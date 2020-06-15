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Олимпиада в Сочи довела фигуристку до порно 

Александр Котлеткин 2 часа назад
Бывшая американская фигуристка Мелисса Буланхаги (Джада Кай) рассказала журналистам Daily Star о том, как стала актрисой фильмов для взрослых.
Мелисса родилась в Филадельфии в консервативной католической семье. Все свое детство девушка провела на коньках. Несколько лет она успешно выступала за сборную США и Филиппин.
В 2013 году спортсменка второй раз подряд выиграла национальный чемпионат Филиппин и стала готовиться к отборочному турниру на Олимпийские игры в Сочи. Но руководство решило послать в Россию вместо Мелиссы молодую юниорку.
«Я пожертвовала всем, я была очень хорошей фигуристкой», — сокрушается спортсменка.
Чемпионка покинула национальную команду и переехала в Таиланд, где стала работать тренером. Девушке было очень сложно на новой должности. Вскоре Мелисса вернулась в США и поселилась в небольшом городке в Колорадо. Бывшая спортсменка тренировала начинающих спортсменов, а также подрабатывала в баре и магазине. Девушка была настолько несчастлива, что начала много пить.
Затем Мелисса решила переехать в Калифорнию, где на фоне депрессии увлеклась просмотром порно. Она решила попробовать себя на сайтах для взрослых, чтобы заработать немного денег. Очень быстро спортсменка завоевала популярность в сети. Сейчас бывшая чемпионка снимается в больших студиях, а за ее жизнью в Instagram следят более 50 тысяч человек.
Видео дня. «Формула-1» вместо России может состояться в Португалии
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Фигурное катание , Фото , Газета Daily Star
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