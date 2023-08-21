Боец, политик и актер: 50 лет Николаю Валуеву

21 августа исполняется 50 лет российскому боксеру и депутату Государственной Думы Николаю Валуеву.

Николай Валуев родился в 1973 году в Ленинграде. В школьные годы он занимался баскетболом у известного ленинградского тренера Анатолия Штейнбока, получил титул чемпиона страны среди юношей младшего возраста. Также увлекался легкой атлетикой — метанием диска.

В бокс будущий чемпион мира пришел довольно поздно. Весной 1993 года состоялась его первая тренировка. В октябре того же года Валуев дебютировал на профессиональном ринге, одержав победу в поединке против американца Джона Мортона. Столь ранний дебют на про-арене впоследствии сказался на любительской карьере боксера и оставил Николая за бортом XXVI Олимпийских играх в Атланте.

Несмотря на это профессиональная карьера Валуева складывалась весьма успешно. 17 декабря 2005 года он одержал победу над американцем Джоном Руисом, став первым российским чемпионом мира в истории профессионального бокса в самой престижной категории – супертяжелом весе по версии WBA.

Всего же за карьеру российский боксер провел на профессиональном ринге 52 поединка, в которых одержал 50 побед (34 нокаутом). В 2009 году состоялся его последний бой против британца Дэвида Хэя. Победа досталась Хэю решением большинства судей.

В декабре 2011 года Николая Валуева избрали депутатом Государственной Думы VI созыва по списку партии «Единая Россия». Успешно переизбирался в 2016 и 2021 годах.

Помимо спортивной и политической карьеры Валуев пробовал силы в кино и на телевидении. В 2008 году снялся в главной роли в фильме «Каменная башка», а в 2009 году – в телевизионном боевике «Схватка без правил».

Был ведущим в телепроектах «Мужская работа» (2011), «Неизведанный Кузбасс» (2012), «Форт Боярд» (2013), «Большой папа» (2014), «Спокойной ночи, малыши!» «Большое хобби» (2020).