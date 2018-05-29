Странные сувениры к ЧМ-2018 

Чем ближе начало чемпионата мира по футболу в России, тем больше необычных сувениров предлагают российские умельцы для гостей мундиаля.
Например, бархатный сувенирный мяч с кристаллами Swarovski можно будет купить в ЦУМе. В описании сказано, что мяч от Adidas украшен узорами, похожими на те, которыми расшивали одежду русских царей. Бархат, кристаллы Swarovski, вышивка ручной работы — все это за 99 тысяч рублей.
Сувениры к чемпионату мира подготовили заключенные исправительной колонии № 19 в Казани. Заключенным отдали заказ частного предпринимателя на изготовление сувениров к ЧМ. Продукцию будут продавать в магазинах города.
Приняли участие в изготовке сувениров и заключенные колоний Самарской области. Сувениры делали из ткани, дерева, картона, пластика, бумаги. Правда, пока в региональном ГУ ФСИН ограничились только выставкой.
Спортивный комментатор Владимир Стогниенко в соцсетях выложил фото леденцов в виде тренера сборной России Станислава Черчесова.
Главный сувенир — конечно, матрешка со свистком во рту. Пользователи долго обсуждали, а точно ли это свисток, и гадали, откуда вообще взялся такой сувенир.
Как сообщил телеграм-канал "Мутко против", матрёшка была расписана по эскизам художника Аркадия Шаинова. Однако свисток ей дорисовали позже.