«Многие будут рады»: что говорят об уходе Федуна из «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента красно-белых. Слова Кавазашвили передает «Чемпионат».

«Многие будут рады тому, что он ушел, некоторые — недовольны. Он сделал многое для «Спартака». Но главное, что сделал Федун, — построил прекрасный стадион для «Спартака». По нашей просьбе установил памятники спартаковским ветеранам», — сказал Кавазашвили.

Федун в июле покинул пост вице-президента «Лукойла». Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена. Он приобрел московский клуб в 2004 году.

Напомним, в конце июля ходили слухи о том, что Хачатурянц может сменить Леонида Федуна на посту главы московского «Спартака».

Российский миллиардер Леонид Федун обратился к болельщикам московского «Спартака» после продажи пакета акций клуба и стадиона «Открытие банк Арена» нефтяной компании «Лукойл».

«Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и не мог представить, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.



Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.



Я оставляю молодую конкурентноспособную команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!



Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой красно-белой команды «Спартак». Вперед, красно-белые! К новым титулам!» — гласит заявление Федуна, опубликованное на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» объявил о покупке стадиона «Открытие банк Арена» в Тушино и 100% акции футбольного клуба «Спартак-Москва».

Известный в прошлом тренер «Спартака» Олег Романцев поделился своими мыслями по поводу ухода Леонида Федуна из управления клубом. Теперь все акции «Спартака» принадлежат компании «Лукойл».

По словам Романцева, которые на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс», он сначала не поверил в уход Федуна. Экс-наставник «Спартака» объяснил, почему.

«Прежде всего потому, что сейчас команда встаёт на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми», - высказался Романцев.

Романцев поблагодарил Федуна за его вклад и пожелал функционеру всего наилучшего. При этом экс-тренер «Спартака» отметил, что Федун покинул клуб не вовремя.

Бывший нападающий московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента столичного «Спартака».

«Это человек, который хотел видеть меня в команде, платил деньги. Ко мне Федун относился хорошо. Могу сказать Леониду Арнольдовичу большое спасибо! Я слышал, что болельщики просили Федуна продать «Спартак». Ну... Вот он и уходит. Посмотрим, что дальше будет.



Федун внес большой вклад в развитие клуба. И я знаю, как Леонид Арнольдович любит футбол. Он жил командой. Многие будут его вспоминать как хорошего человека», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Экс президент «Спартака» Андрей Червиченко считает значительным вклад Леонида Федуна в развитие московского клуба, он должен быть как то увековечен.

В понедельник компания «Лукойл» объявила, что приобрела 100% акций клуба, а также стадион «Открытие Банк Арена». Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «красно белых» в связи с выходом из состава акционеров клуба. Он не будет принимать участия в управлении «Спартаком».

— Не знаю насчёт того, ставят ли живым памятники, хотя Марадоне, Роналду ставили. А почему бы и не поставить Федуну? Если заслужил, то заслужил — стадион построил. Может быть, стоит поставить стелу, табличку или покреативить и сделать что то архитектурное, приятное, потому что не каждый человек воспринимает памятник как что то хорошее. Считаю, что благодарить людей за хорошие дела надо и благодарность должна быть, она уместна. Вклад Федуна, то, что он построил стадион, должно быть как то увековечено в памяти болельщиков, — сказал Червиченко «Чемпионату».

Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. 45 тысячный стадион команды в Тушино был открыт в сентябре 2014 года. При Федуне «красно белые» стали чемпионами России (2017 года), обладателями Суперкубка (2017) и Кубка страны (2022).

Тренер Сергей Юран отреагировал на приобретение «Лукойлом» 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором «красно белых» более 20 лет.

В понедельник компания «Лукойл» объявила о покупке 100% акций «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена», а также об уходе Леонида Федуна с руководящих должностей в клубе.

— Слухи ходили давно, но ничего понятно не было. То говорили, что Федун может покинуть «Спартак», то утверждали, что он остаётся. То ждали продажи клуба другим людям. В результате всё пришло к этому. Наверное, у Леонида Арнольдовича имелось достаточно времени, чтобы привести команду к успеху. Наверняка, жёсткое решение связано в том числе с тем, что она лишь раз при нём стала чемпионом России. Думаю, «Спартаку» нужны перемены, и этот шаг напрашивался. Болельщики устали от происходящего, да и тренеров поменялось немало. Рекорд «Спартака» по количеству наставников за данный отрезок вряд ли кто побьёт. Будем надеяться, теперь команда сможет бороться за золото каждый сезон, — приводит слова Юрана RT.



