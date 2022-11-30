Сегодня, 30 ноября, «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1, а главным героем встречи стал российский нападающий Александр Овечкин, оформивший дубль.
Таким образом, капитан «столичных» забросил 403-ю шайбу на выезде и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (401).
«Всегда приятно, когда ты побеждаешь Великого, неважно, какие это достижения. Это история», – сказал Овечкин, чьи слова приводит журналистка Саманта Пелл.
Добавим, что россиянин также сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших бомбардиров НХЛ до 8 голов.
37-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов в выездных матчах — 403. Как сообщает «Чемпионат.com», на шестой минуте встречи с «Ванкувер Кэнакс» он открыл счет, а на 12-й минуте оформил дубль.
Благодаря этим шайбам Овечкин побил рекорд нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых на выезде — 402. Кроме того, открыв счет встречи россиянин повторил рекорд великого чешского форварда Яромира Ягра, который забросил 135 первых шайб в матчах. Сама игра закончилась уверенной победой «Кэпиталз» со счетом 1:5.
Напомним, что Овечкин провел уже 24 матча в текущем сезоне. За это время форвард забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 23 очка. Ранее россиянин занял второе место в истории НХЛ по количеству победных шайб, обогнав канадского хоккеиста Горди Хоу. Сам Овечкин тогда признался, что это «довольно крутой момент» и ему приятно «обойти этих легенд».
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс».
Вторая заброшенная Овечкиным шайба стала победной для его команды и позволила 37-летнему россиянину побить достижение легендарного Уэйна Гретцки по голам на выезде.
Напомним, что встреча с «Ванкувером» состоялась на «Роджерс Арене» в присутствии 18 179 зрителей и завершилась уверенной победой гостевой команды со счетом 5:1.
В составе победителей, помимо Александра Овечкина, заброшенными шайбами отметились Антони Манта, Джон Карлсон и Мартин Фехервари.
Следующий матч вашингтонцы проведут на выезде против «Сиэтл Кракенс». Стартовое вбрасывание состоится 2 декабря в 06:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сравнялся с Брэттом Халлом по числу победных голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ.
Одноклубники российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поздравили его с обновлением рекорда канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в гостевых матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По окончании игры против «Ванкувер Кэнакс» главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт объявил в раздевалке о рекорде Овечкина, после чего россиянин получил приз самому ценному игроку прошедшей встречи.
Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в победном матче против «Ванкувер Кэнакс», где россиянин забросил первые две шайбы в первом периоде.
«Он был действительно хорош в первом периоде, и я думаю, что мы сыграли здорово в первом периоде всей командой, поэтому было приятно создать такой задел, — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
— Он определенно был лидером. Мы знали, что нам нужно хорошо провести первый период, показать хорошую игру, а для этого нужны лучшие игроки».
Один из рекордов Уэйна Гретцки снова пал под напором Александра Овечкина: российский суперголеадор «Вашингтон Кэпиталз» отличился дважды в выездном поединке с «Ванкувер Кэнакс» и обошел легендарного канадца по числу шайб, заброшенных в гостевых матчах (403).
Ови оформил дубль еще в первом периоде (теперь в его активе 793 гола в НХЛ), проложив путь к убедительной виктории «столичных» (5:1).
Американские поклонники хоккея не устают восхищаться неувядающим 37-летним капитаном «Вашингтона».
@Buccigross:– Классно смотреть за тем, как Ови просит передачу для броска в одно касание во время второй голевой атаки. «Дай мне, дай мне!» – и бум! Теперь ему остается всего 102 шайбы для того, чтобы побить главный рекорд Гретцки.
@AnnaNoelleDua:– Как же нам повезло, что мы можем смотреть за игрой Овечкина, видеть своими глазами, как он творит историю здесь и сейчас.
@raschkums:– Обойти Гретцки в любой статистической бомбардирской категории – это уже сумасшествие. Поздравляю Ови! Какую же потрясающую карьеру он проводит.
@ItsDonegan:– У Ови сейчас выше показатель забитых голов в расчете на один матч, чем у Гретцки. Выше на совсем чуть-чуть, но все же.
@capstrav1s:– Только за счет выездных голов Ови мог бы быть в топ-10 снайперов среди действующих игроков НХЛ! Это просто другой уровень.
@ViIlainously:– Овечкин продолжает переписывать книгу рекордов. Впереди – еще больше. Жди, Гретцки, Ови идет за тобой.
@RealSenatorials:– Было время, когда я не хотел того, чтобы Овечкин побил вечный рекорд моего кумира, но теперь я понимаю, что Ови, черт возьми, заслуживает этого!
@pucker7:– Статистика забитых Ови голов на выезде реально впечатляет, но мне хочется отметить то, что на чужих площадках он забивает чуть чаще, чем дома, хотя в этом плане все практически идеально сбалансированно (403 шайбы в гостях, 390 – дома).
@Keith_22_:– Сейчас у меня такое же ощущение, как и в то время, когда Гретци обходил Горди Хоу.
@TTV_Prooofer:– Его невозможно остановить.
@_kayaboumorad:– Казалось, что множество рекордов Гретцки невозможно побить, но у Ови был свой взгляд на это. Именно он – лучший голеадор всех времен.
@Tomwilsondagoat:– Ови просто поимел «Кэнакс» сегодня!