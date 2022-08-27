Куда «исчезла» Камила Валиева

В США «потеряли» российскую фигуристку Камилу Валиеву. Журналист NYT Джулиет Макур в своей статье сравнивает спортсменку со сверхновой звездой Олимпиады в Пекине, которая исчезла с небосвода в одно мгновение. Кроме того, автор называет допинговый скандал с участием Валиевой одним из молниеносных и величайших падений в истории Олимпийских игр, который произошел на глазах у всего мира. Перевод статьи NYT доступен на портале Inosmi.ru.