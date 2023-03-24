Восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) является результатом огромной проделанной работы. Такое мнение в пятницу в своем телеграм-канале высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики, после того как организация несколько лет балансировала на грани исключения из World Athletics, - это, безусловно, шаг вперед и результат огромной проделанной работы, - написал Поздняков. - Главное, несомненно, - это возвращение наших легкоатлетов, как и всех российских спортсменов, к привычной соревновательной практике. Первоочередная задача состоит именно в этом. И в этом контексте возвращение ВФЛА в мировую легкоатлетическую семью - новость позитивная, особенно в текущих условиях".

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) спустя семь с половиной лет окончательно решила допинговые проблемы. Однако возвращение легкоатлетов на международную арену с триколором и гимном вновь откладывается — одновременно с восстановлением членства ВФЛА руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) оставило в силе другие санкции — политические

Что произошло

Решение восстановить ВФЛА в правах принял совет World Athletics — руководящий орган международной федерации. Он согласился с последней рекомендацией рабочей группы во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая на протяжении нескольких лет отслеживала выполнение российской стороной условий восстановления.

Рабочая группа пришла к выводу, что в ВФЛА удалось окончательно сформировать нулевую терпимость к допингу. Для гарантии ее сохранения национальная федерация обязалась на протяжении трех лет соблюдать 35 условий, которые касаются вопросов управления организацией, борьбы с допингом и коррупцией, этики.

Последствия для спортсменов

Летом 2016 года, перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, международная федерация разработала критерии допуска российских спортсменов в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна. Для этого они должны были ежегодно подавать индивидуальные заявки, которые рассматривала специальная комиссия.

Подобная практика сохранялась до марта 2022 года. После начала специальной военной операции на Украине World Athletics отстранила российских и белорусских спортсменов от своих соревнований.

Одновременно с восстановлением членства ВФЛА международная федерация в четверг объявила о создании рабочей группы, которая займется выработкой критериев возвращения россиян и белорусов на международную арену в условиях продолжающегося конфликта. Если бы политические санкции отсутствовали, российские легкоатлеты вернулись на зарубежные старты без каких-либо ограничений.

Реакция в России

Восстановление ВФЛА продемонстрировало эффективность системы борьбы с допингом в России, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Она [система борьбы с допингом] неоднократно отмечалась на площадке конвенции ЮНЕСКО, — отметил он. — В России создана устойчивая система борьбы с допингом на всех уровнях, мы продолжаем формировать культуру чистого спорта среди спортсменов и спортивного резерва, тренеров, специалистов".

Вместе с тем глава ведомства счел недопустимыми "политизированные ограничения, особенно в контексте недавнего выступления [президента Международного олимпийского комитета] Томаса Баха против политического влияния на спорт".

"Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, а международные федерации должны давать право всем сильнейшим в своем виде спорта соревноваться", — заявил Матыцин.

Схожей позиции придерживается и глава ВФЛА Петр Иванов.

"Я надеюсь, что World Athletics со временем пересмотрит свое решение и предоставит нашим легкоатлетам возможность соревноваться с сильнейшими зарубежными атлетами в рамках соревнований, проводимых под своей эгидой", — сказал президент организации.

История вопроса

Решение совета World Athletics завершило одну из самых сложных вех в истории российского спорта. В 2015 году дело о коррупции в международной федерации указало на возможную причастность руководителей российской легкой атлетики к сокрытию допинговых нарушений. Многолетний глава ВФЛА Валентин Балахничев на фоне скандала был вынужден оставить свой пост, российская легкая атлетика подверглась санкциям и на следующие семь с половиной лет погрузилась в глубокий кризис, который в 2019 году чуть не закончился ее полным исключением из международной семьи. Причиной стало дело российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко о подделке медицинских документов с целью избежать наказания за нарушение антидопинговых правил.

Отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз, организация пережила смену четырех президентов и вынуждена была заплатить миллионы долларов в качестве штрафов и компенсаций за работу Андерсена и его команды.

Руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) необходимо добиваться допуска российских спортсменов к соревнованиям после восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое мнение ТАСС в пятницу высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Практически десятилетняя работа федерации завершилась восстановлением, - сказал Свищев. - Я поздравляю с этим ВФЛА и президента организации Петра Иванова, это была большая работа. Но не нужно расслабляться, поскольку спортсмены все еще не могут выступать. Их нынешнее отстранение от соревнований незаконно, с этим нужно бороться".

Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было в какой-то степени ожидаемым, но все равно является первой хорошей новостью для отечественной легкой атлетики за последние восемь лет. Такое мнение ТАСС в четверг высказала вице-президент ВФЛА и олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров Ирина Привалова.

"У меня сейчас почему-то вообще нет никаких эмоций, - сказала Привалова после того, как узнала о восстановлении ВФЛА. - Не скрою, это решение было немного ожидаемым. Сегодня был сделан большой шаг вперед, и я очень надеюсь, что в скором времени наших спортсменов будут допускать до всех международных стартов. Но сегодняшнее восстановление стало для российской легкой атлетики первой хорошей новостью за последние восемь лет".



"В том, что сегодня это случилось, большая заслуга нашей команды. Хочется сказать большое спасибо международным экспертам, которые всегда были рядом с нами. Я думаю, они продолжат помогать нам. Работы впереди еще очень много, но я думаю, что мы справимся", - заключила Привалова.

Отечественную легкую атлетику давно пора было реабилитировать, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) давно шла к восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такое мнение ТАСС в четверг высказал серебряный призер чемпионата мира 2019 года в ходьбе на 20 км и председатель комиссии спортсменов ВФЛА Василий Мизинов.

"Это заслуженно, мы давно к этому шли, - сказал Мизинов. - Давно пора было восстановить, для нас это радостная новость. Мы надеялись и верили, что рано или поздно все это прекратится. Верю, что нам вернут возможность выступать, вернут наш флаг и гимн".

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) — большой шаг вперед.

— В любом случае это плюс, допинговая история закончилась. Если с допингом закрыто, то это большой шаг вперед. То, что происходит с российским спортом — это происходит в каждой федерации. Легкая атлетика точно не будет исключением, возможно, это будет последняя международная федерация, которая согласует нам выступления, — заявила Журова «Матч ТВ».

Экс заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).