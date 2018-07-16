ЧМ-2018: самое-самое

Лучшим голкипером турнира признан вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа. В составе сборной Бельгии Куртуа стал бронзовым призером мундиаля, в матче за третье место обыграв команду Англии. 26-летний вратарь провел в рамках мирового первенства семь матчей. Он отразил 81,8% ударов по своим воротам, что является лучшим показателем среди вратарей

12/12 Лучшим голкипером турнира признан вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа. В составе сборной Бельгии Куртуа стал бронзовым призером мундиаля, в матче за третье место обыграв команду Англии. 26-летний вратарь провел в рамках мирового первенства семь матчей. Он отразил 81,8% ударов по своим воротам, что является лучшим показателем среди вратарей

Криштиану Роналду стал самым быстрым игроком. В матче с Испанией развил скорость до 38,6 км/ч

11/12 Криштиану Роналду стал самым быстрым игроком. В матче с Испанией развил скорость до 38,6 км/ч

Самый молодой игрок. Нападающему сборной Австралии Даниэлу Арзани на момент его дебюта на чемпионате исполнилось 19 лет

10/12 Самый молодой игрок. Нападающему сборной Австралии Даниэлу Арзани на момент его дебюта на чемпионате исполнилось 19 лет

Чемпионат 2018-го года — лидер по данному показателю. Специфический рекорд был установлен еще в конце июня, в разгар чемпионата, — 8 мячей в свои ворота! А в финале чемпионата мира вообще забит первый в истории автогол. Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич забил мяч в собственные ворота

9/12 Чемпионат 2018-го года — лидер по данному показателю. Специфический рекорд был установлен еще в конце июня, в разгар чемпионата, — 8 мячей в свои ворота! А в финале чемпионата мира вообще забит первый в истории автогол. Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич забил мяч в собственные ворота

Согласно данным официального сайта ФИФА, цена самого дорогого билета на матч — первой категории на финальную игру — 66 тысяч рублей. Впрочем, среди проданных «лотов» есть и куда более астрономические суммы. Например 1 408 800 USD — именно столько стоит пакет гостеприимства «Большая Тройка»

8/12 Согласно данным официального сайта ФИФА, цена самого дорогого билета на матч — первой категории на финальную игру — 66 тысяч рублей. Впрочем, среди проданных «лотов» есть и куда более астрономические суммы. Например 1 408 800 USD — именно столько стоит пакет гостеприимства «Большая Тройка»

Бразилец Неймар — самый дорогостоящий футболист мира, лидер своей сборной и один из самых откровенных симулянтов в мировом футболе. На полях чемпионата мира он не забывает напоминать о своем «таланте», заваливаясь замертво при каждом стыке

5/12 Бразилец Неймар — самый дорогостоящий футболист мира, лидер своей сборной и один из самых откровенных симулянтов в мировом футболе. На полях чемпионата мира он не забывает напоминать о своем «таланте», заваливаясь замертво при каждом стыке

Самый разгромный счет. 24 июня на стадионе Нижнего Новгорода сборная Англии обыграла Панаму со счетом 6:1 — трижды отличился капитан Харри Кейн, два мяча на счету защитника Джона Стоунса, один гол принадлежит Джесси Лингарду

4/12 Самый разгромный счет. 24 июня на стадионе Нижнего Новгорода сборная Англии обыграла Панаму со счетом 6:1 — трижды отличился капитан Харри Кейн, два мяча на счету защитника Джона Стоунса, один гол принадлежит Джесси Лингарду

Зрители чемпионата мира по футболу обратили внимание на тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе, который в очень интересной манере радовался мячам, забитым в ворота противника. Болельщики окрестили Сиссе секс-символом чемпионата

3/12 Зрители чемпионата мира по футболу обратили внимание на тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе, который в очень интересной манере радовался мячам, забитым в ворота противника. Болельщики окрестили Сиссе секс-символом чемпионата

Стоимость национальных сборных портал Transfermarkt посчитал еще в ноябре 2017-го, когда определилась последняя страна-участница чемпионата. Рейтинг самых дорогих команд возглавила Бразилия: общая «стоимость» ее игроков — 671,5 млн евро

2/12 Стоимость национальных сборных портал Transfermarkt посчитал еще в ноябре 2017-го, когда определилась последняя страна-участница чемпионата. Рейтинг самых дорогих команд возглавила Бразилия: общая «стоимость» ее игроков — 671,5 млн евро

Самой сильной командой ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2

1/12 Самой сильной командой ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2

Самая сильная команда, самый артистичный игрок, самый дорогой билет на матч и другие итоги чемпионата мира по футболу — в нашей галерее.

В России завершился чемпионат мира по футболу. Месяц мундиаля был полон событий и прошел как один день. Самой сильной командой ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Самая дорогая команда

Стоимость национальных сборных портал Transfermarkt посчитал еще в ноябре 2017-го, когда определилась последняя страна-участница чемпионата. Рейтинг самых дорогих команд возглавила Бразилия: общая «стоимость» ее игроков — 671,5 млн евро.

Самый артистичный футболист

Бразилец Неймар — самый дорогостоящий футболист мира, лидер своей сборной и один из самых откровенных симулянтов в мировом футболе. На полях чемпионата мира он не забывает напоминать о своем «таланте», заваливаясь замертво при каждом стыке.

Секс-символ ЧМ-2018

Зрители чемпионата мира по футболу обратили внимание на тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе, который в очень интересной манере радовался мячам, забитым в ворота противника. Болельщики окрестили Сиссе секс-символом чемпионата.

Самый разгромный счет

24 июня на стадионе Нижнего Новгорода сборная Англии обыграла Панаму со счетом 6:1 — трижды отличился капитан Харри Кейн, два мяча на счету защитника Джона Стоунса, один гол принадлежит Джесси Лингарду.

Самые популярные болельщики

Одними из самых популярных болельщиков стали жующие шаурму болельщики матча Россия-Испания.

Самой красивой болельщицей называют Наталью Немчинову.

Самый дорогой билет на матч

Согласно данным официального сайта ФИФА, цена самого дорогого билета на матч — первой категории на финальную игру — 66 тысяч рублей. Впрочем, среди проданных «лотов» есть и куда более астрономические суммы. Например 1 408 800 USD — именно столько стоит пакет гостеприимства «Большая Тройка»: это «роскошные частные ложи с наилучшим расположением на каждом из трех стадионов и эксклюзивный доступ на все 19 матчей, проводимых на московских стадионах „Лужники“, „Спартак“ и на стадионе „Санкт-Петербург“».

Самый богатый на автоголы чемпионат

Чемпионат 2018-го года — лидер по данному показателю. Специфический рекорд был установлен еще в конце июня, в разгар чемпионата, — 8 мячей в свои ворота! А в финале чемпионата мира вообще забит первый в истории автогол. Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич забил мяч в собственные ворота.

Самый молодой игрок

Нападающему сборной Австралии Даниэлу Арзани на момент его дебюта на чемпионате исполнилось 19 лет.

Самый быстрый игрок

Криштиану Роналду. В матче с Испанией развил скорость до 38,6 км/ч.

Лучший вратарь

Лучшим голкипером турнира признан вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа. В составе сборной Бельгии Куртуа стал бронзовым призером мундиаля, в матче за третье место обыграв команду Англии. 26-летний вратарь провел в рамках мирового первенства семь матчей. Он отразил 81,8% ударов по своим воротам, что является лучшим показателем среди вратарей.