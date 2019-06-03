Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модель поплатилась за голые ягодицы на ЛЧ 

Рамблер 11 часов назад
Instagram полуголой модели, выбежавшей во время матча Лиги чемпионов, был удален. Кинси Волански потеряла более 2,5 миллиона подписчиков.
Американская модель Кисни Волански стала мегапопулярной после обнаженного забега по полю в финале Лиги чемпионов. За одну ночь на ее аккаунт в Instagram подписались более 2,5 миллиона человек. Именно пиар был главной из целью забега Воланск, пишет Газета.ru.
Сейчас Instagram модели недоступен. Пользователи сети строят догадки, почему аккаунт модели был удален. Некоторые считают, что администрация Instagram специально удалила профиль девушки после скандальной выходки. Но сама Волански утверждает, что он был взломан.
«Когда ты добился 2,5 млн подписчиков за ночь, а потом твой аккаунт взломали. Просто забейте, ребята», — написала позже модель в Twitter.
Футбол , Фото , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Руис хочет реванш с Джошуа1
В Катаре пройдут клубные ЧМ
Колыванов покинул «Торпедо»
Черчесов прокомментировал разгром «Чертаново»1
Татьяна Навка: мечтаю о сыне1
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение