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Олимпийскую чемпионку изнасиловал врач
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Олимпийскую чемпионку изнасиловал врач 

Газета.Ru 16 января 2018
Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз обвинила бывшего врача сборной США Ларри Нассара в сексуальном насилии.
1/9  "Я больше не боюсь поведать свою историю. Я в числе тех, кто подвергся сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара", - сообщила она. Спортсменка отметила, что "по многим причинам не желала рассказывать об этом". Она подчеркнула, что в произошедшем никакой ее вины не было
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2/9  По словам спортсменки, медик домогался ее в несовершеннолетнем возрасте. Ранее в доме Нассара обнаружили 37 тыс. файлов с детской порнографией, за что он был приговорен к 60 годам тюремного заключения
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3/9  В сексуальном насилии Нассара обвинили в общей сложности около 140 женщин. Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх
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4/9  В своем обращении Байлз поведала, что ее «сердце разбивается» каждый раз, когда она осознает, что в ходе подготовки к летним Олимпийским играм в Токио — 2020 ей придется посещать тот самый спортивный центр, в котором она подвергалась насилию
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5/9  Домогательства врача пагубно влияли на общее психологическое состояние девушки и ее самооценку, однако, услышав многие похожие истории от друзей и других жертв насилия, Байлз, по ее словам, осознала, что произошедшее никак не определяет ее сущность
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6/9  «Я намного лучше, чем это. Я уникальна, умна, талантлива, мотивированна и влюблена в свое дело. Я обещаю всем вам, что никогда не сдамся. Я люблю этот спорт слишком сильно и никогда не отлынивала от тяжелой работы. Я не позволю одному человеку и тем, кто его поддерживал, украсть у меня любовь и радость»
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7/9  В заключение гимнастка призвала разобраться в том, как непотребное поведение врача по отношению к спортсменкам сборной США могло оставаться незамеченным на протяжении многих лет, и предпринять все меры для того, чтобы этого больше не повторилось
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8/9  К объемному посту в своем твиттере Байлз прикрепила хэштег #Metoo («Я тоже»), тем самым присоединившись к движению против сексуального насилия, которое возникло в октябре 2017 года после того, как на страницах New York Times вышла скандальная публикация о домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна
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Американская гимнастка Симона Байлз, ставшая четырехкратной олимпийской чемпионкой в 2016 году, написала в понедельник на своей странице в Twitter, что подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны врача женской сборной США Ларри Нассара.
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