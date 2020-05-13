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Пышногрудая модель решила стать боксершей 

Александр Котлеткин 11 часов назад
Украинка Мила Кузнецова решила стать профессиональным боксером. Девушка, у которой грудь 13-го размера, вдохновилась братьями Кличко. Об этом сообщает Чемпионат.com.
«Ещё до начала пандемии коронавируса я посетила в Киеве музей Кличко. Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала c грушей. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе. После этого полетела в отпуск. Когда вернулась, началась пандемия. Планы пришлось немного подкорректировать.
Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдёт, буду оформлять в Национальной лиге профессионального бокса Украины боксёрскую лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге».
Мила Кузнецова — участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года. На ее аккаунт в Instagram подписано более 550 тысяч человек.
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