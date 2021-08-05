Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Через три года он установил рекорд по количеству голов, забитых за один сезон в чемпионате Испании, а также во всей Европе.

«Несмотря на достижение соглашения между ФК «Барселона» и Лео Месси и четкое намерение обеих сторон подписать новый контракт сегодня, он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий», - говорится в заявлении клуба.

«Несмотря на достижение соглашения между ФК «Барселона» и Лео Месси и четкое намерение обеих сторон подписать новый контракт сегодня, он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий», - говорится в заявлении клуба.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 17 лет (с 2003 года). В сезоне 2008/09 Месси вместе с клубом выиграл свой первый «требл» и «Золотой мяч». Через три года он установил рекорд по количеству голов, забитых за один сезон в чемпионате Испании, а также во всей Европе. Всего в составе клуба футболист провел 778 матчей и забил 672 мяча во всех турнирах.