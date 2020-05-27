Легенда русского ММА 

Анастасия Янькова в детстве увлекалась боевиками, мечтала стать «королевой воинов» и болела за Федора Емельяненко . Девушка начала заниматься карате в семь лет. Она добилась серьезных успехов в единоборствах, став призёром первенства Москвы в категории до 45 килограмм, но после школы спортивная карьера отошла для нее на второй план. Анастасия решила выучиться на дизайнера и поступила в институт. Об этом рассказал Чемпионат.com.

На втором курсе Янькова увлеклась тайским боксом и вернулась на ринг. В октябре 2013 года она дебютировала в ММА и в своем первом бою победила Элеонору Тассинари с помощью болевого приёма. Вскоре Анастасию пригласили в Bellator, где спортсменка одержала верх в трех первых поединках. К сожалению, Яньковой пришлось взять паузу из-за проблем со здоровьем.