В США «потеряли» российскую фигуристку Камилу Валиеву. Журналист NYT Джулиет Макур в своей статье сравнивает спортсменку со сверхновой звездой Олимпиады в Пекине, которая исчезла с небосвода в одно мгновение. Кроме того, автор называет допинговый скандал с участием Валиевой одним из молниеносных и величайших падений в истории Олимпийских игр, который произошел на глазах у всего мира. Перевод статьи NYT доступен на портале Inosmi.ru.
Журналист отмечает, что Камила Валиева не смогла сохранить самообладание перед произвольной программой, превратившись из чемпиона в растерянного ребенка и упустив шанс завоевать золотую медаль. Несмотря на то, что допинговый скандал все еще далек от завершения, а церемонию награждения российской команды отложили на неопределенный срок, в России фигуристку считают заслуженной победительницей Олимпийских игр в Пекине и одной из самых перспективных спортсменок текущего десятилетия. После статьи NYT мы решили «найти» на ярком спортивном небе звезду Камилы Валиевой.
Специально для наших коллег из США, чем сейчас занимается российская фигуристка – в галерее «Рамблера».