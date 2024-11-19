Тренер Татьяна Тарасова, фигуристка Евгения Медведева и ее тренер Брайан Орсер (слева направо на первом плане) и фигурист Алексей Ягудин (на первом плане) после выступления Е. Медведевой в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске, 21 декабря 2018 года