Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала высказывание главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова о том, что Международный паралимпийский комитет (IPC) готовится пожизненно приостановить членство российской организации. В комментарии «Газете.Ru» Журова заявила, что не представляет такое возможным.

«Уверена, что навсегда это невозможно. Ограничения они введут — отстранят еще на какое-то время. Но что навсегда — не верю в это. И прошлое голосование, когда приостанавливали наши полномочия, показали, что не все однозначно, перевес-то был не такой и большой. И неизвестно, как это голосование пройдет. Надо понимать, что решение точно не будет единогласным.



Мы в ожидании, и не факт, что будет так, как они хотят. Много стран нас поддерживает. Они же специально это делают, особенно через паралимпийцев. Одно дело — олимпийцы, понятно: ребята себя везде найдут. А за паралимпийцев у нас всегда двойная гордость, которая очень объединила страну. Их стали показывать, люди их стали видеть по телевизору. А когда появились паралимпийские соревнования, мы стали их видеть и понимать, что они настоящие герои с потрясающими судьбами. И на Западе не нравится, что страна гордится этими людьми, они хотят, чтобы у нас все плохо было. И они хотят показать, что если паралимпийцы не будут участвовать в соревнованиях, мы их бросим — а это не так. Наша задача — показать Западу, что это неважно, едут они на Игры или не едут, внутри страны мы все равно поддерживаем паралимпийский спорт на высоком уровне», — сказала Журова.

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Представители Международного паралимпийского комитета (IPC) заявили, что намерены хорошо подготовиться к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы уже навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом РИА Новости заявил президент ПКР Павел Рожков.

«МОК заявил о запрете нашей олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации с паралимпийцами.



IPC уcпокоитьcя не может, 27 cентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная аccамблея, как они заявляют, они лучше подготовятcя, чтобы уже навcегда приоcтановить членcтво ПКР.



Мы активно работаем c Минcпортом, МИД и юридичеcкими организациями, чтобы очень доcтойно cебя предcтавить на этой аccамблее. Надеемcя на те позитивные cдвиги, что проиcходят в Азии и Африке, что cможем на cамом деле дать в Бахрейне бой иcполкому IPC», — добавил Рожков.

Международный паралимпийский комитет (МПК) может отстранить Паралимпийский комитет России (ПКР) до тех пор, пока российская сторона не удовлетворит требования международной организации, противоречащие паралимпийским ценностям. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Павел Рожков.

Ранее Рожков на заседании коллегии Министерства спорта России заявил, что МПК может навсегда отстранить ПКР. В беседе с ТАСС глава ПКР объяснил, что подобное высказывание продиктовано эмоциями.

"Есть несколько вариантов санкций, которые могут применить к ПКР на генассамблее МПК, - рассказал Рожков. - ПКР могут исключить или временно приостановить в правах, а также могут применить любые санкции, но допустить российских паралимпийцев к международным соревнованиям. Я считаю, что ПКР могут надолго отстранить, поскольку мы не собираемся менять свою позицию и отступать от паралимпийского принципа нейтралитета, санкции могут продолжаться до тех пор, пока исполком МПК не поменяет свою позицию по этому вопросу".

По словам Рожкова, в МПК недовольны тем, что ПКР активно задействован в реабилитации ветеранов специальной военной операции (СВО), получивших тяжелые травмы. Кроме того, МПК требует от ПКР дать оценку СВО и не участвовать в проведении соревнований, на которых размещены символы спецоперации.

"Требования МПК противоречат уставу ПКР и МПК, поскольку мы не можем занимать какую-либо позицию, - отметил глава Паралимпийского комитета России. - Но ПКР не может быть в стороне от проблем в нашей стране и не привлекать ветеранов СВО в паралимпийское движение".

Генеральная ассамблея МПК, на которой должно быть принято решение о членстве ПКР, должна пройти в конце сентября в Бахрейне. По мнению Рожкова, текущие изменения в паралимпийском движении дают надежду на положительный исход генассамблеи. "В прошлый раз нам не хватило совсем чуть-чуть для положительного исхода, но я надеюсь, что теперь нас больше поддержат национальные паралимпийские комитеты Африки, Азии и стран Латинской Америки", - заключил глава ПКР.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре Паралимпийский комитет России направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал, которая была удовлетворена. В июле ПКР обратился в организационный комитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия российских спортсменов в соревнованиях. Также ПКР обсуждает вопрос вступления в Азиатский паралимпийский комитет.

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова надеется, что Международный паралимпийский комитет (IPC) не «приостановит членство Паралимпийского комитета России (ПКР) навсегда». Ее слова передает РИА Новости.

«Не хотелоcь бы верить в то, что Международный паралимпийcкий комитет хочет навcегда приоcтановить наше членcтво. Будем надеятьcя, что такого не cлучитcя», — cказала Громова.

