ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
48 минут назад

«Приятно, когда ты побеждаешь великого»: Овечкин о своем новом рекорде в НХЛ

Семён Капранов

Сегодня, 30 ноября, «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1, а главным героем встречи стал российский нападающий Александр Овечкин, оформивший дубль.

Таким образом, капитан «столичных» забросил 403-ю шайбу на выезде и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (401).

«Всегда приятно, когда ты побеждаешь Великого, неважно, какие это достижения. Это история», – сказал Овечкин, чьи слова приводит журналистка Саманта Пелл.

Добавим, что россиянин также сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших бомбардиров НХЛ до 8 голов.

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в выездных матчах

37-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов в выездных матчах — 403. Как сообщает «Чемпионат.com», на шестой минуте встречи с «Ванкувер Кэнакс» он открыл счет, а на 12-й минуте оформил дубль.

Благодаря этим шайбам Овечкин побил рекорд нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых на выезде — 402. Кроме того, открыв счет встречи россиянин повторил рекорд великого чешского форварда Яромира Ягра, который забросил 135 первых шайб в матчах. Сама игра закончилась уверенной победой «Кэпиталз» со счетом 1:5.

Напомним, что Овечкин провел уже 24 матча в текущем сезоне. За это время форвард забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 23 очка. Ранее россиянин занял второе место в истории НХЛ по количеству победных шайб, обогнав канадского хоккеиста Горди Хоу. Сам Овечкин тогда признался, что это «довольно крутой момент» и ему приятно «обойти этих легенд».

Появилось видео Овечкина, который радуется побитому рекорду Гретцки по голам в гостях

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс».

Вторая заброшенная Овечкиным шайба стала победной для его команды и позволила 37-летнему россиянину побить достижение легендарного Уэйна Гретцки по голам на выезде.

Рекордную шайбу Александр «Великий» отпраздновал бурно.

Напомним, что встреча с «Ванкувером» состоялась на «Роджерс Арене» в присутствии 18 179 зрителей и завершилась уверенной победой гостевой команды со счетом 5:1.

В составе победителей, помимо Александра Овечкина, заброшенными шайбами отметились Антони Манта, Джон Карлсон и Мартин Фехервари.

Следующий матч вашингтонцы проведут на выезде против «Сиэтл Кракенс». Стартовое вбрасывание состоится 2 декабря в 06:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сравнялся с Брэттом Халлом по числу победных голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ.

Игроки «Вашингтона» устроили овацию побившему рекорд Гретцки Овечкину

Одноклубники российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поздравили его с обновлением рекорда канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в гостевых матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По окончании игры против «Ванкувер Кэнакс» главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт объявил в раздевалке о рекорде Овечкина, после чего россиянин получил приз самому ценному игроку прошедшей встречи.

Читать новость полностью

Тренер "Вашингтона" оценил игру Овечкина против "Ванкувера"

Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в победном матче против «Ванкувер Кэнакс», где россиянин забросил первые две шайбы в первом периоде.

«Он был действительно хорош в первом периоде, и я думаю, что мы сыграли здорово в первом периоде всей командой, поэтому было приятно создать такой задел, — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

— Он определенно был лидером. Мы знали, что нам нужно хорошо провести первый период, показать хорошую игру, а для этого нужны лучшие игроки».

Читать новость полностью

Американцы о сокрушившем очередной рекорд Гретцки Овечкине: как же нам повезло видеть это здесь и сейчас

Один из рекордов Уэйна Гретцки снова пал под напором Александра Овечкина: российский суперголеадор «Вашингтон Кэпиталз» отличился дважды в выездном поединке с «Ванкувер Кэнакс» и обошел легендарного канадца по числу шайб, заброшенных в гостевых матчах (403).

Ови оформил дубль еще в первом периоде (теперь в его активе 793 гола в НХЛ), проложив путь к убедительной виктории «столичных» (5:1).

Американские поклонники хоккея не устают восхищаться неувядающим 37-летним капитаном «Вашингтона».

@Buccigross:– Классно смотреть за тем, как Ови просит передачу для броска в одно касание во время второй голевой атаки. «Дай мне, дай мне!» – и бум! Теперь ему остается всего 102 шайбы для того, чтобы побить главный рекорд Гретцки.

@AnnaNoelleDua:– Как же нам повезло, что мы можем смотреть за игрой Овечкина, видеть своими глазами, как он творит историю здесь и сейчас.

@raschkums:– Обойти Гретцки в любой статистической бомбардирской категории – это уже сумасшествие. Поздравляю Ови! Какую же потрясающую карьеру он проводит.

@ItsDonegan:– У Ови сейчас выше показатель забитых голов в расчете на один матч, чем у Гретцки. Выше на совсем чуть-чуть, но все же.

@capstrav1s:– Только за счет выездных голов Ови мог бы быть в топ-10 снайперов среди действующих игроков НХЛ! Это просто другой уровень.

@ViIlainously:– Овечкин продолжает переписывать книгу рекордов. Впереди – еще больше. Жди, Гретцки, Ови идет за тобой.

@RealSenatorials:– Было время, когда я не хотел того, чтобы Овечкин побил вечный рекорд моего кумира, но теперь я понимаю, что Ови, черт возьми, заслуживает этого!

@pucker7:– Статистика забитых Ови голов на выезде реально впечатляет, но мне хочется отметить то, что на чужих площадках он забивает чуть чаще, чем дома, хотя в этом плане все практически идеально сбалансированно (403 шайбы в гостях, 390 – дома).

@Keith_22_:– Сейчас у меня такое же ощущение, как и в то время, когда Гретци обходил Горди Хоу.

@TTV_Prooofer:– Его невозможно остановить.

@_kayaboumorad:– Казалось, что множество рекордов Гретцки невозможно побить, но у Ови был свой взгляд на это. Именно он – лучший голеадор всех времен.

@Tomwilsondagoat:– Ови просто поимел «Кэнакс» сегодня!

Читать новость полностью

Хоккей,Видео,Питер Лавиолетт,Джон Карлсон,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители