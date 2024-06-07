Спортивный журналист Дмитрий Губерниев обратился к российским спортсменам, которые ещё могут выполнить критерии отбора и попасть на Олимпийские игры в Париже. Комментатор призвал Евгению Чикунову и других атлетов «включить голову» и действовать.

«Дорогие наши спортсмены! Если есть ещё хоть малейший шанс — отбирайтесь на Олимпиаду в Париж…



Пловцы сборной России, Чикунова и другие… Ещё есть соревнования, где можно выполнить олимпийский норматив и отобраться в Париж! Турниры в Италии и Франции, например. Включите голову и вперёд. Пошлите подальше тех, кто вам головы дурит. Это же ваша спортивная жизнь и другой не будет…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) проинформировала, что на летних Олимпийских играх — 2024, которые состоятся в Париже, будут приняты меры безопасности для всех делегаций, а также спортсменов, которые выступят на турнире в нейтральном статусе. Заявление приводит ТАСС.

«Как всегда, за эти меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что в течение нескольких лет работали исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности», — заявили в пресс-службе.



Международный олимпийский комитет после начала СВО обратился к международным спортивным федерациям и посоветовал отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Большая часть федераций так и поступила — к примеру, в бане оказались сборные России по хоккею и футболу, российские футбольные клубы.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Однако ряд спортивных Федераций уже отказался от участия, к примеру, на Игры в Париж точно не поедут представители художественной и спортивной гимнастики.

Российские спортсмены получили 49 лицензий для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, речь идет о семи видах спорта: теннисе, дзюдо, борьбе, велоспорте, тхэквондо, прыжках на батуте, гребле на байдарках и каноэ. Количество лицензий еще может измениться.

«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», – сказал Чернышенко, отвечая на вопрос о том, смогут ли спортсмены участвовать в Играх, не боясь, что нарушат российский закон. «10 июня завершится розыгрыш лицензий в теннисе, в итоге их количество, которое могут получить наши спортсмены, может как увеличиться, так и уменьшиться», – добавил Чернышенко.



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Российские атлеты уже получили 49 лицензий для участия в Олимпийских играх 2024 года по семи видам — велоспорт-шоссе, тхэквондо, теннис, прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба и дзюдо.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов до участия в качестве нейтральных спортсменов только в индивидуальных зачетах. Они не будут допущены, если активно высказываются в поддержку спецоперации, числятся в армии или органах безопасности.

Российские атлеты, которые примут участие в парижской Олимпиаде, могут не бояться, что нарушат закон РФ. Об этом 6 июня сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ. А ведь вопросов у граждан нашей страны меньше не становится, поскольку допуск к турниру, фактически, означает, что спортсмен принял все рекомендации МОК, касающиеся не только СВО, но и флага, и гимна.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Свободной Прессе» отметила: это чистой воды провокация МОК, и все вопросы нужно адресовать комитету.

«Опять эти подходят, а эти не подходят. То же самое было и с WADA. Мы по многим спортсменам до сих пор не знаем, почему они не поехали на Олимпиаду. По каким причинам их отстранили? Тот же Виктор Ан, мне кажется, до сих пор не понимает, кроме того, что он сменил гражданство с корейского на российское. Как по мне, так критериям МОК сегодняшним соответствуют исключительно теннисисты, поскольку они практически не находятся в стране, у них все турниры за рубежом, они с детства там играют, набирают рейтинги. Это специфика вида спорта», — пояснила собеседник издания.



На реплику «СП», что на тот момент WADA не мог внести раскол в российское общество, а у МОК есть все шансы именно потому, что многие в РФ не приветствуют поездку спортсменов на Олимпиаду без флага и гимна, Журова напомнила, что когда Крым вернулся в состав России, она написала пост. В нем депутат заявила, что МОК по указке обязательно попытается расколоть наше общество на два лагеря.

«Поэтому такие и критерии, чтобы наши люди просто запутались, условно, что хорошо, что плохо, что можно, а что нельзя. А про спортсменов — даже те, кого допустят, во-первых, могут отказаться. Во-вторых, а если, к примеру, завтра подпишут мирное соглашение, то из всей сборной поедут только эти люди. Версия гипотетическая, но такое могло произойти. А остальные спортсмены вообще никуда не поехали бы, потому что просто не успели отборы пройти. И вот это, конечно, момент очень непростой для атлетов при принятии решения», — подчеркнула парламентарий.



Журова добавила, что ее «больше пугает» ужасная аббревиатура AIN (индивидуальные нейтральные атлеты), а также что МОК таким спортсменам не доверяет даже нести олимпийский флаг и участие в церемонии открытия, не говоря уже о психологическом давлении, которое обязательно будет оказано на россиян в Париже.

По словам функционера, у мужчин путевку на Игры получат Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. У женщин на турнире выступят Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Тарпищев подчеркнул, что состав будет таким, если всех россиян допустят до турнира.

Ранее Тарпищев заявил, что после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» Андреева должна стать четвертой ракеткой России.

«Это значит, что она попадает на Олимпиаду», — резюмировал он.



Россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В теннисном турнире смогут выступить не более четырех спортсменов от страны в каждом разряде. Претенденты будут определяться по рейтингам, окончательное решение по российским участникам соревнований примет Международный олимпийский комитет (МОК).

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) о запрете на выступление российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба юридической компании Sila Lawyers.

Суд признал, что российские клубы по настольному теннису во время проведения сезона-2021/2022 были отстранены неправомерно. В то же время спортивный арбитраж оставил в силе решение союза о запрете на использование национальной символики, флага и гимна России. В пресс-службе компании подчеркнули, что ожидают мотивировочную часть решения, а апелляция Федерации настольного тенниса страны (ФНТР) была удовлетворена частично.

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Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист, а ныне генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин заявил, что российским спортсменам на Олимпиаду нужно ехать в любом случае.