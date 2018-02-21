От «крузака» до «бэхи». Что подарят Олимпийцам

В этом году российским победителям и призерам Олимпиады-2018 подарят автомобили BMW моделей X4, X5 и X6. Дорогие автомобили — традиционные подарки для россиян, отличившихся на Олимпийских играх.
1/10 Чемпионы летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. На фото: олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова, 2016 год
Фото:
Анастасия Максимова / соцсети
2/10 Российская пловчиха Юлия Ефимова с подаренным автомобилем BMW, 2016 год
Фото:
facebook.com/Юлия Ефимова
3/10 Медалистам Игр-2014 в Сочи дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK. На фото: Елена Никитина, бронзовый призёр в скелетоне, с подарком после Олимпиады 2014 года
Фото:
instagram.com/nikitina1992
4/10 Практика дарить олимпийцам машины зародилась в 2006 году. Кроме BMW и Mercedes, фигурировали такие марки, как Lexus, Toyota и Audi. На фото: автомобили немецкой марки Audi, подаренные российским спортсменам - победителям и призерам Олимпийских игр в Ванкувере, 2010
5/10 В 2006 году, после туринской Олимпиады, мужчинам достались Toyota Land Cruiser 100, девушкам — Lexus RX 300. На фото: Светлана Журова, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте на ХХ зимних Олимпийских играх в Турине
6/10 Помимо этого, победители и призеры получают денежные премии — как от федерального правительства, так и от региона, который представляет отличившийся спортсмен. Размер премиальных в зависимости от достоинства завоеванной атлетом медали достигает четырех миллионов рублей. На фото: вручение ключей от автомобилей Audi российским призерам Олимпиады в Ванкувере, 2010
10/10 Однако дарили автомобили не всегда. Олимпийский чемпион по гимнастике Александр Дитятин, завоевавший в 1980 году медали во всех восьми разыгрывавшихся гимнастических дисциплинах, рассказал, что после Олимпиады всем улучшали жилищные условия. "Сейчас это называется "заработали", тогда говорили "заслужили". Если ты холостой, мог однокомнатную квартиру получить