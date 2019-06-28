Снег и пламень

Доротея Вирер — итальянская биатлонистка, двукратный олимпийский бронзовый призёр в смешанной эстафете, чемпионка мира 2019 года в масс-старте, пятикратный призёр чемпионатов мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года.

Доротея родилась в 1990 году в немецкоговорящей коммуне Брунико в Южном Тироле на Севере Италии. Занимается биатлоном с 2000 года. Первый серьезный успех пришёл к итальянке в 2006 году, когда она выиграла спринтерское серебро в молодёжном чемпионате страны.

В 2008 году в немецком Рупольдинге в индивидуальной гонке она одержала свою первую победу на юношеском чемпионате мира. Затем было много бронзовых и серебряных наград. Так в 2014 году она стала бронзовым призером Олимпиады в Сочи.

В сезоне 2015/2016 Доротея выиграла первые золотые медали Кубка Мира по биатлону в Эстерсунде и Рупольдинге.

А в прошлом сезоне она стала победителем Кубка мира в общем зачете.

Доротею называют одной из самых красивых биатлонисток в мире. У нее много поклонников во всех странах, а в России существует даже настоящий фан-клуб. Вирер владеет тремя языками: итальянским, немецким и английским.

30 мая 2015 года Доротея Вирер связала себя узами брака со Стефано Коррадини — техническим директором Федерации зимних видов спорта Италии.

Доротея Вирер известна своей очень быстрой стрельбой, почти во всех гонках Кубка мира она становится лучшей по показателю времени, проведённому на стрельбище.