспорта стреляет себе в ногу. Возможно, скоро выстрелит в голову. Пусть атлеты выступают где угодно и с кем угодно.
Пока рано говорить о том, что нас возвращают. Речь о прощупывании почвы», — цитирует Васильева «РИА Новости Спорт».
Украинские спортсмены будут выбирать другие страны для продолжения карьеры после запрета выступать на одних соревнованиях с россиянами. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
"Люди всю жизнь тренируются, готовятся, а теперь им собственные власти наносят удар в спину, - сказал Свищев. - Это удар и по тренерам, и по семьям, и это незаконно. Они также незаконно призывают отстранить и наших спортсменов, когда Международный олимпийский комитет (МОК) наоборот говорит о необходимости допуска. Думаю, что они таким образом просто останутся без спортсменов, которые будут выбирать другие страны для продолжения карьеры".
Руководство отдельных стран не должно принимать решение о том, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Об этом заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета, сообщает «Матч ТВ».
Таким образом, в МОК прокомментировали запрет украинским атлетам выступать на турнирах вместе с россиянами и белорусами.
Там также отметили, что отказ украинских спортсменов от участия в турнирах с представителями России и Белоруссии нанесет ущерб украинскому спорту, спортивным федерациям Украины, но никак не повлияет на проведение спецоперации.