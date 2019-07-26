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Украинка похитила сердце чемпиона 

Рамблер 4 часа назад
7 июня после разгромной победы сборной Украины по футболу над сборной Сербии, восходящая спортивная звезда и двукратный чемпион Англии Александр Зинченко во время интервью поцеловал в щеку журналистку Владу (Щеглову) Седан.
Корреспондентка задала вопрос 22-летнему футболисту. Зинченко не стал на него отвечать и поцеловал девушку в щеку.
СМИ сразу заговорили о романе. Некоторые издания провели целое расследование, выяснив, что Александр и Влада давно знакомы.
До этого Зинченко никогда не рассказывал о своих отношениях, говоря, что это только отвлекает его от футбола. Теперь же пара открыто делится своими амурными похождениями в Instagram.
Влада Седан стала знаменита после чемпионата Европы по футболу 2016 года, когда "выстрелил" ее аутентичный образ украинской болельщицы. Фотографии красотки буквально взорвали социальные сети не только украинских, но и иностранных фанатов, — сообщает РИА Новости.
Также Владу многие знают как бывшую девушку форварда «Шахтёра» Андрея Борячука.
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Футбол , Фото , Александр Зинченко , Андрей Борячук , РИА Новости
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