«Хотела бы поговорить с ней лично»: Журова о ситуации вокруг Исинбаевой
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с Рамблером высказалась о ситуации вокруг двукратной олимпийской чемпионкой в прыжке с шестом Еленой Исинбаевой.
Ранее на странице Исинбаевой в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) был опубликован пост на испанском языке, в котором говорилось, что что с сентября экс-спортсменка возобновит работу в Международном олимпийском комитете, а также что у нее нет фактических воинских званий в российской армии.
По словам Журовой, она намерена лично поговорить с Исинбаевой для прояснения всех обстоятельств произошедшего.
Я пока не понимаю, где там правда, где неправда. Я должна убедиться, что все это говорила именно она, что ее аккаунт не был взломан. Пока таких гарантий нет. А то возможно такое, что мы сейчас много чего наговорим, навешаем ярлыки... Перед тем, как комментировать, я хотела бы поговорить с ней лично.Светлана ЖуроваОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ
Депутат отметила, что постарается созвониться с Исинбаевой в ближайшее время.
"Я хочу все это услышать от нее. У меня есть ее старый номер телефона. Посмотрим, работает ли он или нет - пока я этого не знаю. Я хочу во всем разобраться. Но если не ответит - значит, не ответит", — сказала она.
О ситуации вокруг Исинбаевой ранее высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.