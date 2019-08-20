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Смерть на тренировке 

Рамблер 20 августа 2019
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщает Lenta.ru, со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Тамбовской области. Организация выразила соболезнования родным и близким Плавуновой.
Как стало известно РЕН ТВ, трагедия произошла во время тренировки. Маргарита готовилась к очередным соревнованиям. Спортсменка вышла на пробежку, ей стало плохо и она упала в траву. Врачи скорой помощи не смогли ее спасти.
Плавунова родилась в Котовске, со школы занималась легкой атлетикой. Она неоднократно становилась призеркой чемпионатов Тамбовской области. Также на ее счету участие в чемпионате России в помещении, где она выступала в барьерном беге на 60 метров. Плавунова являлась кандидатом в мастера спорта.
Легкая атлетика , Фото , РЕН ТВ
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