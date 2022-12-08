«Живодёр, гад и козлина»: что говорят о сбросившем кота сотруднике сборной Бразилии

Известный российский спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальный инцидент, произошедший на пресс-конференции сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022 в Катаре.

На встрече с прессой, посвящённой грядущему четвертьфинальному матчу с Хорватией, пресс-атташе «селесао» выбросил кошку, залезшую на столик, за которым он сидел рядом с нападающим Винисиусом Жуниором.

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«Если бы так самого преcc-атташе Бразилии взяли бы за шкирку, как он кошку, то ему было бы больно. Убеждён, что он живодёр и гад. Данного товарища нужно привлечь к ответственности и оштрафовать на большую сумму, а деньги передать в кошачий и собачий приюты. Это поступок из ряда вон выходящий. Пресс-атташе Бразилии — козлина», — цитирует Губерниева издание «Спорт-экспресс».

На Чемпионате мира по футболу в Катаре один из сотрудников пресс-службы сборной Бразилии сбросил на пол кота во время проведения пресс-конференции. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Видео с этим поступком появилось в сети. Кот запрыгнул на стол во время общения игрока из сборной Бразилии с журналистами. После этого пресс-атташе команды схватил животное за шкирку и скинул со стола.

Впрочем, несмотря на грубое обращение, кот всё же остался на пресс-конференции. Судя по свидетельствам очевидцев, кот не пострадал – он громко мурлычет и продолжает активно общаться со всеми желающими.

Напомним, Бразилия вышла в четвертьфинала Чемпионата мира по футболу-2022, разгромив Южную Корею со счётом 6:1.

В среду в Дохе состоялась пресс конференция, в которой принял участие нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Во время мероприятия на стол запрыгнул кот, год которого по китайскому календарю скоро наступит (напомним, что год Черного Водяного Кролика (Кота) бывает раз в шестьдесят лет). Так вот один из участников этой пресс-конференции довольно неаккуратно сбросил котика со стола на пол, но мурлыка не пострадал. Будем надеяться, что и сборной Бразилии в четвертьфинале с Хорватией тоже, может быть, повезет. Хотя котики они такие – зло и добро помнят.

Ситуацию прокомментировалхудожественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

— Я склонен расценивать это не как экстраординарный случай, а как банальную человеческую невоспитанность. Хорошее отношение в животным — это человечность и здравый смысл, это должно воспитываться с детства. Здесь неважно, скидывает ли человек кошку со стола или пинает на улице собаку, это говорит о том, что он плохо воспитан или просто моральный урод. Можно было показать эту ситуацию оригинальным образом, и обернуть это в умиляющее русло. Когда в футболе собака выбегает на поле, то нормальные футболисты ласково убирают ее, а потом вся общественность этим восхищается, - приводит слова Запашного matchtv.ru.

— Должно ли последовать наказание?

— Тут дело даже не в санкциях, а в примере для людей, что так поступать нельзя. Конечно, можно устроить линчевание, этим сейчас займутся псевдозащитники животных и повернут эту ситуацию в свою сторону. Но все люди должны понимать, что такое не должно повторяться.

Сборная Бразилии! Как бы вам не аукнулся этот сброшенный со стола котик в матче с Хорватией в четвертьфинале?

ЦСКА в своем Telegram канале иронично отреагировал на инцидент с сотрудником сборной Бразилии, который грубо сбросил кота со стола во время пресс конференции на чемпионате мира 2022 в Катаре.

ЦСКА опубликовал в Telegram канале известное фото форварда Вагнера Лава с собакой на футбольном поле. Фото подписано фразой: «Не все бразильцы не любят животных».

Собака выбежала на поле в матче против «Спартака» в 2007 году. Она подбежала к футболисту, бразилец ее погладил, следом пес улегся на спину.

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на поступок сотрудника пресс-службы команды Бразилии, который грубо сбросил со стола кота во время пресс-конференции на чемпионате мира в Катаре.

Кот залез на стол во время выступления нападающего Винисиуса Жуниора.

«Жестковато взял. Или кошек так можно? Как берут их, мы все знаем! Кстати, кошка похожа на русскую, нет?» — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ», смотря видеоролик.

«Хорватский кот был?» — уточнил бывший игрок московского «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров.

Поведение сотрудника сборной Бразилии по отношению к коту на пресс конференции форварда национальной команды Винисиуса является недопустимым. Об этом «Матч ТВ» заявил двукратный олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов.

Вечером в среду в соцсетях завирусилось видео с пресс конференции с участием Винисиуса. Кот запрыгнул на стол прямо во время общения игрока с представителями СМИ. Член бразильской делегации грубо схватил кота за шкуру и выбросил со стола.

Позднее «Матч ТВ» стало известно, что кот при падении со стола не пострадал.