Спортивный юрист, руководитель спортивной практики агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович заявила, что пожизненное лишение членства ПКР в IPC действительно возможно. Однако она усомнилась, что члены Генассамблеи проголосуют за это.

«Конституция IPC предусматривает возможность исключения национального паралимпийского комитета, если за это проголосует квалифицированное число участников Генассамблеи — это не 50%, а две трети голосов.



И причины могут быть разные, включая решение на усмотрение членов, которые считают, что такое решение может быть оправдано.



Так что попытка может быть предпринята, но практически я считаю, что это сложно будет сделать. Это не управляющий совет, а Генассамблея, высший орган, который состоит из всех членов IPC, и собрать две трети голосов — тяжелая работа. Во-вторых, кроме паралимпийского спорта, нигде не было попытки исключить членство на постоянной основе — этого не делал Международный олимпийский комитет; World Athletics, бывшая IAAF даже восстановила членство российской легкой атлетики; ни в биатлоне этого не было. Где-то членство приостановлено, но о полном исключении речь не идет. Поэтому, мне кажется, будет достаточно сложно убедить членов IPC, что надо настолько поразить в правах ПКР», — сказала Анцелиович.

Также юрист подчеркнула, что даже в случае принятия решения о пожизненном приостановлении членства оно может быть оспорено. Она обратила внимание, что ПКР уже выигрывал подобные дела, и не имеет значения, идет речь о временном отстранении или пожизненном.

«Апелляция возможна. Все решения, особенно такие важные, подлежат оспариванию. И даже если бы это не было предусмотрено конституцией IPC, это бы предусматривалось законодательством — IPC находится в немецкой юрисдикции — можно было бы обратиться в суд общей юрисдикции Германии и попытаться оспорить решение.



Ранее ПКР оспаривал приостановление членства, и успешно. Апелляционный трибунал IPC уже отменял такое решение, так что тут вопросов нет.



В любом случае, апелляционная процедура предусмотрена. Нет никакой разницы, идет речь о приостановлении членства временном или пожизненном. Есть механизм, который предусмотрен для всех подобных решений», — сказала Анцелиович.

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) пройдет в Бахрейне 27 сентября. На ней собираются принять решение о членстве России в организации. Нашу страну могут надолго отстранить, сообщил СМИ президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Как это повлияет на наших атлетов и с какими странами Россия будет активнее сотрудничать в спорте, в интервью «Парламентской газете» рассказала 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова.

- Рима Акбердиновна, правомерно ли возможное решение Международного паралимпийского комитета надолго приостановить членство России и как это повлияет на участие наших спортсменов в соревнованиях?

- Так получается, что нашим паралимпийцам традиционно достается больше всех. Мы уже проходили и через временное отстранение Паралимпийского комитета России от членства в МПК, и через запрет участия нашей команды в Паралимпийских играх в Пекине, и через многочисленные санкции, наложенные на нас за якобы несоблюдение антидопингового законодательства. Ко всему этому мы привыкли и всегда старались защитить наших спортсменов и доказать свою правоту на международном уровне. Будем действовать подобным образом и сейчас.

Какой может быть мотивировка подобного решения, сказать сложно. Кроме как дискриминацией по национальному признаку, на мой взгляд, объяснить его вероятность ничем невозможно. Если же решение вопреки всем нормам международного права все-таки примут, то это, конечно, повлечет за собой запрет участия наших спортсменов во всех международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК.

- Глава Минспорта Олег Матыцин призвал развивать сотрудничество в спорте со странами СНГ, ШОС и БРИКС, свободных от санкций со стороны международных спортивных организаций. В каких соревнованиях будут участвовать паралимпийцы?

- Сильно плакать по поводу возможного решения МПК мы не будем. Сейчас нам уже окончательно ясно, с кем мы имеем дело. Поэтому мы, конечно же, не сидим на месте. Активную работу по развитию сотрудничества со странами СНГ, ШОС, БРИКС ведут на постоянной основе. Олег Матыцин абсолютно прав, говоря о том, что это сотрудничество надо еще больше расширять и углублять. Сейчас наши спортсмены уже активно готовятся к участию в первых летних Играх Дружбы, которые должны пройти в Москве в 2024 году. Также в 2024 году в Казани должны пройти Игры БРИКС. Так что без соревновательной практики на международном уровне наши спортсмены не останутся.

- А что с российскими чемпионатами?

- Российские соревнования проводят, как и раньше, на регулярной основе. Здесь никаких изменений нет, и, слава богу, здесь нам никто ничего запретить не может. Сейчас по всей стране идут комплексные спортивные соревнования «Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Во всех соревновательных этапах Игр примут участие более 4500 человек. Сильнейших спортсменов определят в 22 видах спорта, включенных в программу Летних Паралимпийских игр. Соревнования пройдут в 14 субъектах Федерации, на них разыграют 548 комплектов медалей. Завершить эту масштабную паралимпийскую эстафету планируют в ноябре текущего года.