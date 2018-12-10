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Россиянка впервые стала чемпионкой UFC 

Рамблер 9 часов назад
Россиянка Валентина Шевченко одержала победу над полячкой Йоанной Енджейчик в титульном бое в женском наилегчайшем весе и стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Бой продлился все пять раундов, Шевченко выиграла единогласным решением судей. Она стала первой женщиной-бойцом с постсоветского пространства, завоевавшей чемпионский титул UFC. Эта победа стала для 30-летней Шевченко 16-й при трех поражениях.
Шевченко стала вторым действующим чемпионом UFC из России — ранее этот титул завоевал Хабиб Нурмагомедов. Отметим, что у спортсменки помимо российского паспорта есть гражданства Киргизии и Перу.
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