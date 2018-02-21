Ещё
От «крузака» до «бэхи». Что подарят Олимпийцам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что дарили олимпийцам 

Рамблер 21 февраля 2018
В этом году российским победителям и призерам Олимпиады-2018 подарят автомобили BMW моделей X4, X5 и X6. Дорогие автомобили — традиционные подарки для россиян, отличившихся на Олимпийских играх.
1/10  Чемпионы летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. На фото: олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова, 2016 год
Фото:
2/10  Российская пловчиха Юлия Ефимова с подаренным автомобилем BMW, 2016 год
Фото:
3/10  Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK. На фото: Елена Никитина, бронзовый призёр в скелетоне, с подарком после Олимпиады 2014 года
Фото:
4/10  Практика дарить олимпийцам машины зародилась в 2006 году. Кроме BMW и Mercedes, фигурировали такие марки, как Lexus, Toyota и Audi. На фото: автомобили немецкой марки Audi, подаренные российским спортсменам - победителям и призерам Олимпийских игр в Ванкувере, 2010
Фото:
5/10  В 2006 году, после туринской Олимпиады, мужчинам достались Toyota Land Cruiser 100, девушкам — Lexus RX 300. На фото: Светлана Журова, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте на ХХ зимних Олимпийских играх в Турине
Фото:
6/10  Помимо этого, победители и призеры получают денежные премии — как от федерального правительства, так и от региона, который представляет отличившийся спортсмен. Размер премиальных в зависимости от достоинства завоеванной атлетом медали достигает четырех миллионов рублей. На фото: вручение ключей от автомобилей Audi российским призерам Олимпиады в Ванкувере, 2010
Фото:
7/10  Российская спортсменка Татьяна Лысенко, завоевавшая золотую медаль в метании молота, во время церемонии вручения ключей от автомобилей Audi, 2012
Фото:
8/10  Бронзовый призер Олимпиады-2012 в прыжках с шестом Елена Исинбаева на Васильевском спуске во время церемонии вручения автомобилей Audi, 2012
Фото:
9/10  Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и двукратная чемпионка Игр XXXI Олимпиады по синхронному плаванию Светлана Ромашина, 2016
Фото:
10/10  Однако дарили автомобили не всегда. Олимпийский чемпион по гимнастике Александр Дитятин, завоевавший в 1980 году медали во всех восьми разыгрывавшихся гимнастических дисциплинах, рассказал, что после Олимпиады всем улучшали жилищные условия. "Сейчас это называется "заработали", тогда говорили "заслужили". Если ты холостой, мог однокомнатную квартиру получить
Фото:
Фонд поддержки олимпийцев России, традиционно награждающий российских победителей и призеров Игр, закупил автомобили BMW моделей X4, X5 и X6.
Попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Также в совет входят чиновники, функционеры и бизнесмены. В числе предпринимателей — Роман Абрамович, Алишер Усманов, Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов и другие. Фонд является некоммерческой благотворительной организацией и с августа 2016 года не подлежит налогообложению.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение