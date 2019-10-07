Разденусь, если победим

Футбольная фанатка и модель Джессика Лопез готова полностью раздеться, если Челси выиграет Премьер-лигу. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

Девушка родилась в Бразилии, но уже около 6 лет живет и работает в Британии. Джессика заняла третье место в международном конкурсе Miss BumBum 2019.

Модель является одной из самых преданных фанаток футбольного клуба. По словам Джессики, она всегда смотрит футбольные матчи любимой команды, где бы она не находилась. Девушка неоднократно позировала почти обнаженной в форме любимой команды.

«Я сделаю все что угодно для Челси, даже разденусь, если они выиграют чемпионат», — заявила Джессика.