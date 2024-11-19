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Звезде фигурного катания Евгении Медведевой — 25!

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Фигуристка Евгения Медведева во время ледового спектакля «Кармен» Ильи Авербуха в «ЦСКА Арена» в Москве, 01 ноября 2024 года
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Фигуристка Евгения Медведева во время ледового спектакля «Кармен» Ильи Авербуха в «ЦСКА Арена» в Москве, 01 ноября 2024 года 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Евгения Медведева во время выступления с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию во Дворце зимнего спорта «Айсберг», Сочи, 26 декабря 2014 года
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Евгения Медведева во время выступления с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию во Дворце зимнего спорта «Айсберг», Сочи, 26 декабря 2014 года 
© Джапаридзе Михаил/ТАСС
Фигуристка Евгения Медведева, май 2017 года
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Фигуристка Евгения Медведева, май 2017 года 
© jmedvedevaj/Global Look Press
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на торжественной церемонии вручения аттестатов об окончании школы в спорткомплексе «Самбо-70» в Москве, 23 июня 2017 года
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на торжественной церемонии вручения аттестатов об окончании школы в спорткомплексе «Самбо-70» в Москве, 23 июня 2017 года 
© Евгения Новоженина/РИА Новости

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Фигуристка Евгения Медведева, май 2017 года
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Фигуристка Евгения Медведева, май 2017 года 
© jmedvedevaj/Global Look Press
Фигуристка Евгения Медведева во время показательных выступлений на V этапе Гран-при по фигурному катанию «Кубок Ростелекома» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, 17 ноября 2017 года
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Фигуристка Евгения Медведева во время показательных выступлений на V этапе Гран-при по фигурному катанию «Кубок Ростелекома» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, 17 ноября 2017 года 
© Bulkin Sergey/press.media/Global Look Press
Президент России Владимир Путин вручает орден Дружбы Евгении Медведевой, серебряному призеру по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, Москва, 28 февраля 2018 года
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Президент России Владимир Путин вручает орден Дружбы Евгении Медведевой, серебряному призеру по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, Москва, 28 февраля 2018 года 
© Владимир Веленгурин/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев с фигуристкой Евгенией Медведевой в Москве, 28 февраля 2018 года
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Экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев с фигуристкой Евгенией Медведевой в Москве, 28 февраля 2018 года 
© MedvedevRussiaE/Global Look Press
Тренер Татьяна Тарасова, фигуристка Евгения Медведева и ее тренер Брайан Орсер (слева направо на первом плане) и фигурист Алексей Ягудин (на первом плане) после выступления Е. Медведевой в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске, 21 декабря 2018 года
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Тренер Татьяна Тарасова, фигуристка Евгения Медведева и ее тренер Брайан Орсер (слева направо на первом плане) и фигурист Алексей Ягудин (на первом плане) после выступления Е. Медведевой в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске, 21 декабря 2018 года 
© Станислав Красильников/ТАСС

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Российская фигуристка Евгения Медведева во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве, 20 января 2018 года
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Российская фигуристка Евгения Медведева во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве, 20 января 2018 года 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Девочка держит рисунок с изображением фигуристки Евгении Медведевой во время выступления спортсменки в короткой программе женского одиночного катания финала Кубка России — Ростелеком 2018/2019 по фигурному катанию в Великом Новгороде, 21 февраля 2019 года
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Девочка держит рисунок с изображением фигуристки Евгении Медведевой во время выступления спортсменки в короткой программе женского одиночного катания финала Кубка России — Ростелеком 2018/2019 по фигурному катанию в Великом Новгороде, 21 февраля 2019 года 
© Нина Зотина/РИА Новости
Фигуристка Евгения Медведева в роли Дороти выступает в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ» в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве, 30 декабря 2019 года
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Фигуристка Евгения Медведева в роли Дороти выступает в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ» в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве, 30 декабря 2019 года 
© Александр Вильф/РИА Новости
Фигуристка Евгения Медведева во время утренней зарядки у здания Минспорта России в Москве, 06 августа 2020 года
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Фигуристка Евгения Медведева во время утренней зарядки у здания Минспорта России в Москве, 06 августа 2020 года 
© Bulkin Sergey/press.media/Global Look Press
Блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева во время участия в телешоу «Ледниковый период», Москва, 2021 год
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Блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева во время участия в телешоу «Ледниковый период», Москва, 2021 год 
© Bulkin Sergey/press.media/Global Look Press

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Фигуристка Евгения Медведева наносит первый символический удар по мячу перед началом матча 17-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона-2022/23 между ФК «Динамо» (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва). Слева — игрок ПФК ЦСКА Федор Чалов, 12 ноября 2022 года
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Фигуристка Евгения Медведева наносит первый символический удар по мячу перед началом матча 17-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона-2022/23 между ФК «Динамо» (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва). Слева — игрок ПФК ЦСКА Федор Чалов, 12 ноября 2022 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Фигуристка Евгения Медведева (Дороти) и иллюзионист Макс Брайт (Волшебник) во время репетиции ледового спектакля «Волшебник страны Оз» по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума в постановке режиссера Ильи Авербуха в спорткомплексе «Чкалов Арена» в Москве, 15 декабря 2022 года
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Фигуристка Евгения Медведева (Дороти) и иллюзионист Макс Брайт (Волшебник) во время репетиции ледового спектакля «Волшебник страны Оз» по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума в постановке режиссера Ильи Авербуха в спорткомплексе «Чкалов Арена» в Москве, 15 декабря 2022 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фигуристка Евгения Медведева готовится к премьере шоу «Волшебник страны Оз» Ильи Авербуха во Дворце спорта «Лужники» в Москве, 29 декабря 2022 года
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Фигуристка Евгения Медведева готовится к премьере шоу «Волшебник страны Оз» Ильи Авербуха во Дворце спорта «Лужники» в Москве, 29 декабря 2022 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Фигуристка Евгения Медведева во время показательного выступления в Лужниках, Москва, 10 июля 2023 года
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Фигуристка Евгения Медведева во время показательного выступления в Лужниках, Москва, 10 июля 2023 года 
© Vladimir Baranov/Picvario/Global Look Press
Фигуристка Евгения Медведева на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького, 15 июля 2023 года
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Фигуристка Евгения Медведева на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького, 15 июля 2023 года 
© Bulkin Sergey/Global Look Press

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Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт на Фестивале любителей фигурного катания на стадионе ЦСКА Арена в Москве/Global Look Press
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Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт на Фестивале любителей фигурного катания на стадионе ЦСКА Арена в Москве/Global Look Press 
© Alexey Belkin/Picvario Media/Global Look Press
Стадион «ВТБ Арена». Фигуристка Евгения Медведева во время гала-концерта в честь 50-летия фигуриста, режиссера Ильи Авербуха, Москва, 17 декабря 2023 года
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Стадион «ВТБ Арена». Фигуристка Евгения Медведева во время гала-концерта в честь 50-летия фигуриста, режиссера Ильи Авербуха, Москва, 17 декабря 2023 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Фигуристка Евгения Медведева во время сдачи норм ГТО в парке Урам, Казань, 5 июля 2024 года
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Фигуристка Евгения Медведева во время сдачи норм ГТО в парке Урам, Казань, 5 июля 2024 года 
© Maxim Platonov/Picvario Media/Global Look Press
Фигуристка Евгения Медведева во время сдачи норм ГТО в парке Урам, Казань, 5 июля 2024 года
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Фигуристка Евгения Медведева во время сдачи норм ГТО в парке Урам, Казань, 5 июля 2024 года 
© Maxim Platonov/Picvario Media/Global Look Press
Фигуристка Евгения Медведева во время ледового шоу, посвященного своему 25-летию, на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве, 15 ноября 2024 года
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Фигуристка Евгения Медведева во время ледового шоу, посвященного своему 25-летию, на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве, 15 ноября 2024 года 
© Сергей Булкин/ТАСС

19 ноября 25 лет исполняется одной из самых популярных спортсменок страны, звезде фигурного катания Евгении Медведевой.

Занимаясь в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе, она сверкнула в сезоне-2014/15, выиграв юниорские чемпионаты России и мира, а на взрослом чемпионате страны завоевала бронзу. После этого спортсменка провела два великолепных сезона, в которых выиграла абсолютно все индивидуальные соревнования, кроме одного этапа Гран-при, где стала второй. В ее активе в этот период по два золота чемпионатов России, Европы и мира, а также две победы в финале Гран-при.

В сезоне-2017/18 Медведева получила стрессовый перелом ноги, но вернулась перед Олимпийскими играми, став второй сначала на чемпионате Европы, а затем на самой Олимпиаде, где совсем чуть-чуть уступила соотечественнице Алине Загитовой. Также в составе сборной она взяла серебро командного турнира.

После этого Медведева ушла от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, под руководством которого лучшим достижением стала бронза чемпионата мира, когда в медальные перспективы сдавшей после пубертата спортсменки уже никто не верил.

Вернувшись тренироваться к Тутберидзе, Медведева прекратила выступления, фактически закончив карьеру, и теперь развивается в медиаполе, участвуя в различных проектах, а также выступая в фигурных шоу. Кроме того, Евгения создала собственное шоу, посвященное 25-летию, где рассказывается о жизненном и творческом пути спортсменки.

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