Евгения Медведева на Мальдивах: кадры отдыха
Фигуристка Евгения Медведева показала кадры отдыха на Мальдивах.
Об этом сообщает Чемпионат.com.
Последнюю неделю Евгения Медведева провела на азиатском курорте. Впечатлениями об отдыхе фигуристка регулярно делилась с поклонниками в соцсетях.
«Пост благодарности Мальдивам», — подписала чемпионка одну из фотографий, добавив к снимку эмодзи «ракушка» и «краб».
Евгения Медведева не выходила на лед в официальных соревнованиях с сезона 2019/20, а в конце 2022 года объявила о завершении карьеры из-за травмы спины. Сейчас 23-летняя спортсменка получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
Кадры солнечного отдыха российской фигуристки – в галерее «Рамблера».