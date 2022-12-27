Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который заявил, что «не дёргался бы в Азиатскую конфедерацию футбола, а занимался бы устройством внутреннего российского футбола». Губерниев поддержал это мнение Аршавина и назвал возможный переход в АФК непростительной ошибкой.

«Аршавин — молодец! Россия — европейская страна! Переход нашего футбола в Азию — непростительная ошибка!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением по поводу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

По мнению экс-спортсмена, нужно заниматься внутренним обустройством российского футбола и «никуда не дергаться».

«Нужно быть внутри процесса, чтобы знать, что нашим руководителям в кулуарах говорят УЕФА и АФК. Решение будет непростое. Не хотелось бы мне сейчас быть на месте Александра Валерьевича Дюкова. Скорее всего, судя по интервью, они склоняются к переходу.



Я интуитивно никуда бы не дергался, а спокойно бы занимался устройством нашего внутреннего футбола, российских турниров, развитием молодежи. Я бы не сосредотачивался на международной повестке, потому что она не лежит в поле футбола, а лежит в поле политики. Как только конфликт разрешится, можно будет принимать какие либо решения», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома по поводу выхода организации из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Как сообщает «Чемпионат.com», это связано с необходимостью дополнительных консультаций, однако решение будет принято до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что УЕФА временно отстранил российские клубы и сборную от турниров под своей эгидой после начала спецоперации на Украине. На фоне этого в РФС началось обсуждение возможного перехода в АФК — это позволило бы участвовать в турнирах под эгидой конфедерации и в Кубке Азии.

Ранее сообщалось, что сейчас в РФС нет единого мнения касательно перехода в другую футбольную организацию. И даже если исполком одобрит решение об уходе из УЕФА и вступлении в АФК, на это уйдет не один месяц.

Отметим, что недавно стало известно о планах УЕФА впервые после введения санкций ослабить ограничения и провести соревнования в России. В частности, в мае 2023 года планируется провести международный турнир развития УЕФА для юношеских сборных в Волгограде. Вместе с тем речи о послаблениях для клубов и сборной России пока не идет.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переносе голосования по вопросу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«На исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию. Возникает много вопросов — главный из них — примут ли Россию в Азию? Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Спортивный юрист Анна Ацелиович рассказала, что необходимо Российскому футбольному союзу (РФС) для перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Из регламентирующих документов следует, что никаких согласий от ФИФА РФС получать не должен. Должно быть выполнено три условия — отсутствие членства в других организациях, географическое расположение и решение большинства участников по рекомендации исполнительного комитета», – приводит слова Анцелиович «Спорт-Экспресс».

По словам юриста, РФС не требуется специальное разрешение от ФИФА, так как Россия расположена как в Европе, так и в Азии. Следовательно, стать членом азиатской конфедерации российская сторона может без одобрения ФИФА.

Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что минусы от возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конференцию перевешивают плюсы.

«Правда, играть в Азии — это сумасшедшие расходы. Зарабатывать в Азии практически невозможно. Азиатская Лига чемпионов приносит мизерные премиальные для чемпиона. Еще и другой часовой пояс: представляете, пять-семь часов разница — длинные и дорогие перелеты.



Если переходить в Азиатскую конфедерацию, то вижу больше минусов, чем плюсов. Единственный плюс, что будем играть официальные матчи», — передает слова Непомнящего «Чемпионат».

Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Напомним, сегодня, 27 декабря, состоится заседание исполкома РФС, на котором может быть принято такое решение.

По мнению Шишкина, в сложившейся ситуации больше остальных страдают футболисты, которые теряют драгоценное время.

«Тому, кто сейчас в расцвете сил — 25-27 лет, в сборной — им осталось не так много времени до завершения карьеры. И получается, это золотое время «прогорает» просто так — когда они бы могли участвовать в больших турнирах», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Также эксперт подчеркнул, что если переход в АФК состоится, скорее всего, обратно в Европу российские команды вернуться уже не смогут.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Канчельскис допустил, что если этот переход в итоге произойдёт, УЕФА и ФИФА легко могут обмануть РФС в вопросе, который касается наложения новых санкций на наш футбол.

«У РФС нет возможности шантажировать УЕФА и ФИФА. Нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на ЧМ-2026 снова наложат санкции», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Политолог Сергей Михеев считает, что Российский футбольный союз (РФС) принял единственное верное решение, уходя в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Глава РФС Александр Дюков неоднократно подтверждал наличие такой возможности. Михеев понимает и тех, кто высказывается против выхода из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), несмотря на многочисленные ограничения.

«Ну и что вы предлагаете? Ждать? Вы можете замечательно разбираться в футболе, но можете не разбираться в политике. Вы думаете, это на пару месяцев? Думаете, на годик-полтора? Нет, друзья, это очень надолго», — цитирует специалиста ИА SM-News.

Известный агент Дмитрий Селюк не поддерживает идею с переходом Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

Селюк указал главным образом на проблемы с логистикой на фоне больших расстояний и разницы в часовых поясах.

«Будут большие траты на перелёты и тяжёлая логистика. Расходы будут больше, чем доходы, даже если в Азии что-то получится выиграть. Смысл в этом не особо большой, поэтому, думаю, что переход в Азию - не особо правильный. Надо подождать и вернуться в еврокубки», - высказался Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Напомним, что этот вопрос может решиться уже сегодня, 27 декабря.

Еремякин сообщил, что «Оренбург» поддержал данную идею, так как, по мнению президента, российские команды должны участвовать в международных турнирах.

«Наша позиция такова: варение в собственном соку ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому будет Азия – хорошо», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Бывший главный тренер сборной России по футболу, член комитета сборных команд Российского футбольного союза (РФС) Борис Игнатьев не считает, что возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АFC) является блефом с целью вынудить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снять отстранение с российских команд.

— Не знаю, кого можно этим напугать, не знаю, кто заплачет и скажет: нет, давайте назад. Думаю, что у взрослых людей вряд ли такие игры проходят, — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

Зарема Салихова порассуждала на тему перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«На учебе был целый цикл, посвященный азиатскому футболу, поэтому приходилось изучать и анализировать заполняемость стадионов, специфику организации коммерции, влияние культурных особенностей на работу медиа, азиатские тренды. Могу сказать, что даже визуально смотреть китайский или индийский футбол – это очень тяжело…



Мне приходилось собраться и заставить себя смотреть. Думаю, что в России переход в Азию добьет интерес к футболу. А кто будет смотреть женский футбол при переходе в Азию? Только родители футболисток и друзья.



Мы ничего не знаем об истории футбола в Азии. Не знаем их легенд. Они там есть? Какой у них футбольный генетический код? Прежде чем заявлять о желании перейти в Азию, РФС должен был морально подготовить болельщика и зрителя, дать аналитику по лигам.



Для нас, как для русских, важны традиции. Мы знаем Марадону, поэтому болеем за Месси. Все любят Зидана, поэтому болеем за всю Францию. Есть эти нити памяти. Клопп, Моуринью, Гвардиола. Мы слышим фамилию – и сразу ряд ассоциации. А кто там? Тренеры на закате карьеры или совсем юные, обретающие первый опыт.



Что знают болельщики о китайской лиге? Болельщики «Зенита» скажут, что Халк – второй по стоимости трансфер в Китае. «Спартачи» вспомнят трансфер Фернандо. А болельщики других клубов?



О болельщиках как всегда никто не подумал и грамотно не разъяснил, красиво не запаковал возможный переход, кроме как «лучше играть, чем не играть». А рассказать об азиатской лиге можно многое.



Как бы не получилось так, что рейтинги просмотров АФК не оказались ниже, чем у медиафутбола», – отметила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.