— В любом случае Федуна нужно поблагодарить за те годы, что он провёл в клубе. Всё таки при нём красно белые, наконец, обрели родной дом — «Открытие Арену». Он всегда хотел, чтобы коллектив одерживал победы и завоёвывал трофеи, другое дело, что не всё получалось. В любом случае тот факт, что человек на протяжении почти 20 лет тратил на клуб свои личные средства, заслуживает уважения. Теперь он переходит к «Лукойлу». Дай бог, чтобы новое руководство привнесло новые веяния, — добавил тренер.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход президента клуба Леонида Федуна.

«С футбольной точки зрения ничего хорошего Федун не принес, потому что, повторюсь, два трофея за 19 лет — это очень мало. Но как бизнес-проект — просто супер, построил стадион, комплекс всего, на него никто никогда из футболистов не жаловался, платили вовремя», – приводит слова Мостового Metaratings.

Евгений Хавкин, Александр Матыцин или Ашот Хачатурянц могут стать президентом московского «Спартака».

По информации «Матч ТВ», эти три главных кандидата рассматриваются на эту должность.

В следующих четырех турах «Спартак» сыграет против «Факела» (27 августа), «Зенита» (4 сентября), «Ростова» (11 сентября) и «Локомотива» (18 сентября).

Эпоха Леонида Федуна в «Спартаке» завершилась – функционер ушёл из управления клубом, и теперь все акции «красно-белых» принадлежат компании «Лукойл». Комментарий по поводу ухода Федуна дал бывший игрок и капитан «Спартака» Денис Глушаков, который в настоящий момент выступает за «Химки».

«Леонид Арнольдович всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик!» - высказался Глушаков для «Матч ТВ».



«Я рад, что после чемпионства он попробовал знаменитый миллеровский самогон», - добавил экс-игрок «красно-белых».

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал уход из московского клуба Леонида Федуна. Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций клуба.

«Не думаю, что это что-то сломает. По большому счёту ничего не меняется. На команде это никак не скажется — команда же не поменялась. Не исключено, что эти люди в последнее время и принимали решения.



Были 10-е, а стали в тройке — это, безусловно, позитивный момент. Думаю, люди, которые выкупили, уже давно принимают решения. Это и есть одна структура», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», высказался по поводу главного события понедельника в российском футболе. Компания «Лукойл» выкупила все акции «Спартака», а Леонид Федун вышел из управления клубом.

«Когда такие знаковые фигуры покидают своё место, на котором проработали целых 18 лет, всегда нелегко свыкнуться с этим. Печальная новость», - высказался Медведев для «Спорт-Экспресса».

Гендиректор «Зенита» выразил надежду на то, что Леонид Федун будет продолжать интересоваться футболом и ходить на стадионы.

«Мы всегда ждём Леонида Арнольдовича вместе с его спутницей на любом матче у нас на «Газпром Арене», - высказался Медведев.

Стоит сказать, что уже 4 сентября «Спартак» и «Зенит» сразятся в рамках чемпионата России. Игра пройдёт в Москве на «Открытие Арене».

Шамиль Газизов, который в своё время занимал должность генерального директора «Спартака», высказался об уходе из клуба Леонида Федуна. В понедельник было объявлено о том, что все 100% акций «красно-белых» теперь принадлежат «Лукойлу».

Газизов сказал «Спорту День за Днём», что он не хотел бы комментировать уход Леонида Федуна из «Спартака».

Ответил Газизов и на вопрос, будет ли он продолжать судиться с теперь уже бывшим владельцем «Спартака».

«Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу», - высказался Газизов.

В настоящий момент Шамиль Газизов работает на должности генерального директора «Уфы».

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на слухи о переезде из России в Монако.

«Это неправда, что мы покидаем Россию. Встретимся на «Зените»!», – приводит слова Салиховой телеграм-канал «Осторожно Media».

Сегодня, 22 августа, Леонид Федун покинул пост президента «Спартака». Он занимал эту должность с 2004 года. За время его правления московский клуб стал чемпионом России, шестикратным серебряным призером чемпионата России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.