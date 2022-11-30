@Buccigross:– Классно смотреть за тем, как Ови просит передачу для броска в одно касание во время второй голевой атаки. «Дай мне, дай мне!» – и бум! Теперь ему остается всего 102 шайбы для того, чтобы побить главный рекорд Гретцки.



@AnnaNoelleDua:– Как же нам повезло, что мы можем смотреть за игрой Овечкина, видеть своими глазами, как он творит историю здесь и сейчас.



@raschkums:– Обойти Гретцки в любой статистической бомбардирской категории – это уже сумасшествие. Поздравляю Ови! Какую же потрясающую карьеру он проводит.



@ItsDonegan:– У Ови сейчас выше показатель забитых голов в расчете на один матч, чем у Гретцки. Выше на совсем чуть-чуть, но все же.



@capstrav1s:– Только за счет выездных голов Ови мог бы быть в топ-10 снайперов среди действующих игроков НХЛ! Это просто другой уровень.



@ViIlainously:– Овечкин продолжает переписывать книгу рекордов. Впереди – еще больше. Жди, Гретцки, Ови идет за тобой.



@RealSenatorials:– Было время, когда я не хотел того, чтобы Овечкин побил вечный рекорд моего кумира, но теперь я понимаю, что Ови, черт возьми, заслуживает этого!



@pucker7:– Статистика забитых Ови голов на выезде реально впечатляет, но мне хочется отметить то, что на чужих площадках он забивает чуть чаще, чем дома, хотя в этом плане все практически идеально сбалансированно (403 шайбы в гостях, 390 – дома).



@Keith_22_:– Сейчас у меня такое же ощущение, как и в то время, когда Гретци обходил Горди Хоу.



@TTV_Prooofer:– Его невозможно остановить.



@_kayaboumorad:– Казалось, что множество рекордов Гретцки невозможно побить, но у Ови был свой взгляд на это. Именно он – лучший голеадор всех времен.



@Tomwilsondagoat:– Ови просто поимел «Кэнакс» сегодня!