От «крузака» до «бэхи». Что подарят Олимпийцам

1/10 Чемпионы летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. На фото: олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова, 2016 год Фото: Анастасия Максимова / соцсети

2/10 Российская пловчиха Юлия Ефимова с подаренным автомобилем BMW, 2016 год Фото: facebook.com/Юлия Ефимова

3/10 Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK. На фото: Елена Никитина, бронзовый призёр в скелетоне, с подарком после Олимпиады 2014 года Фото: instagram.com/nikitina1992

4/10 Практика дарить олимпийцам машины зародилась в 2006 году. Кроме BMW и Mercedes, фигурировали такие марки, как Lexus, Toyota и Audi. На фото: автомобили немецкой марки Audi, подаренные российским спортсменам - победителям и призерам Олимпийских игр в Ванкувере, 2010 РИА Новости Фото:

5/10 В 2006 году, после туринской Олимпиады, мужчинам достались Toyota Land Cruiser 100, девушкам — Lexus RX 300. На фото: Светлана Журова, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте на ХХ зимних Олимпийских играх в Турине ТАСС Фото:

6/10 Помимо этого, победители и призеры получают денежные премии — как от федерального правительства, так и от региона, который представляет отличившийся спортсмен. Размер премиальных в зависимости от достоинства завоеванной атлетом медали достигает четырех миллионов рублей. На фото: вручение ключей от автомобилей Audi российским призерам Олимпиады в Ванкувере, 2010 РИА Новости Фото:

7/10 Российская спортсменка Татьяна Лысенко, завоевавшая золотую медаль в метании молота, во время церемонии вручения ключей от автомобилей Audi, 2012 ТАСС Фото:

8/10 Бронзовый призер Олимпиады-2012 в прыжках с шестом Елена Исинбаева на Васильевском спуске во время церемонии вручения автомобилей Audi, 2012 РИА Новости Фото:

9/10 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и двукратная чемпионка Игр XXXI Олимпиады по синхронному плаванию Светлана Ромашина, 2016 РИА Новости Фото: