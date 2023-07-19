Я пока не понимаю, где там правда, где неправда. Я должна убедиться, что все это говорила именно она, что ее аккаунт не был взломан. Пока таких гарантий нет. А то возможно такое, что мы сейчас много чего наговорим, навешаем ярлыки... Перед тем, как комментировать, я хотела бы поговорить с ней лично.

Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