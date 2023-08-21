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Боец, политик и актер: 50 лет Николаю Валуеву

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Николай Валуев на ринге, 2001 год 
© ТАСС
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Российский боксер Николай Валуев на ринге 2007 год 
© ТАСС
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Николай Валуев после победы над американцем Джоном Руисом в поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, 2007 год 
© ТАСС
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Николай Валуев с учеником во время мастер-класса в школе профессионального бокса, 2009 год 
© ТАСС

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Группа Quest Pistols и боксер Николай Валуев во время церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон", 2009 год 
© РИА Новости
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Боксер Николай Валуев на показе коллекции дизайнера Ильи Шияна в рамках Volvo-Недели моды, 2010 год 
© ТАСС
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Экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Николай Валуев в спортзале "Эпрон" в Сочи, 2010 год 
© РИА Новости
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Николай Валуев с детьми на военном параде на Красной площади, посвященном 67-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 2012 год 
© ТАСС
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Факелоносец, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Николай Валуев во время эстафеты Олимпийского огня в Кемерово, 2013 год 
© РИА Новости

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев во время передачи "Спокойной ночи, малыши!", 2016 год 
© РИА Новости
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Депутат Госдумы РФ, посол Универсиады Николай Валуев во время церемонии встречи огня зимней Универсиады-2019 у Дворца спорта "Волга-Спорт-Арена", 2019 год 
© ТАСС
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Николай Валуев в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", 2020 год 
© РИА Новости
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Николай Валуев перед началом гала-матча по хоккею с мячом между сборными командами артистов театра и кино "Комар" и Ассоциации любительского хоккея "А-линия" на ГУМ-катке на Красной площади, 2021 год 
© ТАСС
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Бывший чемпион мира среди профессионалов, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев во время пресс-конференции Федерации бокса России, 2023 год 
© ТАСС

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Депутаты Николай Валуев и Павел Федяев на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 2023 год 
© РИА Новости

    21 августа исполняется 50 лет российскому боксеру и депутату Государственной Думы Николаю Валуеву.

    Николай Валуев родился в 1973 году в Ленинграде. В школьные годы он занимался баскетболом у известного ленинградского тренера Анатолия Штейнбока, получил титул чемпиона страны среди юношей младшего возраста. Также увлекался легкой атлетикой — метанием диска.

    В бокс будущий чемпион мира пришел довольно поздно. Весной 1993 года состоялась его первая тренировка. В октябре того же года Валуев дебютировал на профессиональном ринге, одержав победу в поединке против американца Джона Мортона. Столь ранний дебют на про-арене впоследствии сказался на любительской карьере боксера и оставил Николая за бортом XXVI Олимпийских играх в Атланте.

    Несмотря на это профессиональная карьера Валуева складывалась весьма успешно. 17 декабря 2005 года он одержал победу над американцем Джоном Руисом, став первым российским чемпионом мира в истории профессионального бокса в самой престижной категории – супертяжелом весе по версии WBA.

    Всего же за карьеру российский боксер провел на профессиональном ринге 52 поединка, в которых одержал 50 побед (34 нокаутом). В 2009 году состоялся его последний бой против британца Дэвида Хэя. Победа досталась Хэю решением большинства судей.

    В декабре 2011 года Николая Валуева избрали депутатом Государственной Думы VI созыва по списку партии «Единая Россия». Успешно переизбирался в 2016 и 2021 годах.

    Помимо спортивной и политической карьеры Валуев пробовал силы в кино и на телевидении. В 2008 году снялся в главной роли в фильме «Каменная башка», а в 2009 году – в телевизионном боевике «Схватка без правил».

    Был ведущим в телепроектах «Мужская работа» (2011), «Неизведанный Кузбасс» (2012), «Форт Боярд» (2013), «Большой папа» (2014), «Спокойной ночи, малыши!» «Большое хобби» (2020).

    Как менялся Николай Валуев – в галерее «Рамблера».

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