Как стало известно «Матч ТВ», несколько футболистов ярославского «Шинника» получили повреждения по итогам потасовки с участием представителей украинской команды «Минай».

У футболистов ярославского клуба есть переломы пальцев кистей, ребер. У одного из игроков гематома под глазом. Собеседник «Матч ТВ» отмечает, трое игроков украинской команды также получили немалые повреждения.

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Футболисты российских и украинских команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, где они одновременно проживали. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером в понедельник, 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» и стали требовать от него спеть гимн Украины. Тот предложил украинцам выйти на улицу и разобраться «раз на раз». Конфликт удалось погасить вмешавшимся сотрудникам отеля.

Через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Когда лифт прибыл на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, и между игроками началась массовая драка. В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь.

Сейчас между футболистами и представителями команд до сих пор происходят стычки. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны. В самом отеле подтвердили информацию о произошедшей драке, но заверили, что «сейчас уже все спокойно».

Ранее полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин обнялся с хавбеком «Марселя» и национальной команды Украины Русланом Малиновским после окончания матча 20-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 29 января и завершилась со счетом 1:1.

Позже Малиновский извинился за объятия с Головиным, назвав произошедшее случайностью и заявив, что ему стоило обойти россиянина стороной. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал нормальным явлением, что спортсмены пожали руки, отметив при этом, что не хочет обсуждать решение украинца извиниться за произошедшее.

В сети появилось видео массовой драки с участием футболистов ярославского «Шинника» и украинского «Миная» в гостинице в Турции. Ролик опубликован в Telegram-канале «Бомбардир».

На ролике запечатлен конфликт двух групп мужчин в спортивной форме. «Как казаки москалей гоняли! Или "Минай" щемит русский "Шинник". Это частичка горячих разборок в Турции», — говорится в описании к видео.

Футбольный клуб "Шинник" опубликовал официальное заявление в связи с дракой, произошедшей между игроками российского клуба и украинской команды "Минай" в отеле в Турции.

В "Шиннике" рассказали, что инцидент произошел вечером 13 февраля на территории отеля в Белеке. Инициаторами драки выступили представители украинского клуба.

"Футбольный клуб "Шинник" официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов "Шинника" выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой.

В "Шиннике" отметили, что при бронировании отеля одним из пунктов стало обеспечение безопасности команды.

В клубе подчеркнули, что считают неприемлемым физическое насилие, но готовы отстаивать интересы "Шинника" и страны.

"В ситуации разбираются правоохранительные органы", - подчеркивается в сообщении.

Украинский футбольный клуб «Минай» в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) высказались о драке игроков с футболистами ярославского «Шинника» в Турции.

«Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев», — отметили в клубе.

При этом там не уточнили, что именно произошло между россиянами и отельным сотрудником.

В клубе подчеркнули, что во время драки игроки были в равных составах, а уже после футболисты «Шинника» устроили стычку между собой. В «Минае» также опровергли информацию, что его представители заставляли петь сотрудника «Шинника» гимн Украины. В клубе добавили, что не хотели жить с россиянами в одной гостинице.

Украинские СМИ утверждают, что причиной драки между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная» в турецкой Антальи, где обе команды проводят сборы, стало то, что российский футболист был пьян и нахамил уборщице. Об этом пишет «Чемпионат».

По данным источников украинского Telegram-канала «Бомбардир», которую распространяют и другие украинские издания, один из российских игроков был в нетрезвом состоянии, его стошнило в туалете и он начал хамит уборщице, которая сделала ему замечание.

При этом за женщину якобы вступился один из игроков «Миная», однако россиянин не стал извиняться, что и стало, по данным украинских источников, причиной его избиения. А затем уже футболист позвал одноклубников, и конфликт закончился массовой дракой.

Игроки ярославского футбольного клуба "Шинник" и украинского "Миная" будут расселены по разным отелям на сборах в Турции. Об этом ТАСС во вторник сообщили в отеле Royal Seginus.

"Команды расселят по разным отелям", - сказал собеседник агентства.

Футболисты российского «Шинника» и украинского «Миная», устроившие драку в турецком отеле, после приезда полиции не имели претензий друг к другу, и конфликт был признан исчерпанным. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Генконсульстве РФ в Турции.

«По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны. В результате возникшей потасовки был вызван наряд полиции, который зафиксировал факт нарушения общественного порядка. В отсутствие претензий с обеих сторон конфликт был признан исчерпанным», — сообщили в Генконсульстве РФ.

Там также подтвердили, что никому из представителей ярославской команды медицинская помощь не понадобилась и в больницу они не обращались.

«Во избежание повторения подобных ситуаций руководство гостиницы и принимающая сторона, обеспечивающая логистическое содействие команде «Шинник» в Турции, приняли решение о переселении российских и украинских спортсменов в разные отели», — следует из сообщения.

В посольстве России в Турции заявили «Парламентской газете», что в курсе данного инцидента.

«Были приняты все необходимые меры», — отметили в диппредставительстве, не уточнив, о каких конкретно мерах идет речь.

Директор воронежского футбольного клуба «Факел» Кирилл Котов в беседе со «Звездой» опроверг информацию о том, что игроки клуба якобы принимали участие в драке между игроками «Шинника» и «Миная». Ранее в Сети появилась информация, что футболисты «Факела» якобы приехали к отелю, где произошла потасовка.

«Нет, это не соответствует действительности, наши игроки готовятся - у нас товарищеская игра в четыре часа вечера... Наши игроки никуда не подъезжали и играем сегодня с казахами (ФК "Кайсар" - Прим. ред.)», - рассказал Котов.

Врач ярославского футбольного клуба «Шинник» Гарегин Агаханян сообщил, что у российских игроков после конфликта с закарпатским клубом «Минай» в турецком отеле есть незначительные повреждения.

«Информацию из интернета о переломах не могу подтвердить. Подозрение есть, будем наблюдать, проводить диагностику. Есть незначительные повреждения и ушибы, рассечения небольшие у двоих. Ничего критичного. Все с футболистами хорошо», — приводит слова Агаханяна «Лента.ру».

Украинские спортсмены часто провоцируют российских на конфликт. Это уже известно организаторам соревнований, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя драку между российскими и украинскими футболистами в Турции.

«Зацепились наверняка слово за слово, начали с оскорблений национальной гордости, а закончили мужики как всегда кулаками. Нужно понимать, что со стороны Украины сейчас будут частыми такие провокации», – говорит Журова.

Она подчеркивает, что именно по этой причине организаторы соревнований зачастую не хотят приглашать ни россиян, ни украинцев.

«Украинские спортсмены начнут заводить русских, в итоге будет драка, а служба безопасности обеспечить безопасность не сможет», – объясняет депутат.

По ее словам, с одной стороны, в таких конфликтах спортсмены хотят защитить честь и достоинство своей нации и страны в целом. С другой – все эти конфликты провоцируются нарочно, чтобы весь мир видел, что «русские опять где-то как-то не так себя повели» и их «опасно куда-то звать, поскольку происходят такие стычки».