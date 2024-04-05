Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала споры, которые ведутся касательно участия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, а также высказалась о нежелании представителей ряда западных стран видеть россиян на Играх.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российские атлеты на Играх в Париже будут представлять собой своего рода «команду бомжей без флага, гимна, болельщиков». Чемпион US Open – 2021, четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, комментируя слова Винер, отметил, что каждый человек имеет право на свое мнение что он с удовольствием поедет на Олимпиаду, если будет такая возможность.

Ирина Александровна [Винер] использовала довольно жесткую формулировку - «бомжи», возможно, это слово звучит неприятно, под «бомжами» некоторые понимают каких-то спившихся людей, но эта аббревиатура означает лиц без определенного места жительства. При этом по большому счету МОК [Международный олимпийский комитет] нам сейчас как раз предлагает формат «неопределенного места жительства», то есть нам не предлагают формат, где бы указывалась причастность наших спортсменов к России. Именно это и имела в виду Винер. Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

Весомые шансы на участие в Играх есть только у российских теннисистов, добавила Журова. По ее мнению, сильных российских спортсменов из других видов спорта, которые действительно смогли бы претендовать на медали, не допустят на Олимпиаду.

«На Олимпиаду поедут только теннисисты, если захотят. И тут дело в том, что они в основном живут за рубежом, отбираются на соревнования через коммерческие турниры, участие в которых Россия не финансирует. То есть они существуют в неком индивидуальном формате. Поэтому, скорее всего, они и решат поехать на Олимпиаду», - сказала она.

Вместе с тем депутат напомнила о заявлении мэра Парижа Анн Идальго о том, что спортсменам из России и Белоруссии будут не рады в городе.

Медведев отреагировал на слова Винер, назвавшей нейтральных спортсменов на ОИ бомжами

«То есть там, где они [российские теннисисты] выступают, - их не хотят видеть… Для них [представителей западных стран] было бы идеально, если бы никто из наших спортсменов вообще не поехал бы на Олимпиаду. Поэтому если и ехать, то только им назло – их можно пораздражать победами и создать некомфортную ситуацию. Вопрос можно рассматривать и с этой точки зрения… Кроме того, на Играх могут быть скандалы, связанные с российскими спортсменами, может быть отвлечение внимания от спорта на Россию, на околоолимпийские темы. Например, будет обсуждаться прибытие россиян на Игры, может быть, кто-то кому-то не пожмет руку и так далее. И понятно, что мэр Парижа этого не хочет», - сказала она, добавив, что до начала Игр можно ожидать появления новых условий по участию в них российских спортсменов.

Ранее МИД призвал к осторожности россиян, планирующих поехать на Олимпиаду в Париж.