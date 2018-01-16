Олимпийскую чемпионку изнасиловал врач 

1/9 "Я больше не боюсь поведать свою историю. Я в числе тех, кто подвергся сексуальному насилию со стороны Ларри Нассара", - сообщила она. Спортсменка отметила, что "по многим причинам не желала рассказывать об этом". Она подчеркнула, что в произошедшем никакой ее вины не было Reuters Фото:

2/9 По словам спортсменки, медик домогался ее в несовершеннолетнем возрасте. Ранее в доме Нассара обнаружили 37 тыс. файлов с детской порнографией, за что он был приговорен к 60 годам тюремного заключения Reuters Фото:

3/9 В сексуальном насилии Нассара обвинили в общей сложности около 140 женщин. Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх Reuters Фото:

4/9 В своем обращении Байлз поведала, что ее «сердце разбивается» каждый раз, когда она осознает, что в ходе подготовки к летним Олимпийским играм в Токио — 2020 ей придется посещать тот самый спортивный центр, в котором она подвергалась насилию Reuters Фото:

5/9 Домогательства врача пагубно влияли на общее психологическое состояние девушки и ее самооценку, однако, услышав многие похожие истории от друзей и других жертв насилия, Байлз, по ее словам, осознала, что произошедшее никак не определяет ее сущность Reuters Фото:

6/9 «Я намного лучше, чем это. Я уникальна, умна, талантлива, мотивированна и влюблена в свое дело. Я обещаю всем вам, что никогда не сдамся. Я люблю этот спорт слишком сильно и никогда не отлынивала от тяжелой работы. Я не позволю одному человеку и тем, кто его поддерживал, украсть у меня любовь и радость» Reuters Фото:

7/9 В заключение гимнастка призвала разобраться в том, как непотребное поведение врача по отношению к спортсменкам сборной США могло оставаться незамеченным на протяжении многих лет, и предпринять все меры для того, чтобы этого больше не повторилось Reuters Фото: