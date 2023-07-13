«Очередная дискриминация»: что говорят о позиции МОК по приглашению россиян на ОИ
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать Россию и Белоруссию на Олимпийские игры 2024 года в Париже в установленную дату является очередным проявлением дискриминации. Об этом журналистам в четверг заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Ранее стало известно, что МОК не пригласит россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в установленную дату 26 июля.
"Это очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма. В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение. Это сделано без учета квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил. Приняли решение без учета этих квалификационных соревнований, а когда они будут [приглашать] - непонятно", - сказал Матыцин.
Стало известно об отказе Международного олимпийского комитета (МОК) пригласить сборные России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в Париже в установленную дату. Об этом сообщает ТАСС.
Дата принятия решения по допуску российских и белорусских спортсменов — 26 июля 2023 года. В этот день МОК разошлет приглашения на Игры 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК). По информации издания, письма не получат Россия, Белоруссия и Гватемала, отстраненная с сентября 2022 года.
28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.
Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент окончательное решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал информацию о том, что Россия и Беларусь не получат приглашения на Олимпиаду-2024 вместе со всеми остальными странами.
«Международный Олимпийский комитет изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и НОК Беларуси, когда в своих мартовских рекомендациях, по сути, лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте. Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось.
Принять его в любом случае было бы невозможно, так как выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства.
При этом полностью нарушены все принципы справедливого спортивного отбора на Олимпийские игры. Убеждён, что это осознанный подход, который свидетельствует о том, что Олимпийское движение всё глубже погружается в зависимость от политического влияния.
Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов. По сути ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос, на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения. Фарс в действии», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
Россия не отказывается от участия в Олимпиаде и надеется получить туда приглашение. Но это не значит, что спортсмены решат отказаться от Родины, выполняя требования Запада, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы действительно надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос – в обмен на что? Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает", – сказал он.
Чернышенко напомнил, что российским спортсменам предложили выступать под нейтральным флагом и без гимна, а позже к этим правилам добавили, что они обязаны осудить решения по поводу проведения спецоперации (СВО).
"Мы с этим не согласны", – отметил он.
По его словам, в данный момент РФ накапливает необходимую документацию, чтобы иметь возможность оспорить решения международного олимпийского комитета (МОК) через суд. Речь идет в том числе и о приглашении на грядущую Олимпиаду.
"Мы везде, где можно, накапливаем всю необходимую документацию, чтобы потом, время нас рассудит, в суде их можно было предъявить", – сказал Чернышенко.
Шансов на участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года пока не видно. Такое мнение ТАСС в четверг высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
"Отборочные соревнования уже в разгаре, и каким образом будет приниматься решение, если путевки уже разыгрываются, а ты в этом не участвуешь? Непонятно, каким образом тогда можно попасть на Олимпиаду. Если говорить про возможный статус беженцев, мне кажется, факт такого предложения, если оно было, сам по себе позорный", - сказал Фетисов.
"Если бы хотели нас допустить, такое решение давно бы приняли. Либо там ждут, пока закончится специальная военная операция. Можно только догадываться. Пока я не вижу никаких шансов", - добавил он.
Международный олимпийский комитет (МОК) будет принимать решение о приглашении россиян на Олимпийские игры 2024 года в самый последний момент. Такое мнение ТАСС в четверг высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
"Мы ждали эту дату, чтобы они определились, - сказала Журова. - Но они пока тянут. МОК хочет найти возможность для россиян и белорусов чуть позже, чтобы спортсмены все-таки смогли принять участие в Олимпийских играх. Они оттягивают этот момент до последнего, ищут пути. И до последней возможности будут тянуть".
«Мы не поедем на Олимпиаду в Париже. Более того, пропустим и зимние Игры. Всем и без нас хорошо» — Губерниев
Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Россия пропустит летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, от заявлений Международного олимпийского комитета (МОК) в данном случае ничего не зависит, мировое спортивное сообщество и без участия России в турнирах чувствует себя комфортно.
— Слушайте, давно всем все понятно — мы не поедем на Олимпиаду в Париже. Может быть, поедут некоторые спортсмены. Заявили там что то МОК или нет — мы пропустим Париж. Это понятно всем нормальным людям, которые немного следят за ситуацией. Повторюсь, может быть, отдельные спортсмены и поедут, сборная России — нет. Более того, мы уверенно пропустим и зимнюю Олимпиаду, возможно, даже две. Нас там не хотят видеть, им и без нас хорошо, — сказал Губерниев «Матч ТВ».