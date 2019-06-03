Модель поплатилась за голые ягодицы на ЛЧ

Instagram полуголой модели, выбежавшей во время матча Лиги чемпионов, был удален. Кинси Волански потеряла более 2,5 миллиона подписчиков.

Американская модель Кисни Волански стала мегапопулярной после обнаженного забега по полю в финале Лиги чемпионов. За одну ночь на ее аккаунт в Instagram подписались более 2,5 миллиона человек. Именно пиар был главной из целью забега Воланск, пишет Газета.ru.

Сейчас Instagram модели недоступен. Пользователи сети строят догадки, почему аккаунт модели был удален. Некоторые считают, что администрация Instagram специально удалила профиль девушки после скандальной выходки. Но сама Волански утверждает, что он был взломан.

«Когда ты добился 2,5 млн подписчиков за ночь, а потом твой аккаунт взломали. Просто забейте, ребята», — написала позже модель в Twitter.