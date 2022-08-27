Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Куда «исчезла» Камила Валиева

Александр Котлеткин

В США «потеряли» российскую фигуристку Камилу Валиеву. Журналист NYT Джулиет Макур в своей статье сравнивает спортсменку со сверхновой звездой Олимпиады в Пекине, которая исчезла с небосвода в одно мгновение. Кроме того, автор называет допинговый скандал с участием Валиевой одним из молниеносных и величайших падений в истории Олимпийских игр, который произошел на глазах у всего мира. Перевод статьи NYT доступен на портале Inosmi.ru.

1/13 Камила Валиева во время Олимпиады в Пекине, февраль 2022 года
Фото: Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/13 Камила Валиева и тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз после выступления спортсменки в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года
Фото: РИА Новости
3/13 В марте Камила Валиева выступила с произвольной программой женского одиночного катания за команду "Время первых" в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске, март 2022 год
Фото: РИА Новости
4/13 Фигуристка Камила Валиева выступает на гала-концерте проекта Первого канала "Ледниковый период" во Дворце спорта "Лужники" в Москве. Гала-концерт посвящен юбилею легендарного тренера в мире фигурного катания Татьяне Тарасовой, апрель 2022 года
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/13 Камила Валиева выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" во дворце спорта "Мегаспорт", 13 апреля 2022 года
Фото: РИА Новости
6/13 Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева во время открытой тренировке на сцене "Гимнастика" в "Лужниках" по случаю мероприятий в честь Дня Московского спорта, июнь 2022 год
Фото: РИА Новости
7/13 Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном соревновании Камила Валиева во время интервью в лектории VK Fest от Российского общества "Знание" в Парке Горького в Москве. Фигуристка рассказала об Олимпиаде-2022 и пути к олимпийской мечте, 23 июля 2022 года
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/13 Фигуристка Камила Валиева во время мастер-класса по керлингу в Московском керлинг-клубе. Мастер-класс проходит под руководством участницы Олимпийских игр, чемпионки Европы и призера чемпионата мира по керлингу Анны Сидоровой, июль 2022 года
Фото: РИА Новости
9/13 Кроме того девушка продолжает активно делиться с поклонниками моментами своей частной жизни в социальных сетях
Фото: Соцсети Камилы Валиевой
10/13 В мае 2022 года Камила Валиева побывала в Египте
Фото: Соцсети Камилы Валиевой
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/13 Камила Валиева во время фотосессии, август 2022 года
Фото: Соцсети Камилы Валиевой
12/13 И еще одна фотография для поклонников
Фото: Соцсети Камилы Валиевой
13/13 Также девушка в своем блоге анонсировала новую короткую программ под названием "Интерстеллар"
Фото: Соцсети Камилы Валиевой

Журналист отмечает, что Камила Валиева не смогла сохранить самообладание перед произвольной программой, превратившись из чемпиона в растерянного ребенка и упустив шанс завоевать золотую медаль. Несмотря на то, что допинговый скандал все еще далек от завершения, а церемонию награждения российской команды отложили на неопределенный срок, в России фигуристку считают заслуженной победительницей Олимпийских игр в Пекине и одной из самых перспективных спортсменок текущего десятилетия. После статьи NYT мы решили «найти» на ярком спортивном небе звезду Камилы Валиевой.

Специально для наших коллег из США, чем сейчас занимается российская фигуристка – в галерее «Рамблера».

Фигурное катание,Фото,Камила Валиева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители