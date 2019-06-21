«Теперь я могу надрать тебе задницу»

Миа Кан 30-летняя модель и боец муай тай. Ее отец британец, а мать из Южной Кореи, сама же девушка родилась и выросла в Гонконге. В 13 лет Кан попала в модельный бизнес. Миа была немного полновата и тут же стала подвергаться нападкам и критике из-за лишнего веса. В итоге девушка перестала есть и стала анорексичкой.

На протяжении последующих 14 лет спортсменка страдала от анорексии, булимии и других заболеваний вызванных огромным стрессом. Кан постоянно пыталась соответствовать разным стандартам красоты: то ей говорили, что она слишком худая, то что слишком полная, слишком высокая или слишком низкорослая, выглядит недостаточно по-европейски или не слишком азиаткой.

В конце концов она решила взять отпуск и поехать в Таиланд, где в это время жили ее родители. Там Кан совершенно случайно попала на тренировку по муай тай. Спорт изменил ее жизнь. Она стала более мускулистой, избавилась от проблем с питанием, а самое главное, наконец начала принимать свое тело.

Кан любит сравнивать себя настоящую, с прошлой.

«Теперь я могу надрать тебе задницу», — написала она в своем Instagram под одной из фотографий.

Сейчас Мия Кан готовится к своему первому профессиональному поединку. Кроме того благодаря боксу, девушка получила контракт со спортивным журналом Sports Illustrated.