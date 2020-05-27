Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Вердер Вердер
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Фрайбург Фрайбург
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
19:30
Герта Герта
Унион
Унион
21:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Герта
Герта
16:30
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Легенда русского ММА 

Александр Котлеткин 2 часа назад
Анастасия Янькова в детстве увлекалась боевиками, мечтала стать «королевой воинов» и болела за Федора Емельяненко. Девушка начала заниматься карате в семь лет. Она добилась серьезных успехов в единоборствах, став призёром первенства Москвы в категории до 45 килограмм, но после школы спортивная карьера отошла для нее на второй план. Анастасия решила выучиться на дизайнера и поступила в институт. Об этом рассказал Чемпионат.com.
На втором курсе Янькова увлеклась тайским боксом и вернулась на ринг. В октябре 2013 года она дебютировала в ММА и в своем первом бою победила Элеонору Тассинари с помощью болевого приёма. Вскоре Анастасию пригласили в Bellator, где спортсменка одержала верх в трех первых поединках. К сожалению, Яньковой пришлось взять паузу из-за проблем со здоровьем.
Спортсменка вернулась в октагон в 2018, но выступила крайне неудачно, проиграв Кейт Джексон. Анастасия ушла из спорта и стала телеведущей. Звезда боев без правил не забросила тренировки и продолжает радовать своих подписчиков в Instagram красивым телом и шутливыми роликами со съемок.
Видео дня. ФК «Локомотив» назначил Николича на пост главного тренера
Комментарии 8
MMA , Фото , Федор Емельяненко , Кейт Джексон , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин сообщил о радостном событии в семье
Овечкин сообщил о радостном событии в семье
Бэйл пожаловался на болельщиков «Реала»
Бэйл пожаловался на болельщиков «Реала»
Российского бегуна возмутили зарплаты футболистов
Российского бегуна возмутили зарплаты футболистов
Чемпиона России по баскетболу определять не будут
Чемпиона России по баскетболу определять не будут
Футболист «Рубина» заболел коронавирусом
Футболист «Рубина» заболел коронавирусом
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение