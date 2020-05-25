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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля. Об этом сообщает Lenta.ru. Голосование состоялось в Twitter. Его организатором выступил Международный олимпийский комитетет.

В финале Загитова обошла американского фигуриста Джонни Вейра, набрав 62 процента голосов. До этого спортсменка обыграла ямайских бегунов Усейна Болта и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

15 мая стало известно, что Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021. Фигуристка объявила о временном уходе из спорта в декабре прошлого года. Она не выступала на турнирах в нынешнем году, но участвовала в ледовых шоу.

Кроме победы на Олимпийских играх, в активе Загитовой золото чемпионатов Европы и мира, а также финала серии Гран-при.