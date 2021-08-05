Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Лионель Месси покинул «Барселону»

Александр Котлеткин
1 час назад

По информации издания Marca, Лионель Месси принял решение не продлевать контракт с сине-гранатовыми после недавней встречи с президентом клуба Жоаном Лапортой.

По информации издания Marca, Лионель Месси принял решение не продлевать контракт с сине-гранатовыми после недавней встречи с президентом клуба Жоаном Лапортой.
1/14 По информации издания Marca, Лионель Месси принял решение не продлевать контракт с сине-гранатовыми после недавней встречи с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Фото: Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
«Несмотря на достижение соглашения между ФК «Барселона» и Лео Месси и четкое намерение обеих сторон подписать новый контракт сегодня, он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий», - говорится в заявлении клуба.
2/14 «Несмотря на достижение соглашения между ФК «Барселона» и Лео Месси и четкое намерение обеих сторон подписать новый контракт сегодня, он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий», - говорится в заявлении клуба.
Фото: Reuters
Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истек в июне.
3/14 Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истек в июне.
Фото: Reuters
Лионель Месси выступал за « Барселону» с 17 лет (с 2003 года).
4/14 Лионель Месси выступал за « Барселону» с 17 лет (с 2003 года).
Фото: Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В сезоне 2008/09 Месси вместе с клубом выиграл свой первый «требл» и «Золотой мяч».
5/14 В сезоне 2008/09 Месси вместе с клубом выиграл свой первый «требл» и «Золотой мяч».
Фото: Reuters
Через три года он установил рекорд по количеству голов, забитых за один сезон в чемпионате Испании, а также во всей Европе.
6/14 Через три года он установил рекорд по количеству голов, забитых за один сезон в чемпионате Испании, а также во всей Европе.
Фото: Reuters
Всего в составе клуба футболист провел 778 матчей и забил 672 мяча во всех турнирах.
7/14 Всего в составе клуба футболист провел 778 матчей и забил 672 мяча во всех турнирах.
Фото: Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.
8/14 Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.
Фото: Reuters
Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании за всю историю соревнования.
9/14 Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании за всю историю соревнования.
Фото: Reuters
Лионель Месси с трофеем после победы в чемпионате Испании 2019 год
10/14 Лионель Месси с трофеем после победы в чемпионате Испании 2019 год
Фото: Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Лионель Месси во время церемонии вручения шестой «Золотой бутсы» 2019 год
11/14 Лионель Месси во время церемонии вручения шестой «Золотой бутсы» 2019 год
Фото: Reuters
Лионель Месси во врем матча против «Баварии» Мюнхен 2020 год
12/14 Лионель Месси во врем матча против «Баварии» Мюнхен 2020 год
Фото: Reuters
Лионель Месси во время празднования победы в финале Кубка Испании по футболу 2021 год
13/14 Лионель Месси во время празднования победы в финале Кубка Испании по футболу 2021 год
Фото: Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Лионель Месси в одном из последних матчей за «Барселону» 2021 год
14/14 Лионель Месси в одном из последних матчей за «Барселону» 2021 год
Фото: Reuters

«Несмотря на достижение соглашения между ФК «Барселона» и Лео Месси и четкое намерение обеих сторон подписать новый контракт сегодня, он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий», - говорится в заявлении клуба.

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истек в июне.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 17 лет (с 2003 года). В сезоне 2008/09 Месси вместе с клубом выиграл свой первый «требл» и «Золотой мяч». Через три года он установил рекорд по количеству голов, забитых за один сезон в чемпионате Испании, а также во всей Европе. Всего в составе клуба футболист провел 778 матчей и забил 672 мяча во всех турнирах.

Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании за всю историю соревнования.

Футбол,Фото,Лионель Месси,УЕФА,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители