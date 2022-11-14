«Абсолютный позор»: что говорят о скандальном интервью Роналду

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на интервью нападающего Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану. Напомним, португалец заявил, что «красные дьяволы» предали его. Также футболист дал понять, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

«То, что сказал Роналду – абсолютный позор. Я всё ещё думаю, что Премьер-лигу выиграет «Манчестер Сити», а не «Арсенал». В любом случае, интервью Криштиану выглядит не очень хорошо для «Манчестер Юнайтед», – цитирует Невилла Sky Sports.

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В этом сезоне Роналду потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и отметился всего одним голом в Английской премьер-лиге.

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором заявил, что клуб его предал. Он также раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага, жестко прошелся по бывшему исполняющему обязанности наставника «красных дьяволов» Ральфу Рангнику и рассказал, что не стал переходить в «Манчестер Сити» после беседы с Алексом Фергюсоном. Футболист подчеркнул, что покинуть клуб не будет для него проблемой. «Газета.Ru» приводит основные цитаты из интервью футболиста.

Криштиану Роналду редко общается с прессой, но в этот раз не выдержал и выплеснул все, что наболело. Он дал полуторачасовое интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану — издание пока что опубликовало лишь выдержки из него, а полный материал обещает обнародовать в среду, 16 ноября. Но и того, что уже появилось на сайте таблоида, оказалось достаточно, чтобы взорвать информационное пространство.

Португалец, не имеющий постоянного места в основном составе, наверняка понимал, что эта публикация совсем не укрепит его положение в команде. Но, должно быть, найдется достаточно клубов, которые будут готовы бороться за одного из лучших футболистов в истории, пусть ему уже 37 лет и он далек от оптимальной формы. Сам Роналду признается, что устал от напряженных отношений с главным тренером Эриком тен Хагом, а также от насмешек со стороны руководителей, СМИ и даже бывших одноклубников.

«Меня предали, люди должны знать правду»

Роналду констатировал, что устал от недоверия и неуважения. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» без стеснения признался, что чувствует себя преданным клубом, которому он посвятил много лет карьеры.

«Я чувствую себя преданным. Честно, мне не стоило бы так говорить, но люди должны знать правду. Да, я считаю, что меня предали.



В клубе есть несколько человек — они и в прошлом году не хотели меня видеть в команде, не только в этом», — заявил Роналду.

«Когда «МЮ» взял Рангника, никто не понял, что это было»

Криштиану выразил недоумение тем, как клуб ведет дела и каких людей нанимает на работу. В частности, он был шокирован тем, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен немец Ральф Рангник. Роналду также с горечью констатировал, что за те 12 лет, что он не был в «Манчестер Юнайтед», в клубе и в его инфраструктуре ничего не изменилось.

«Я не знаю, что происходит, но с тех пор, как ушел сэр Алекс Фергюсон, я не вижу в клубе эволюции, ноль прогресса.



К примеру, они взяли Ральфа Рангника — никто не понял, что это было. Этот парень даже не тренер. Удивился не только я, но и весь мир.



В клубе ничего не меняется. Тот же бассейн, джакузи, тренажерный зал, даже оборудование на кухне. Они застыли во времени. Я думал, что по возвращении увижу какие-то изменения, обновленную инфраструктуру. Но, к сожалению, все оказалось таким же, как в те времена, когда мне было 20 лет», — заключил Роналду.

«Не уважаю тен Хага, потому что он не уважает меня»

С момента назначения Эрика тен Хага главным тренером команды в СМИ постоянно появлялись сообщения о напряженности в отношениях между ним и Роналду. На пресс-конференциях специалист неоднократно подчеркивал, что Криштиану не имеет в команде особого статуса и является таким же игроком, как и все остальные. Пятикратного победителя Лиги чемпионов и обладателя 32 трофеев такой подход не мог устраивать, и он не скрывал своего отношения к тренеру. В интервью он высказался о нем предельно кратко.

«Если ты не уважаешь меня, я никогда не буду уважать тебя», — резюмировал игрок.

Вместе с тем тен Хаг находит поддержку в английском футбольном сообществе, в том числе и среди бывших игроков «Юнайтед». Его действия — в том числе в отношении Роналду — положительно оценивал Уэйн Руни. Сам Криштиану лишь недоумевает по этому поводу.

«Не понимаю, почему он меня так критикует. Может быть, потому что он закончил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Мне не стоило бы говорить, что я лучше, чем он, но это правда», — заявил португалец.

«Фергюсон сказал, что мой переход в «Сити» невозможен»

После ухода из «Ювентуса» у Роналду была масса вариантов для продолжения карьеры. В частности, его очень хотел заполучить «Манчестер Сити», и футболист был готов сделать столь рискованный шаг. По его словам, принять решение ему помог разговор с легендарным тренером «МЮ», сэром Алексом Фергюсоном — именно при нем Роналду попал в стан «манкунианцев» в 2003 году.

«Я следовал своему сердцу. Сэр Алекс сказал мне: «Твой переход в «Манчестер Сити» невозможен», и я ответил: «Окей, босс», — рассказал нападающий.

«Чтобы построить, нужно разрушить. Начнут с меня — не проблема»

Роналду убежден, что клуб в его нынешнем состоянии не может быть конкурентоспособным и необходимы серьезные перемены. Игрок подчеркнул: если эти изменения начнутся с его ухода, для него это не станет проблемой.

«Я считаю, что фанаты должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба, вот почему я пришел в «Манчестер Юнайтед». Но внутри есть моменты, которые не позволяют нам достигнуть топ-уровня, на котором находятся «Сити», «Ливерпуль», а теперь даже «Арсенал». Клуб такого масштаба должен входить в топ-3, но, увы, этого не происходит.



Как говорил Пикассо, необходимо разрушить, чтобы построить заново. И если начнут с меня, то это не проблема.



Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю фанатов, они всегда на моей стороне. Но если они хотят другого развития событий, должно произойти очень много изменений. Что об этом думает Фергюсон? Он лучше, чем кто-либо, знает, что клуб идет не тем путем, каким заслуживает. А те, кто этого не видит, просто не хотят видеть, они слепы», — считает Роналду.

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал слова нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду о том, что он не уважает главного тренера клуба Эрика тен Хага.

EPA-ТАСС

«Роналду сказал, что не уважает менеджера. Роналду под руководством Эрика тен Хага заявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену, покинул скамейку запасных и ушёл со стадиона до окончания игры. 99% болельщиков «Юнайтед» будут на стороне Эрика тен Хага, и это доказывает, насколько плохо Роналду справился с этой ситуаций», — написал Каррагер на своей странице в «Твиттере».

Вчера, когда все уже готовились ко сну, совершенно внезапно появилось интервью Криштиану Роналду, и абсолютно каждому стало ясно: больше португалец не собирается молчать.

В беседе с британским журналистом Пирсом Морганом он дал понять, что видит все оскорбления и нападки в его адрес, и, наконец, высказал свое мнение. Как об этом, так и в целом о происходящем в «Манчестер Юнайтед».

Роналду прошелся по всем: тренерам, партнерам по команде и, конечно же, руководству клуба. Он считает, что «МЮ» управляют менеджеры более низкой квалификации, чем раньше, поэтому клуб просто стоит на месте. Это проявляется и в отсутствии современной инфраструктуры: база команды осталась такой же, какой он запомнил ее в возрасте 20-23 лет.

Но при этом главной причиной всех неудач «Манчестер Юнайтед» почему-то называют Роналду, в клубе в том числе. Португальца это не устраивает – он чувствует себя преданным, ведь вернулся в «МЮ» по велению своего сердца и наставлению сэра Алекса Фергюсона.

«Фергюсон лучше других знает, что клуб идет не тем путем, который заслуживает. Он знает, все знают. А те, кто этого не видит… Они просто не хотят видеть. Они слепы», – заявил Роналду.

Конечно, на него тут же обрушилась новая волна хейта, но на этот раз, в отличие от предыдущих бунтов Криштиану, его действия многие восприняли позитивно.

[Комментарии взяты из обсуждения слов Роналду в телеграме]

Ann: Респект ему за то, что хоть кто-то сказал о внутренних проблемах «МЮ». Возможно, он пожертвовал своим наследием, но эта система сдвинется с места. Но у всех розовые очки, к сожалению.



1996: Все правильно. Сколько лет уже «МЮ» строится и строится. А сейчас реально делают во всем виновным Роналду. Он высказал все, как есть.



Василий: Хоть я к Роналду спокойно отношусь как к футболисту, но он правильно сделал, что рассказал все. И за это ему уважение, да и футболист он, конечно же, легендарный, записал себя в книгу футбола.



Александр: Еще и Ибра засрал «МЮ» лет 5 назад. Так что ничего там не изменилось.



Саня Ора: 1. Откидывать все то, что делал Роналду для клуба, в пользу тренера, который якобы что-то ставит (хотя на деле мучения с «Фулхэмом» и прочим сбродом), как минимум лицемерно.

2. Оскорблять футболиста, который приносил вам титулы и радость – гнусно.

3. Не видеть важных замечаний от Криштиану и вырывать из контекста – некомпетентно.



MMM: Все по фактам! В системе «МЮ» ничего не меняется от слова совсем, кроме тренера. «МЮ» давно уже не является топ-клубом, обычный середнячок. Правда глаза многим колит, но тут по фактам!

Роналду поддерживаю не только русскоязычные болельщики, но и фанаты по всему миру. Вот несколько примеров из его социальных сетей.

bybarlis: Что касается интервью Роналду, то, наконец-то, он защитился. Он снова берет власть в свои руки. Продолжай бороться. Фанаты всегда будут любить тебя.



richard_gray1992: Спасибо за разоблачение Glazers, спасибо за все воспоминания. Отрывайся на чемпионате мира по полной! Если Англия не выиграет его, надеюсь, что выиграет Португалия.



youcancallmeanj: @richard_gray1992, это тот комментарий, который должен быть здесь! Роналду заслуживает гораздо большего, чем то, что он получается в «Манчестер Юнайтед». Теперь кажется, что «Юве» был для него гораздо лучшим местом, чем этот клуб, который так запутался во многом! Неудивительно, что за столько лет у них нет ни одного титула! Даже величайший не может исправить это, если ты не уважаешь его. В прошлом сезоне этот мужчина был лучшим бомбардиром, спас команду во многих матчах!

Негативных комментариев тоже много, но в топе в основном позитивные, именно они набирают наибольшее количество сердечек. Люди понимают, что каких бы масштабов ни была личность Роналду, в одиночку он не способен разрушить целуй клуб, тем более проблемы «Манчестер Юнайтед» начались задолго до его возвращения.

Если часть этого интервью наделало столько шума, что же будет, когда его полностью покажут, как обещают, в середине недели? С уверенностью можно сказать только одно: Роналду готов покинуть «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, и оно мгновенно разлетелось на цитаты. Ещё бы, ведь звёздный португалец обрушился с критикой на клуб, сказал, что его выгоняют и так далее. Между тем, о Роналду высказался сам журналист, который беседовал с футболистом.

«Мы стали очень хорошими друзьями. Мы много переписываемся и разговариваем – он очень умный, симпатичный парень. Мы провели за ужином четыре часа», - высказался Морган, чьи слова приводит The Telegraph.

Джермейн Дженас прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду.

«Прежде всего, я совершенно сбит с толку этим интервью. Я думаю, это отражает то, что чувствует Криштиану Роналду на протяжении всего сезона. Мы не видели ничего, кроме раздражительности. Я думаю, что клуб неправильно распорядился всей ситуацией.



Я думаю, что его время в «Манчестер Юнайтед» подошло к концу. Определенное отношение к Криштиану позволит тен Хагу повысить свое положение в клубе и наладить атмосферу в раздевалке.



Но в то же время Роналду должен вести себя так же, как и остальные игроки в команде. Сейчас он не вовлечен в коллектив и поэтому не должен играть», – сказал Дженас в интервью BBC.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сегодня проведет совещание с руководством клуба, чтобы обсудить ситуацию с интервью Криштиану Роналду. Вчера вечером журналист Пирс Морган опубликовал беседу с португальцем, где футболист выразил недовольство в адрес тен Хага и структуры клуба.

По информации от The Telegraph, на сегодняшнем совещании руковосдвто «Манчестер Юнайтед» и главный тренер постараются принять решение по будущему Роналду. Напомним, нападающий ещё летом хотел покинуть команду, но трансфер так и не состоялся.