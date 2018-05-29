Странные сувениры к ЧМ-2018 

1/9 Во Владимире организаторы гастрономического фестиваля WELCOME FOODball CUP-2018 представили футбольное меню для болельщиков. Одним из его элементов стали огурцы на палочке, засоленные в пиве Фото: WELCOME FOODball CUP-2018

2/9 Сувениры к чемпионату мира подготовили заключенные исправительной колонии № 19 в Казани. Заключенным отдали заказ частного предпринимателя на изготовление сувениров к ЧМ. Продукцию будут продавать в магазинах города Фото: ГУФСИН РФ по республике Татарстан

3/9 Приняли участие в изготовке сувениров и заключенные колоний Самарской области. Сувениры делали из ткани, дерева, картона, пластика, бумаги. Правда, пока в региональном ГУ ФСИН ограничились только выставкой Фото: ГУФСИН РФ по Самарской области

4/9 Бархатный сувенирный мяч с кристаллами Swarovski можно будет купить в ЦУМе. В описании сказано, что мяч от Adidas украшен узорами, похожими на те, которыми расшивали одежду русских царей. Бархат, кристаллы Swarovski, вышивка ручной работы — все это за 99 тысяч рублей Фото: Adidas

5/9 Недавно в Сети активно обсуждали появление матрёшки со свистком во рту. Пользователи долго обсуждали, а точно ли это свисток, и гадали, откуда вообще взялся такой сувенир al_mihei Фото:

6/9 Как сообщил телеграм-канал "Мутко против", матрёшка была расписана по эскизам художника Аркадия Шаинова. Однако свисток ей дорисовали позже evgen_chik_k Фото:

7/9 Леденцы с лицами игроков или тренера Черчесова: можно съесть, а можно оставить на память — всего примерно 100 рублей Фото: Бюро сладкой архитектуры #rubiscookies

8/9 Спортивный комментатор Владимир Стогниенко в соцсетях выложил фото леденцов в виде тренера сборной России Станислава Черчесова Фото: vstognienko / twitter