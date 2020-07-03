Российская фигуристка Бетина Попова рассказала о тяжелой спортивной судьбе у себя в блоге в Instagram. По словам спортсменки, она хорошо научилась понимать мужчин, но далось такое знание очень нелегко. Бетине приходилось терпеть издёвки, подстраиваться под партнёра и изображать «страсть» и «секс». Об этом рассказал Life.

«Меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издёвки партнёра надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце «секс» и «страсть» и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется», — рассказала девушка подписчикам.

Поповой приходилось заботиться о партнёре и беречь его, так-как ей говорили, что ведь найти новую пару для катания непросто. Девушка пыталась создать максимально комфортные условия для своего коллеги, боясь его потерять.