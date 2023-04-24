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Евгения Медведева на Мальдивах: кадры отдыха

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Фигуристка Евгения Медведева показала кадры отдыха на Мальдивах.

Об этом сообщает Чемпионат.com.

Последнюю неделю Евгения Медведева провела на азиатском курорте. Впечатлениями об отдыхе фигуристка регулярно делилась с поклонниками в соцсетях.

«Пост благодарности Мальдивам», — подписала чемпионка одну из фотографий, добавив к снимку эмодзи «ракушка» и «краб».

Евгения Медведева не выходила на лед в официальных соревнованиях с сезона 2019/20, а в конце 2022 года объявила о завершении карьеры из-за травмы спины. Сейчас 23-летняя спортсменка получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

Кадры солнечного отдыха российской фигуристки – в галерее «Рамблера».

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