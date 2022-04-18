100 лет московскому «Спартаку»

18 апреля 1922 года был основан один из самых главных футбольных клубов страны - московский «Спартак». Первое время команда выступала под названием Московский клуб спорта Краснопресненского района (МКС). Именно коллектив МКС стоял у истоков будущего футбольного гиганта СССР и России.

1/14 Футбольная команда "Спартак" (Москва) - бронзовый призер первенства СССР. Слева направо: И.Нетто, И.Фролов, В.Дикарев, Г.Логафет, А.Масленкин, А.Крутиков, А.Ильин, А.Исаев, В.Рейнгольд, Г.Хусаинов, Л.Адамов, 1961 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/14 Игроки московской футбольной команды Спартак: Николай Иванович Киселев, Владимир Павлович Петров, Владимир Григорьевич Проскурин, Сергей Петрович Ольшанский, Василий Васильевич Калинов, Николай Викторович Осянин, Вячеслав Миранович Амбарцумян, Галимзян Салихович Хусаинов, Евгений Серафимович Ловчев (слева направо на первом плане), Николай Петрович Старостин, начальник команды Анатолий Константинович Исаев, тренер Вадим Геннадьевич Иванов, Анзор Амберкович Кавазашвили, Виктор Евгеньевич Папаев, Николай Иванович Абрамов, Владимир Алексеевич Янкин, Геннадий Олегович Логофет, Ионас Винцович Баужа и старший тренер Никита Павлович Симонян (слева направо на втором плане), 1970 год Фото: ТАСС 3/14 Кубок УЕФА. На стадионе "Динамо" состоялся матч на кубок УЕФА между командами "Спартак" (Москва) и "Брюгге" (Бельгия). Со счетом 1:0 победили советские футболисты, 1985 год Фото: ТАСС 4/14 Футбольный матч между командами "Спартак" (Москва) и "Шахтер "Донецк) (3:0). С мячом спартаковец Сергей Родинов, 1987 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/14 Главный тренер футбольного клуба "Спартак" (Москва) Олег Романцев, 1989 год Фото: ТАСС 6/14 Футбольные состязания на кубок СНГ. Кубок СНГ - у футболистов "Спартака", 1992 год Фото: ТАСС 7/14 Легенда клуба Виктор Онопко со своим портретом, 1993 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/14 Московский "Спартак" в пятый раз стал чемпионом России по футболу, обыграв в финальном матче волгоградский "Ротор" - 2:0, 1997 год Фото: ТАСС 9/14 Главный трофей 7-го розыгрыша Кубка Содружества по футболу - в руках Андрея Тихонова, капитана московской команды "Спартак", победительницы турнира. В финале 31 января москвичи встречались с киевским "Динамо" и победили со счетом 2:1, 1999 год Фото: ТАСС 10/14 Игроки "Спартака" Роман Павлюченко, Денис Бояринцев, Владимир Быстров, Роман Шишкин и Ренат Сабитов (слева направо) во время матча чемпионата России по футболу "Спартак" (Москва) - "Сатурн" (Московская область). Матч завершился победой "Спартака" со счетом 2:0, 2007 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/14 Главный тренер "Спартака" Станислав Черчесов на матче Кубка УЕФА по футболу: "Спартак" (Москва, Россия) - "Байер" (Леверкузен, Германия) - 2:1, 2007 год Фото: ТАСС 12/14 Главный тренер "Спартака" Валерий Карпин и игрок "Спартака" Павел Яковлев в матче чемпионата России по футболу: "Спартак" (Москва) - "Рубин" (Казань), 2013 год Фото: ТАСС 13/14 Игроки "Спартака" радуются забитому голу в матче чемпионата России по футболу между командами "Тамбов" (Тамбов) и "Спартак" (Москва) на стадионе "Мордовия Арена", 2020 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/14 Игроки "Спартака" радуются победе в матче Лиги Европы УЕФА между командами "Спартак" (Москва, Россия) и "Наполи" (Неаполь, Италия), 2021 год Фото: ТАСС

Свой первый матч под названием «Спартак» команда сыграла 12 апреля 1935 года. «Спартаковцы» со счётом 7:1 разгромили московский футбольный клуб «Трёхгорка». На игре присутствовало 5000 зрителей, матч был сыгран на стадионе «Трёхгорная мануфактура».

С тех пор московский клуб стал 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. «Спартак» 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды Кубок России.

На международной арене лучшим показателем «Спартака» является полуфинал Лиги чемпионов (1990/91) и полуфинал Кубка УЕФА (1997/98).