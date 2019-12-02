Потерял работу из-за жены 

Российский хоккеист Никита Щербак недавно вернулся в Россию с красавицей-канадкой Лорен Лего.
Лорен работает моделью, регулярно позируя в легких платьях с декольте. На ее Instagram подписано более 50 тысяч человек.
Пара познакомилась в Монреале во времена выступления россиянина за местный "Канадиенс". Затем Никита перебрался в "Лос-Анджелес", но хоккеист не смог закрепиться в новой команде. В сезоне-2018/19 Щербак сыграл восемь матчей в НХЛ, забросив одну шайбу.
Как сообщает РИА Спорт, в июне этого года Щербак подписал соглашение с "Авангардом", заключив контракт на 3 миллиона долларов.
После свадьбы, молодожены поселилась в квартире в "Москва-Сити", аренда которой обходится в 550 тысяч рублей в месяц. Клубы и рестораны стали неотъемлемой частью их жизни.
В конце октября Авангард расторг контракт с Щербаком. Причиной этому, по его словам главного тренера Боба Хартли, является негативное влияние его жены-модели.
"Была такая проблема. Его жена очень интересная и эффектная женщина. Жизнь в Москве очень тяжелая, много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить", — рассказал глава омского клуба в эфире сибирской радиостанции.
Щербак в текущем регулярном чемпионате КХЛ провел 16 матчей, забросил две шайбы и отдал четыре результативных передачи.
5 ноября 23-летний хоккеист подписал контракт с "Трактором" до конца сезона.