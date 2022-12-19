Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в составе национальной команды стал победителем чемпионата мира, нарушил регламент ФИФА. Поднимал Кубок мира 35-летний Месси в арабском биште.

Месси в биште технически противоречит политике ФИФА в отношении «праздничных нарядов», которая определена в статье 27 руководства ФИФА по «правилам экипировки». Статья 27 гласит: «В финале турнира под эгидой ФИФА праздничную одежду можно носить на игровом поле только после проведения официальных мероприятий ФИФА (во время которых команда должна быть в футболках, в которых она была во время соответствующего Матча). Затем в политике перечислены «презентация трофея, официальные фотографии ФИФА и официальные выступления в СМИ» как случаи, когда игроки должны носить футболки, которые они носили во время матча.

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Однако стоит отметить, что президент ФИФА Джанни Инфантино находился на сцене в тот момент, когда Месси получал бишт и никак на это не отреагировал.

Черная накидка (бишт – прим. «Ленты.ру») футболиста Лионеля Месси на награждении победителей ЧМ-2022 была вручена капитану сборной Аргентины для привлечения внимания к катарской культуре, объяснил автор Telegram-канала о новостях из Европы и Турции, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов. В беседе с «Лентой.ру» он поделился подробностями о черной накидке футболиста.

Аргентинский нападающий Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. 35-летний футболист выиграл турнир и оформил дубль в решающем матче против команды Франции. Всего за семь игр аргентинец забил семь мячей и совершил три голевые передачи. Во время награждения эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани надел на Месси черную национальную накидку.

«Эта черная накидка, как и, кстати, повязки, которые носили многие болельщики, — это продвижение катарской и арабской культуры. В Катаре ее надевают во время торжественных событий. И помимо привлечения внимания к культуре, это был знак уважения к Месси», — сообщил Гасанов.

Политолог убежден, что в дальнейшем такой жест будет играть и политическую роль в создании благоприятного образа Катара в мире.

«Очень много было попыток дискредитировать этот чемпионат. А через такие маленькие хитрости Катар пытается повысить свою значимость. Месси — футболист мирового уровня. Его знают больше, чем некоторых президентов. И надев на него такую накидку, Катар показывает миру: "Это наша культура, и даже сам Месси отдает дань памяти нашей культуре"», — сказал эксперт.

Гасанов добавил, что и на экономике страны это тоже может отразиться.

«Катар вообще очень сильно связан с глобальной экономикой: у них большие активы в Британии, во Франции — футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), в котором играет и Мбаппе, и Месси, по сути, принадлежит Катарскому инвестиционному фонду», — перечислил он.

Ранее в воскресенье, 18 декабря, Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.

Датский комментатор Флемминг Тофт раскритиковал организаторов финала чемпионата мира в Катаре за то, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси был одет в бишт перед празднованием победы в турнире.

«Это совершенно нелепо и скандально. В конце концов, Месси должен был стоять в футболке сборной Аргентины, а не во всём остальном. Это было бы символом всего чемпионата мира. Ведь это не Катар выиграл чемпионат мира — победили Месси и его страна. Он должен был быть в футболке, которую носят его товарищи по команде, все зрители и люди дома в Аргентине. Это огромный косяк со стороны организаторов», — приводит слова Тофта TV2.

Бишт — традиционный плащ, популярный в арабском мире. Бишт носят на особых мероприятиях, таких как свадьбы и праздник Курбан-Байрам. Он традиционно изготавливается из верблюжьей и козьей шерсти и ассоциируется со статусом, богатством и торжественными мероприятиями.

Бастиан Швайнштайгер не понял, зачем Лионелю Месси подарили бишт.

Как только капитан сборной Аргентины получил медаль за победу на ЧМ-2022, на него надели темную накидку. Ее подготовил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Забирать трофей Месси пошел уже в ней.

Бишт, расшитый золотом, означает принадлежность человека к знатному роду.

«У игрока забрали большой момент. Не думаю, что это было правильно. Это можно было сделать чуть позже, в раздевалке. Не думаю, что самому Месси это понравилось. По моему мнению, акция вышла неудачной», – сказал бывший игрок сборной Германии для ARD.

Как только капитан сборной Аргентины получил медаль за победу на ЧМ-2022, на него надели темную накидку. Ее подготовил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Забирать трофей Месси пошел уже в ней.

«Это раздражает. Но то, что Месси не снял его, многое говорит о порядочности Лео. Эти фотографии будут вечны. Игровой футболкой ты представляешь свою страну, и ее тоже должно быть видно», – сказал бывший игрок сборной Германии.

Диего Марадона-младший Синагра, сын чемпиона мира Диего Марадоны, обратился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) к нападающему Лионелю Месси после победы сборной Аргентины на турнире в Катаре.

«Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну! Мой отец празднует на небесах», — заявил Марадона-младший, добавив, что хочет обнять форварда.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оказался популярнее нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду в русскоязычном сегменте социальных сетей по итогам чемпионата мира по футболу 2022 года.

Рейтинг был составлен компанией «Медиалогия» специально для «Матч ТВ». Период исследования: 20 ноября — 18 декабря 2022 года.

Месси стал самым упоминаемым футболистом ЧМ (629,1 тыс. упоминаний), Роналду на втором месте — 306,2 тыс. Французской нападающий Килиан Мбаппе идет третьим (176,1 тыс.). Форвард сборной Англии Гарри Кейн занимает 4 е место — 63,6 тыс. Далее идет бразилец Неймар — 61,8 тыс.

Рейтинг построен по количеству упоминаний в русскоязычном сегменте соцсетей, учитывались сообщения на всех основных платформах социальных медиа, форумах и блогах. Всего чемпионат мира по футболу упоминался в русскоязычном сегменте соцсетей 10,6 млн. раз.

Месси выиграл со сборной Аргентины ЧМ 2022, Мбаппе проиграл в финале, Роналду, Неймар и Кейн вылетели с турнира в ¼ финала.

Авторитетный портал Goal опубликовал обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году. На вершину рейтинга снова забрался Лионель Месси – звёздный аргентинец после триумфа на чемпионате мира потеснил Килиана Мбаппе. Француз располагается на второй позиции.

Третьим главным фаворитом на следующий «Золотой мяч», по мнению издания, является нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. В топ-5 также входят Неймар и Роберт Левандовски.